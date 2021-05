OTTAWA, ON, le 31 mai 2021 /CNW/ - L'un des fondements d'un Canada plus inclusif, dans lequel toutes et tous ont une chance de réussir, est un mouvement fort et dynamique de femmes et de personnes qui œuvrent en faveur de l'équité. Le gouvernement du Canada continue d'apporter un soutien aux organismes qui font progresser l'égalité des genres afin que les femmes et personnes des communautés LGBTQ2 aient la possibilité de participer pleinement à la vie sociale, économique et démocratique du Canada.

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'attribution d'un montant de près de 7,3 millions de dollars à neuf organismes qui font progresser l'égalité des genres dans les collectivités de partout en Ontario.

Ces organismes sont :

Connecture Canada - 1 million $

Centre d'Établissement des Nouveaux immigrants de Peel (CENIP) - 850 000 $.

Innovate Inclusion - 750 000 $

The Platform - 745 935 $

Plan Canada International Inc. - 1,5 million $

Fédération canadienne des municipalités - 1,5 million $

Alliance des femmes de la francophonie canadienne - 160 000 $

Families Canada (Association canadienne des programmes de ressources familiales) - 274 511 $

(Association canadienne des programmes de ressources familiales) - 274 511 $ Canadian Coalition for Women in Science, Engineering, Trades and Technology (Coalition canadienne des femmes en sciences, ingénierie, technologies et métiers) - 481 852 $

Ces fonds aideront ces organismes à établir des partenariats et des stratégies visant à promouvoir une participation équitable à l'économie, à faire progresser les femmes et les groupes sous-représentés dans des rôles de direction, à améliorer l'estime de soi chez les filles et les jeunes de diverses identités de genre et à améliorer la littératie financière.

Il reste beaucoup à faire pour que l'égalité des genres devienne réalité. Ces mesures nous permettront de faire un pas de plus vers un Canada meilleur et plus inclusif -- pour toutes et tous.

Citations

« Les organismes œuvrent sans relâche à édifier et façonner un Canada plus fort et plus inclusif. L'investissement d'aujourd'hui de près de 7,3 millions de dollars destinés à ces neuf organismes leur apportera un soutien dans leurs efforts pour que les femmes et les groupes sous-représentés jouissent de possibilités équitables de réussir dans l'économie, d'un accès égal à des rôles de direction et du pouvoir nécessaire pour mener à bien toutes leurs activités. Depuis 2015, nous avons augmenté le soutien financier accordé aux organismes pour cette mission essentielle, et rien qu'en 2019-2020, environ six millions de personnes ont bénéficié de l'effet positif de projets comme ceux-ci. Nous remercions ces organismes pour leur travail assidu en vue de soutenir nos collectivités partout au Canada. »

Gudie Hutchings

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Cette initiative est ambitieuse, et c'est exactement ce dont notre secteur municipal et le Canada ont besoin. Grâce au soutien du gouvernement du Canada, la Fédération canadienne des municipalités (FCM) aidera davantage de femmes et divers groupes à siéger à la table de décision. Des communautés plus accueillantes et inclusives sont plus dynamiques, prospères et sécuritaires. »

Joanne Vanderheyden

Première vice-présidente, Fédération canadienne des municipalités

« Des jeunes femmes noires, autochtones et racisées ainsi que des jeunes de diverses identités de genre continuent à diriger et à faire progresser des mouvements en faveur de la justice et du changement social; pourtant, leurs contributions sont souvent négligées au sein de nos institutions et de nos mouvements populaires. Grâce à ce financement, Platform pourra renforcer la capacité organisationnelle à redéfinir le leadership et à créer un paysage civique qui permette à des jeunes femmes et des jeunes de diverses identités de genre de faire progresser la justice intersectionnelle et anti-oppressive à l'égard des genres. »

Arezoo Najibzadeh

Fondatrice et directrice générale, The Platform

« Ce partenariat offre une occasion précieuse de donner aux filles de partout au Canada le pouvoir d'agir et de développer leur leadership. Grâce à ce programme, les filles et les jeunes de diverses identités de genre développeront une bonne estime de soi et une confiance en leur physique qui les aideront à libérer le pouvoir et le potentiel qui leur sont inhérents. En tant qu'organisme dévolu aux droits des enfants et à l'égalité des genres pour les filles, Plan International Canada est fier de travailler aux côtés de Femmes et Égalité des genres et d'Unilever, surtout en ce moment critique où la pandémie de COVID-19 continue de faire reculer les droits des filles à l'échelle mondiale. »

Lindsay Glassco

Présidente et cheffe de la direction, Plan International Canada

Les faits en bref

On estime que les projets financés par Femmes et Égalité des genres Canada ont atteint environ six millions de personnes en 2019-2020, réduisant les obstacles en matière d'égalité économique et de violence fondée sur le sexe, et renforçant les capacités et la confiance dans les domaines touchant le leadership.

ont atteint environ six millions de personnes en 2019-2020, réduisant les obstacles en matière d'égalité économique et de violence fondée sur le sexe, et renforçant les capacités et la confiance dans les domaines touchant le leadership. En février 2021, Femmes et Égalité des genres Canada a lancé le Fonds de réponse et de relance féministes et un appel de propositions totalisant 100 millions de dollars permettant de financer des projets qui visent à promouvoir l'égalité et d'épauler les personnes qui en ont le plus besoin.

a lancé le Fonds de réponse et de relance féministes et un appel de propositions totalisant 100 millions de dollars permettant de financer des projets qui visent à promouvoir l'égalité et d'épauler les personnes qui en ont le plus besoin. Par l'entremise du Fonds de développement des capacités communautaires LGBTQ2, le gouvernement du Canada continue à soutenir l'avenir des organismes communautaires LGBTQ2 en investissant environ 15 millions de dollars dans 76 projets de renforcement des capacités.

continue à soutenir l'avenir des organismes communautaires LGBTQ2 en investissant environ 15 millions de dollars dans 76 projets de renforcement des capacités. Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada montre qu'il est déterminé à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe et à contribuer à l'avènement d'un Canada qui soutient les victimes, les personnes survivantes et leur famille, peu importe où elles vivent, en investissant un total de 601,3 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021-2022, en vue de la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ce Plan comprend un financement accru pour des initiatives qui visent à mettre fin à la traite des personnes.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Bureau de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 1-855-969-9922

Liens connexes

http://www.swc-cfc.gc.ca/