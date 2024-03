Sept entreprises et organisations locales recevront un financement pour commercialiser de nouveaux produits, élargir leurs activités et accéder à des marchés mondiaux.

VANCOUVER, BC , le 14 mars 2024 /CNW/ - Vancouver déborde de talents et d'idées d'avant-garde pour répondre à la demande mondiale de produits et de services canadiens. C'est pourquoi le gouvernement du Canada procède à des investissements stratégiques dans des projets qui soutiendront la croissance des entreprises locales et les aideront à mettre au point et à commercialiser de nouvelles technologies.

Le gouvernement du Canada investit près de 14 millions de dollars pour stimuler l’innovation et la croissance économique à Vancouver (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, a annoncé aujourd'hui au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), un financement de près de 14 millions de dollars de PacifiCan pour aider sept entreprises et organisations de Vancouver, en Colombie-Britannique, à accélérer leur croissance.

Le financement annoncé aujourd'hui inclut une contribution totale de plus de 11,5 millions de dollars à quatre entreprises dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan et de plus de 2,4 millions de dollars à trois entreprises dans le cadre de son Fonds pour l'emploi et la croissance.

La ministre Ng en a fait l'annonce aux installations de Clarius Mobile Health de Vancouver, une entreprise productrice de dispositifs médicaux qui bénéficiera d'un financement de plus de 3,3 millions de dollars de PacifiCan. Cet investissement aidera Clarius à accélérer l'exportation de ses dispositifs d'échographie portables et sans-fil conçus pour une utilisation au point de service par les professionnels de la santé. L'examen délocalisé est effectué à l'extérieur d'un laboratoire, permettant l'obtention rapide de résultats et une prise de décision immédiate, durant le rendez-vous du patient avec son médecin.

La technologie d'échographie de Clarius permet d'établir une connexion avec un appareil électronique, tel qu'un téléphone intelligent ou une tablette, ce qui donne aux cliniciens un accès aux images médicales en temps réel afin d'améliorer les soins aux patients et de réduire les coûts des soins de santé. L'investissement de PacifiCan permettra à Clarius de mettre en œuvre de nouveaux modèles de vente sur les marchés internationaux, pour la création de 77 emplois.

Le potentiel de Clarius a été reconnu par PacifiCan en 2022, avec un investissement de 2,4 millions de dollars pour soutenir son expansion internationale avec l'inscription de son appareil sur 10 nouveaux marchés et l'élargissement de ses partenariats de distribution. Par la suite, en juillet 2023, en s'appuyant sur l'évaluation d'un comité de sélection indépendant, Clarius a été sélectionnée comme l'une des entreprises participantes au Projet pour l'hypercroissance mondiale - une initiative pangouvernementale visant à soutenir la croissance d'entreprises canadiennes prometteuses et à les aider à devenir des entreprises phares du Canada.

De plus amples détails à propos des entreprises et des organisations bénéficiaires du financement de PacifiCan sont inclus dans le document d'information veuillez lire le document d'information ci-dessous.

Les investissements annoncés aujourd'hui pourraient au total entraîner la création de 380 emplois, une hausse de revenus de plus de 330 millions de dollars et de nouvelles ventes internationales d'une valeur de 226 millions de dollars pour des entreprises de la Colombie-Britannique.

Citations

« Vancouver accueille plusieurs des plus brillants et des plus audacieux agents de changement de la Colombie-Britannique, lesquels stimulent l'innovation et la croissance économique dans notre province. PacifiCan investit dans les entreprises, les organisations et les idées qui auront un impact positif sur la vie des Britanno-Colombiens et de gens de l'ensemble du monde. Le financement d'aujourd'hui contribuera à libérer le potentiel de la technologie canadienne, créera des emplois de qualité et positionnera des entreprises de la Colombie-Britannique pour une croissance nationale et internationale. »

- L'honorable S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Nous investissons dans la réussite de sept entreprises novatrices de Vancouver afin qu'elles puissent croître et se lancer sur la scène internationale. Cette ville de classe mondiale accueille certains de nos plus audacieux et plus brillants résidents, qui repoussent les frontières dans un nombre incroyable de secteurs stimulants, et nous allons partager ces talents avec l'ensemble du monde. Nous avons vu, avec des entreprises comme Clarius, que lorsque nous investissons dans leur croissance, elles ancrent leurs bénéfices et leurs emplois de qualité ici, tout en faisant du Canada un leader mondial dans les technologies émergentes. Nous savons que l'annonce d'aujourd'hui n'est que le début d'incroyables choses à venir. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique

« Je suis reconnaissant du soutien de PacifiCan, qui stimulera considérablement la réalisation de la mission de Clarius Mobile Health, soit de mondialiser les écographies au point de service. Cet investissement arrive à un moment clé de notre développement, alors que nous avons établi un réseau de distribution mondial et accélérons notre croissance dans d'importants marchés internationaux. Ce financement nous permettra d'accroître nos efforts visant à offrir notre technologie médicale d'échographie d'avant-garde aux professionnels de la santé du monde entier. Nous exprimons nos plus sincères remerciements à l'égard de PacifiCan pour sa foi inaltérable en notre vision et son engagement à stimuler l'innovation et la croissance économique en Colombie-Britannique. »

- Ohad Orazi, président et directeur général, Clarius Mobile Health

Faits en bref

La valeur du marché mondial de l'équipement d'échographie devrait passer de 6,52 milliards de dollars américains en 2021 à 9,2 milliards en 2028, ce qui représente un taux de croissance annuel cumulatif de 5,9 %.

