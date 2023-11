Les investissements appuieront les travaux de réhabilitation, l'amélioration des routes et les efforts de rétablissement à la suite de l'ouragan Fiona.

ALMA, NB, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le vaste réseau d'aires protégées administré par Parcs Canada est une porte ouverte sur la nature, l'histoire et 450 000 km2 d'histoires d'un océan à l'autre. Les investissements dans ces endroits aident à soutenir la protection du patrimoine naturel et architectural, augmentent la résilience climatique et créent des emplois dans les communautés locales, tout en offrant aux visiteurs des expériences de haute qualité, sûres et significatives partout au pays.

Wayne Long, député fédéral de Saint John-Rothesay est photographié devant lieu national historique de la Tour-Martello-de-Carleton en compagnie de Kurt Peacock, chef d’équipe – expérience du visiteur, Parcs Canada. Source : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada)

Aujourd'hui, Wayne Long, député fédéral de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un financement fédéral de près de 25 millions de dollars pour des projets liés à la conservation du lieu historique national de la Tour-Martello-de-Carleton, ainsi que des améliorations routières essentielles pour l'autoroute 114 qui traverse le parc national Fundy et des travaux de rétablissement des dommages causés par l'ouragan Fiona dans le parc.

Subventionné par le financement de 557 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Canada à la fin de 2022, un investissement de 14,8 millions de dollars appuiera la deuxième et dernière phase des travaux de réhabilitation du lieu historique national de la Tour-Martello-de-Carleton. Les travaux comprendront le remplacement du poste de commandement de tir, qui se trouve au sommet de la tour, par une réplique plus légère de la structure originale, la construction d'un nouveau toit et l'installation d'un nouveau système de contrôle du chauffage et de l'humidité. Les travaux sur la Tour-Martello-de-Carleton devraient reprendre cet automne et devraient être terminés et rouverts aux visiteurs d'ici l'été 2025. Comme pour de nombreux projets de cette taille, la pandémie de la COVID-19 a créé des défis en matière de main-d'œuvre et de chaîne d'approvisionnement, des augmentations des coûts des matériaux et des retards des travaux qui n'auraient pas pu être anticipés au début du projet. Parcs Canada s'est engagé à conserver la valeur patrimoniale de cette ressource culturelle emblématique et la pierre angulaire de l'industrie touristique locale.

Également dans le cadre de cet investissement fédéral, 8,3 millions de dollars ont été consacrés à des améliorations routières essentielles sur un tronçon de 11 km de l'autoroute 114 dans le parc national Fundy. Ces travaux, qui devraient être terminés cet automne, permettront de réparer et de rénover la surface de la route tout en améliorant plusieurs composantes de l'infrastructure de drainage afin d'accroître la résilience climatique et d'améliorer la longévité de la route. Ces améliorations visent à tenir compte des débits d'eau de pointe plus élevés, minimisant ainsi le risque de dommages causés par les inondations aux infrastructures et d'érosion future des sols. L'autoroute 114 est un corridor de transport de choix pour les visiteurs et les communautés locales, reliant les comtés d'Albert et de Kings.

Par l'entremise du Fonds de rétablissement de l'ouragan Fiona (FROF), coordonné par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), 1,05 million de dollars sont alloués au parc national Fundy pour les efforts de rétablissement découlant des conséquences de l'ouragan Fiona. Les travaux comprennent l'abattage ou l'enlèvement de milliers d'arbres tombés afin de rétablir un accès sécuritaire aux sentiers, aux terrains de camping et aux routes, ainsi que la réparation de divers dommages à l'infrastructure du parc. Les répercussions des changements climatiques sur les lieux administrés par Parcs Canada sont complexes, et Parcs Canada s'est engagé à intégrer les mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques dans ses travaux.

Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada comprend environ 18 000 biens architecturaux, comme des routes, des ponts, des barrages et d'autres infrastructures maritimes, des bâtiments et des fortifications historiques, des installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des terrains de camping, des centres d'accueil et des bâtiments et complexes opérationnels. Depuis 2015, le programme fédéral d'investissement dans l'infrastructure a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens partout au pays. Ces améliorations aident à assurer la sécurité publique, la qualité et la fiabilité des offres aux visiteurs, à intégrer les technologies vertes et la résilience climatique, tout en reliant les Canadiens à la nature et à l'histoire.

