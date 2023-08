Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue

NAIN, NL, le 15 août 2023 /CNW/ - Par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle , le gouvernement du Canada prend des mesures pour brancher à Internet haute vitesse les populations qui vivent dans des communautés rurales et éloignées.

Le 24 mars 2022, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé l'octroi de plus de 22 millions de dollars pour financer un projet visant à offrir l'accès à Internet haute vitesse à plus de 1 000 foyers autochtones de Hopedale, de Makkovik, de Nain, de Natuashish, de Postville et de Rigolet, à Terre-Neuve-et-Labrador.

Aujourd'hui, la secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord, Yvonne Jones, a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, un investissement fédéral supplémentaire de 10,3 millions de dollars dans ce projet. Les fonds permettront de veiller à l'achèvement du projet et au branchement des foyers de ces communautés autochtones à Internet haute vitesse.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés vigoureuses et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. C'est pour cette raison que notre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. L'annonce d'aujourd'hui, faite à Nain, prouve notre volonté d'établir la connectivité Internet dans les régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador. Cet investissement supplémentaire permettra d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à plus de 1 000 foyers autochtones de six communautés rurales et éloignées de la province. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« L'investissement de 10,3 millions de dollars supplémentaires annoncé aujourd'hui pour améliorer la connectivité à Internet haute vitesse dans les communautés de Hopedale, de Makkovik, de Nain, de Natuashish, de Postville et de Rigolet leur permettra de profiter de services plus rapides et plus fiables. En outre, le branchement des communautés autochtones à Internet haute vitesse est une priorité absolue, et ce projet, mené en partenariat avec le gouvernement du Nunatsiavut, nous aide à atteindre notre objectif et à respecter notre engagement de veiller à ce que les communautés autochtones ne soient pas laissées pour compte. »

- La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord, Yvonne Jones

« Le déploiement de services Internet plus rapides et fiables dans les régions rurales et éloignées a un effet hautement multiplicateur. Ces fonds additionnels contribueront à combler le fossé de la connectivité au Labrador, tout en ouvrant de nouvelles possibilités d'emploi et en facilitant l'accès aux services de santé et aux programmes d'apprentissage en ligne. »

- Le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Andrew Parsons

« Cet investissement supplémentaire permettra à un plus grand nombre de foyers du Nunatsiavut de se brancher à Internet haute vitesse, ce qui donnera lieu à un meilleur accès à l'enseignement en ligne, à une augmentation de la productivité des entreprises, des organismes et des administrations des communautés inuites, à de meilleures communications entre les membres de familles éloignés les uns des autres, et à des communautés généralement plus fortes partout au Nunatsiavut. »

- Le ministre des Finances, des Ressources humaines et des Technologies de l'information du Nunatsiavut, Tom Evans

« Bell est fière de se joindre aux gouvernements du Canada et du Nunatsiavut pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse aux communautés de Hopedale, de Makkovik, de Nain, de Natuashish, de Postville et de Rigolet. Grâce à nos investissements entièrement financés et à des partenariats comme celui-ci, Bell fait un pas de plus pour atteindre son objectif de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde. »

- Le vice-président exécutif et chef des affaires financières de BCE inc. et de Bell Canada et vice-président principal, région Atlantique, de Bell Canada, Glen LeBlanc

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement. Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 147 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité à Terre-Neuve-et- Labrador .

