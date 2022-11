MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à collaborer avec les provinces et les territoires dans le but de renforcer le système public de soins de santé du Canada et de s'adapter aux besoins changeants de la population canadienne. Alors que nous nous remettons de la pandémie de COVID-19, nous devons résoudre les problèmes existants, qui ont été aggravés pour de nombreuses personnes au Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, et l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, accompagnés de Élizabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et de Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ont annoncé la signature d'une entente avec le gouvernement du Québec en vue de continuer à améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et aux services en santé mentale et en toxicomanie. Dans le cadre de cette entente, le gouvernement du Québec reçoit 268 millions de dollars en 2022-2023 de l'investissement de 11 milliards de dollars sur 10 ans prévu dans le budget de 2017.

L'entente entre le Canada et le Québec met à profit les progrès réalisés au cours des cinq premières années de la période prévue de l'investissement fédéral. Le gouvernement du Québec peut utiliser ce financement pour répondre à des priorités, notamment les suivantes :

Élargir l'accès aux services de soutien et de soins à domicile par l'augmentation de la quantité et de la qualité des soins professionnels dans des domaines comme les soins infirmiers, la nutrition, la physiothérapie, l'ergothérapie et les services psychosociaux.

Augmenter le pourcentage de patients qui reçoivent des évaluations des soins à domicile et des plans de soins.

Réduire le nombre de consultations au service des urgences pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Mettre en œuvre le Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028, qui prévoit des actions visant à prévenir, à réduire et à traiter les conséquences associées à la consommation de substances psychoactives, au jeu d'argent pathologique et à l'utilisation d'Internet.

Améliorer l'accès aux services de psychologie pour les jeunes (âgés de 0 à 18 ans) et aux services de crise dans la communauté et consolider les services de premiers épisodes psychotiques pour les jeunes âgés de 12 à 35 ans.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour les aider à accéder aux quatre dernières années de financement offert pour les soins à domicile et en milieu communautaire et les services en santé mentale et en toxicomanie, ainsi que pour améliorer les services de soins de santé à l'échelle du pays.

Citations

« Les Québécois méritent un système de soins de santé efficace. L'entente conclue aujourd'hui avec le gouvernement du Québec permettra de continuer d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins à domicile et en milieu communautaire pour les Québécois. Nous avons hâte de poursuivre les discussions avec la province pour que des améliorations concrètes soient apportées au système de soins de santé et nous allons continuer à collaborer ensemble pour assurer des systèmes de santé mieux adaptés, plus résilients, et plus modernes. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La pandémie a présenté des défis de taille et a mis en évidence des lacunes importantes dans nos systèmes sociaux et de santé. L'entente conclue aujourd'hui avec le Québec contribuera à combler ces lacunes et à offrir aux Québécoises et aux Québécois un meilleur accès aux services en matière de santé mentale, de prévention et de consommation de substances, en particulier pour les jeunes. Cette entente est essentielle, car notre gouvernement continue de travailler pour que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, d'un océan à l'autre, aient un meilleur accès à des soins de santé mentale et à des services de soutien en matière de dépendance de qualité et offerts en temps utile. »

L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Les enfants et les jeunes sont également confrontés à la maladie mentale et aux problèmes de dépendances. Il importe de leur fournir des services de prévention et de traitement ciblés afin qu'ils disposent des outils et des connaissances dont ils ont besoin. »

Élizabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'annonce de 270 millions de dollars est un geste fort qui priorise la santé physique et mentale des Québécoises et Québécois. Je me réjouis que notre gouvernement poursuive sa collaboration avec le Gouvernement du Québec pour assurer des soins de santé adaptés aux besoins de la population en matière de services liés à la santé mentale, aux dépendances ainsi que dans les soins à domiciles et en milieu communautaire. »

Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga

Faits en bref

Dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 11 milliards de dollars sur 10 ans aux provinces et territoires. Ce financement a pour objectif d'améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire et les services en santé mentale et en toxicomanie offerts aux Canadiens.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont convenu d'une entente asymétrique distincte de l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé.

et le gouvernement du Québec ont convenu d'une entente asymétrique distincte de l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé. Le renouvellement des ententes pour une année permettra aux provinces et aux territoires d'évaluer leurs besoins actuels et d'ajuster les priorités en matière de soins de santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

De plus, le budget de 2021 prévoit un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans destiné à aider les provinces et les territoires à appliquer des normes en matière de soins de longue durée et à apporter des modifications permanentes.

