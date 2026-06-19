Avis aux médias - La ministre Valdez annoncera d'importants investissements fédéraux à l'appui des femmes entrepreneures en Alberta et ailleurs au Canada

LETHBRIDGE, AB, le 19 juin 2026 /CNW/ - La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), l'honorable Rechie Valdez, annoncera d'importantes subventions fédérales pour soutenir les femmes entrepreneures en Alberta et ailleurs au Canada.

Date : Le lundi 22 juin 2026

Heure : 10 h (heure des Rocheuses)

Lieu :

Café Noir

328 6 Street South

Festival Square

Lethbridge (Alberta)

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected] ; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]