Aujourd'hui, John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, s'est promené sur le ʔapsčiik t̓ašii en compagnie des Premières Nations Tla-o-qui-aht et Yuułuʔiłʔatḥ à l'occasion d'une cérémonie spéciale visant à remercier ceux qui ont apporté leur expertise à la construction du sentier, et pour accueillir et inviter les visiteurs à se rapprocher des merveilles culturelles et environnementales de la région. Ce projet est le résultat d'un financement de près de 51 millions de dollars dans le cadre du Programme d'investissement dans les infrastructures fédérales.

Parcs Canada a collaboré avec un groupe de travail des Aînés, composé d'aînés des Premières Nations Tla-o-qui-aht et Yuułuʔiłʔatḥ; deux Premières Nations dont les ḥaḥuułi (territoires traditionnels et terres ancestrales) se trouvent le long du sentier. Les aînés ont fourni des conseils durant tout le projet et ont nommé officiellement le sentier ʔapsčiik t̓ašii, ce qui signifie « aller dans la bonne direction sur le sentier ».

La Première Nation Tla-o-qui-aht et les YuułuɁiłɁatḥ ont collaboré avec Parcs Canada afin de déterminer avec soin le tracé du ʔapsčiik t̓ašii. Des aînés de ces Premières Nations ont fourni à l'Agence un ensemble de principes directeurs pour s'assurer que la construction du sentier soit réalisée de façon appropriée : hishukish ts'awalk (tout ne fait qu'un), uu-a-thluk (prendre soin) et iisaak (respecter). Sur les conseils du groupe de travail des Aînés, un certain nombre d'études environnementales, techniques et archéologiques ainsi que des études sur l'utilisation traditionnelle ont également été réalisées afin de veiller à ce que la conception du sentier protège les caractéristiques écologiques et culturelles sensibles. Grâce à cette approche collaborative, chaque partenaire a pu transmettre des connaissances précieuses sur l'écologie, le patrimoine culturel et la topographie de cette région.

Les parcs nationaux représentent ce que le Canada a de mieux à offrir, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones. L'Agence Parcs Canada s'est engagée à travailler en partenariat avec les peuples autochtones afin de reconnaître, de commémorer et de raconter les histoires des Autochtones.

« Le gouvernement du Canada se joint à la Première nation Tla-o-qui-aht et aux Yuułuʔiłʔatḥ pour accueillir les visiteurs au ʔapsčiik t̓ašii, un sentier qui préservera le riche patrimoine culturel des Premières Nations locales et permettra aux visiteurs de s'en rapprocher. Pour le gouvernement du Canada, aucune relation n'est plus importante que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. L'étroite collaboration avec la Première Nation Tla-o-qui-aht et les Yuułuʔiłʔatḥ s'inscrit dans le cadre des efforts continus de notre gouvernement en matière de réconciliation. Cet important investissement fédéral favorisera la croissance des économies locales et celle du secteur du tourisme, car le sentier est une occasion en or de faire connaître la beauté, l'histoire et la culture de la réserve de parc national Pacific Rim pour les décennies à venir. »

John Aldag

Député, Cloverdale--Langley City

« La Première Nation Tla-o-qui-aht a collaboré avec Parcs Canada à la construction du nouveau sentier qui fera découvrir aux visiteurs et aux résidents locaux la culture et la beauté du territoire traditionnel des Tla-o-qui-aht. Nous espérons que ce projet collaboratif procurera des avantages économiques, éducatifs et récréatifs à toutes les parties concernées. Nous souhaitons que ce magnifique sentier symbolise les bienfaits et les réalisations issus de la collaboration pour l'atteinte d'objectifs communs. »

Chef Elmer Frank

Première Nation Tla-o-qui-aht

« Nous reconnaissons le travail acharné et le temps investi par l'équipe de construction du sentier, y compris les efforts des citoyens Yuułuʔiłʔatḥ, en vue de la réalisation du ʔapsčiik t̓ašii; un sentier reliant Yuułuʔiłʔatḥ et le territoire des Tla-o-qui-aht dans la réserve de parc national Pacific Rim. Le fait de pouvoir marcher ou pédaler sur ce sentier du parc, en toute sécurité et à l'abri de la circulation automobile, constitue un avantage pour les habitants et les visiteurs, qui peuvent ainsi utiliser activement cette ressource, faire davantage d'exercice et en profiter à plein. Nous sommes heureux de participer à l'ouverture officielle du ʔapsčiik t̓ašii. ƛ̓eekoo. »

Charles McCarthy

Président, gouvernement Yuułuʔiłʔatḥ

Les faits en bref

ʔapsčiik t̓ašii (prononcé ops-tchîk ta-chi) est le nouveau sentier polyvalent situé dans le haḥuułi (territoires traditionnels et terres ancestrales) de la Première Nation Tla-o-qui-aht et des Yuułuʔiłʔatḥ. Parcs Canada a utilisé des pratiques exemplaires et des stratégies novatrices pour réduire au minimum les impacts environnementaux et culturels.

ʔapsčiik t̓ašii s'étend sur environ 25 km de la limite sud à la limite nord du secteur de la plage Long de la réserve de parc national Pacific Rim , et permet de sillonner la forêt à l'écart de la route.

réserve de parc national , et permet de sillonner la forêt à l'écart de la route. Tout au long du projet ʔapsčiik t̓ašii, Parcs Canada a collaboré avec un groupe de travail d'Aînés à la planification, à l'élaboration et à la construction du sentier polyvalent. Le soutien et la participation de la Première Nation Tla-o-qui-aht et des Yuułuʔiłʔatḥ ont fait partie intégrante de la réussite du projet. En raison de cette collaboration, le sentier offre une expérience culturelle complète aux visiteurs de la réserve de parc national Pacific Rim .

. Le gouvernement du Canada investit près de 103 millions de dollars à l'appui des travaux d'infrastructure dans la réserve de parc national Pacific Rim dans le cadre du plus important plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada.

investit près de 103 millions de dollars à l'appui des travaux d'infrastructure dans la réserve de parc national dans le cadre du plus important plan d'infrastructure fédéral de l'histoire de Parcs Canada. Par le biais d'investissements dans l'infrastructure, Parcs Canada assure la protection et la conservation des trésors nationaux, tout en apportant un soutien aux économies locales et en contribuant à la croissance du secteur touristique.

