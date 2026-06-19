Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera d'importants investissements fédéraux à l'appui des femmes entrepreneures en Alberta et ailleurs au Canada

Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera d'importants investissements fédéraux à l'appui des femmes entrepreneures en Alberta et ailleurs au CanadaEnglish
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
19 juin, 2026, 10:38 ET
LETHBRIDGE, AB, le 19 juin 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, annoncera d'importantes subventions fédérales pour soutenir les femmes entrepreneures en Alberta et ailleurs au Canada.
Date : Le lundi 22 juin 2026
Heure : 10 h (heure des Rocheuses)
Lieu :
Café Noir
328 6 Street South
Festival Square
Lethbridge (Alberta)
Les représentants des médias sont priés de communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected] ; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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