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à rétablir le lieu historique national de la Tour-Martello-de-Carleton, un point d'intérêt emblématique de Saint John, et à assurer la durabilité des biens de Parcs Canada afin que la vitalité culturelle, environnementale et économique que les lieux patrimoniaux nationaux apportent au Canada puissent se poursuivre à l'avenir. Les améliorations routières de Parcs Canada dans le parc national Fundy offriront aux Canadiens une expérience de voyage plus sécuritaire pour qu'ils aient des liens avec la nature. Les membres de l'équipe de Parcs Canada continuent de travailler fort pour s'assurer que le parc est complètement rétabli des conséquences de l'ouragan Fiona, tout en construisant des infrastructures résilientes qui peuvent résister aux effets d'événements météorologiques de plus en plus dommageables.

Wayne Long

Député de Saint John--Rothesay

« Le gouvernement du Canada reconnaît que le chemin vers le rétablissement des régions touchées dans le Canada atlantique a été difficile et que la dévastation causée par l'ouragan Fiona est encore ressentie par de nombreuses personnes, entreprises et collectivités. Nous avons été et serons toujours là pour les Canadiens et Canadiennes de l'Atlantique en cas de besoin. Par l'entremise du Fonds de rétablissement après l'ouragan Fiona, nous travaillons en étroite collaboration avec les entreprises, les organisations et les collectivités pour rétablir, reconstruire et les rendre plus résilientes aux événements météorologiques induits par le climat à l'avenir.

L'honorable Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)

Le lieu historique national de la Tour-Martello-de- Carleton surplombe Saint John , au Nouveau-Brunswick. Construite en Grande-Bretagne, la Tour date de la guerre de 1812 et a joué un rôle central dans les conflits menant à la Seconde Guerre mondiale en tant que cœur des défenses de Saint John jusqu'en 1944.

surplombe , au Nouveau-Brunswick. Construite en Grande-Bretagne, la Tour date de la guerre de a joué un rôle central dans les conflits menant à la Seconde Guerre mondiale en tant que cœur des défenses de jusqu'en 1944. Depuis 2016, le gouvernement du Canada a investi plus de 11 millions de dollars dans la préservation et la remise en état de la Tour-Martello-de- Carleton . La phase 1 a été achevée au début de 2021 et comprenait des mesures visant à stabiliser l'extérieur de la tour et à réparer sa maçonnerie; des travaux de rétablissement du mur de pierre extérieur et du noyau de gravats; et la construction d'une structure de toit temporaire et d'un système de drainage.

a investi plus de 11 millions de dollars dans la préservation et la remise en état de la Tour-Martello-de- . La phase 1 a été achevée au début de comprenait des mesures visant à stabiliser l'extérieur de la tour et à réparer sa maçonnerie; des travaux de rétablissement du mur de pierre extérieur et du noyau de gravats; et la construction d'une structure de toit temporaire et d'un système de drainage. Situé au Nouveau-Brunswick, sur la côte de l'Atlantique, le parc national Fundy renferme 20 kilomètres de littoral spectaculaire le long de la baie de Fundy et est célèbre pour ses marées, les plus hautes du monde. Célèbres pour avoir les marées les plus hautes du monde, les visiteurs font l'expérience de visites exceptionnelles, de kayak et la chance unique d'explorer le fond marin à la marée basse. Plus de 100 kilomètres de sentiers de randonnée pédestre et de vélo sillonnent 206 kilomètres carrés de forêt acadienne et mènent à des chutes bouillonnantes, à des lacs d'eau douce et à des vallées fluviales pittoresques.

Depuis 2015, plus de 23,8 millions de dollars en investissements fédéraux dans l'infrastructure et la conservation ont été consacrés au parc national Fundy, y compris les travaux sur l'autoroute 114, l'artère principale et le corridor de transport qui traversent le parc pour les visiteurs et le grand public.

Les 24 et 25 septembre 2022, le cyclone extratropical Fiona, qui fournissait toujours des vents de la force d'un ouragan, a atterri dans le Canada atlantique, provoquant un épisode majeur de vent et de pluie dans cinq provinces de l'est du Canada , dont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec et Terre-Neuve-et- Labrador .

atlantique, provoquant un épisode majeur de vent et de pluie dans cinq provinces de l'est du , dont la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard, le Québec et Terre-Neuve-et- . Par l'entremise du Fonds de rétablissement après l'ouragan Fiona (FROF), le gouvernement fédéral fournit jusqu'à 300 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022, pour soutenir les collectivités, les entreprises et les organisations locales touchées par la tempête et pour aider les efforts de rétablissement à long terme.

Le Fonds est coordonné par l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA), qui travaille avec d'autres ministères et organismes fédéraux pour répondre aux besoins locaux en matière de rétablissement et les déterminer, élaborer des initiatives ciblées pour aider au rétablissement et à la reconstruction, et allouer des fonds en conséquence aux ministères et organismes qui exécuteront leur part du FROF.

