/R E P R I S E --Avis aux médias - La ministre Joly tiendra une téléconférence pendant sa visite au Japon, à la suite de ses rencontres en Chine/English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
22 juin, 2026, 06:00 ET
TOKYO, le 19 juin 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, tiendra un appel à l'intention des médias dans le cadre de sa visite au Japon, à la suite de ses rencontres en Chine.
Date : Le lundi 22 juin 2026
Heure : 21 h 30 (heure normale du Japon)/8 h 30 (heure de l'Est)
Lieu : Virtuel
La séance de questions et réponses, qui se tiendra sur Zoom, est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse parlementaire. Les représentants des médias qui n'en sont pas membres sont priés d'envoyer un courriel à la Tribune à l'adresse [email protected] pour demander une accréditation temporaire.
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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