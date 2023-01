Le financement appuie l'expansion des programmes de bien-être mental du YMCA

TORONTO, le 10 janv. 2023 /CNW/ - Les jeunes ont été touchés de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19. L'isolement social, les difficultés liées à l'apprentissage virtuel, l'insécurité d'emploi et les difficultés financières ont aggravé leur santé mentale et leur bien-être.

Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, et l'honorable Marci Ien, ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des sexes et de la Jeunesse, ont annoncé un financement de près de 7 millions de dollars au YMCA du Canada. Ce financement appuiera l'intensification et l'expansion des programmes d'intervention précoce« YMCA Libère ta tête » et « Mind Medicine » qui sont fondés sur des preuves et axés sur les jeunes partout au Canada.

Les programmes sont destinés aux jeunes de 13 à 30 ans souffrant d'anxiété ou de dépression légère à modérée et visent à soutenir l'acquisition de capacités d'adaptation efficaces et l'amélioration du bien-être général des participants. Dans le programme « YMCA libère ta tête », les jeunes acquièrent des compétences fondées sur des preuves et tissent des liens avec des pairs et des spécialistes d'expérience. Le programme « Mind Medicine », une version adaptée de « YMCA Libère ta tête », a été conçu spécialement pour les jeunes Autochtones et sera mis en œuvre avec en partenariat avec des organisations et des communautés offrant des services aux Autochtones

Cette annonce s'inscrit dans le cadre d'un investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour appuyer des projets visant à promouvoir la santé mentale et à prévenir les maladies mentales chez les populations touchées de façon disproportionnée par la pandémie de COVID-19.

« Il est essentiel d'augmenter les ressources et d'éliminer les obstacles au soutien en matière de santé mentale pour les jeunes au Canada, en particulier ceux des communautés mal desservies qui ont été confrontés de manière disproportionnée aux effets négatifs de la pandémie. Le financement accordé aujourd'hui au YMCA aidera les jeunes de tout le Canada à savoir que c'est normal de ne pas toujours se sentir bien, et qu'à l'aide de ces programmes fondés sur des preuves et axés sur les jeunes, davantage de soutien sera accessible. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La pandémie a été une période extrêmement difficile pour tous les membres de la population canadienne, mais nos jeunes ont été touchés de façon disproportionnée, et beaucoup d'entre eux éprouvent encore des difficultés avec leur santé mentale et leur bien-être. Pendant des années, le YMCA de Toronto et les autres centres au Canada ont travaillé sans relâche pour améliorer le soutien en matière de santé mentale destiné aux jeunes et aux membres de communautés marginalisées. Le financement annoncé aujourd'hui permettra à un plus grand nombre de jeunes qui souffrent d'anxiété et de dépression d'avoir accès aux outils dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Nous continuerons d'appuyer nos jeunes parce que c'est tout simplement la bonne chose à faire. »

L'honorable Marci Ien

Ministre de la Condition féminine et de l'Égalité des sexes et de la Jeunesse, et députée de Toronto-Centre

« Le lien entre le bien-être mental et le bien-être général est clair. Nous remercions l'Agence de la santé publique du Canada pour ce financement qui nous aidera à élargir l'accès à nos programmes peu restrictifs et inclusifs Y Mind et Mind Medicine. Le financement améliorera la vie de milliers d'adolescents et de jeunes adultes au Canada qui éprouvent des difficultés avec leur bien-être mental. »

Peter Dinsdale

Président et directeur général, YMCA Canada

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir la santé mentale des personnes au Canada tout au long de la pandémie de COVID-19 et après.

est résolu à soutenir la santé mentale des personnes au tout au long de la pandémie de COVID-19 et après. Le programme « YMCA Libère ta tête » a été élaboré par le YMCA du Grand Vancouver (maintenant le YMCA BC) pour répondre à la nécessité en matière de soutien gratuit et accessible pour la santé mentale. Il s'agit d'un programme d'intervention précoce novateur qui aide les ados et les jeunes adultes à gérer le stress et l'anxiété en tenant compte de leurs besoins. Le programme aide les jeunes à composer avec l'anxiété et à améliorer leur sentiment de bien-être.

Au cours de la prochaine année, le YMCA formera des partenariats avec au moins sept organisations au service des Autochtones pour offrir le programme.

Plus de détails sur le programme « YMCA Libère ta tête » se trouvent sur www.ymca.ca/fr/liberetatete, y compris un formulaire en ligne pour en savoir plus sur les options de programme offertes dans votre région.

Le financement sera octroyé à 20 associations YMCA dans neuf provinces.

La promotion de la santé mentale et la prévention des maladies mentales sont des éléments essentiels au bien-être et peuvent contribuer à réduire la pression exercée sur le système de santé. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

Le Renison University College, à l'Université de Waterloo, offre un carrefour de développement et d'échange de connaissances pour la promotion de la santé mentale (carrefour DÉC) pour appuyer les projets financés dans le cadre de cet investissement et d'aider à bâtir une communauté ayant des intérêts communs dans l'optimisation de la promotion de la santé mentale et de la prévention des maladies mentales au Canada .

. Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes).

offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez accéder au portail Espace mieux-être , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Jeunesse, J'écoute est également accessible en tout temps par le biais de services de santé mentale en ligne qui fournissent aux jeunes un soutien gratuit et confidentiel en français et en anglais.