PacifiCan est l'agence de développement économique fédérale au service des Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui construisent des entreprises innovatrices, créent des emplois de qualité et appuient une croissance inclusive dans l'ensemble de la province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises réalise des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés afin d'aider les entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à renforcer leur capacité concurrentielle sur la scène mondiale.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à préparer leurs entreprises pour l'avenir en renforçant leur résilience et en soutenant une croissance fondée sur une transition vers l'économie verte, une relance inclusive, l'amélioration des capacités concurrentielles et la création d'emplois dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Le Projet pour l'hypercroissance mondiale combine les forces de partenaires gouvernementaux en vue d'adapter le soutien aux besoins particuliers de chaque entreprise participante, offrant ainsi des solutions aussi uniques que ces entreprises.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Programme Croissance et productivité des entreprises

Augurex Life Sciences Corp.

5 000 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à commercialiser une nouvelle analyse sanguine des auto-anticorps pour une détection plus précoce et un meilleur suivi de la polyarthrite rhumatoïde, une maladie auto-immune qui cause l'inflammation des articulations. Cette analyse contribuera à réduire les coûts des soins de santé et à améliorer les résultats pour les patients. Il s'agira également de la première analyse sur le marché qui permet de diagnostiquer la spondylarthrite ankylosante, type d'arthrite qui cause une fusion rachidienne.

CarboNet Nanotechnologies Inc.

1 660 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à commercialiser et à mettre à niveau un produit biodégradable pour le traitement des eaux usées appelé BioFloc. CarboNet est une entreprise de technologie propre axée sur l'épuration et le recyclage des eaux usées pour les sociétés industrielles à l'aide de floculants, lesquels facilitent le retrait des solides en suspension dans les eaux usées. BioFloc est un floculant de remplacement écologique, plus performant et plus rentable que les produits concurrents.

Clarius Mobile Health Corp.

3 385 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à accélérer les exportations de ses dispositifs d'échographie portables et sans fil utilisés par les professionnels de la santé pour des examens au point de service. Les dispositifs d'échographie de Clarius se connectent à des appareils électroniques, tels que des téléphones intelligents ou des tablettes, donnant aux cliniciens un accès aux images médicales en temps réel afin d'améliorer les soins aux patients et de réduire les coûts des soins de santé. Cet investissement permettra à Clarius de mettre en œuvre de nouveaux modèles de vente sur les marchés internationaux.

FintelConnect Technologies Inc.

1 508 079 $

Le financement sera utilisé pour accroître les opérations commerciales du bénéficiaire, y compris élargir ses équipes des ventes et de marketing, en vue d'établir la notoriété de sa marque et de faciliter la croissance de ses ventes aux États-Unis. Fintel et une entreprise de technologie financière qui aide ses clients, dont la Banque Nationale et la Banque Royale du Canada, dans les domaines de l'acquisition de nouveaux clients, de la reconnaissance de marque et de l'analyse du rendement.

Fonds pour l'emploi et la croissance

BC Tech Association

1 100 000 $

Le financement permettra au bénéficiaire d'offrir des programmes de formation pour préparer des gens de l'ensemble de la Colombie-Britannique à occuper des rôles de premier échelon dans des secteurs technologiques en forte demande de personnel tels que la cybersécurité, la science des données et le marketing numérique. BC Tech fournira également de la formation intégrant des possibilités d'apprentissage et un soutien à la recherche d'emploi, ainsi que du perfectionnement professionnel à l'intention des éducateurs.

Craver Solutions

575 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à accélérer les exportations de sa plateforme numérique destinée aux restaurants par la création d'une stratégie marketing et l'élargissement de son équipe des ventes. La technologie de Craver aide les restaurants de service au comptoir et les cafés à adopter des solutions numériques, telles que des applications mobiles, une plateforme de commande en ligne et des programmes de fidélisation. Ces outils numériques aident les entreprises à rationaliser leurs opérations et à accroître la loyauté de leur clientèle, entraînant une hausse des ventes.

QuantoTech Solutions Ltd.

750 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à élargir les opérations de sa ferme verticale pour cultiver des légumes-feuilles et des fines herbes, tels que de la laitue, du basilic, du persil et de la bette à cardes. L'agriculture verticale s'appuie sur diverses méthodes pour produire des cultures en couches superposées dans un environnement contrôlé, optimisant ainsi l'utilisation de l'espace et la quantité d'aliments produits. Ce financement permettra à QuantoTech de mettre à niveau une nouvelle installation à Vancouver en vue d'offrir aux consommateurs du Lower Mainland des légumes frais produits localement.

