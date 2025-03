Le nouveau campus de Télésat à Gatineau sera à l'origine d'emplois hautement qualifiés et stimulera la nouvelle économie spatiale

GATINEAU, QC, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le marché des services par satellite et la nouvelle économie spatiale représentent un énorme potentiel de croissance à l'échelle mondiale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'est engagé à renforcer le leadership du pays dans le domaine des services de communication par satellite et à favoriser la création d'emplois.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon, a annoncé, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, la construction d'un nouveau campus de Télésat à Gatineau, au Québec. Le ministre MacKinnon était accompagné de la députée de Pontiac, Sophie Chatel, ainsi que du député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon. L'ouverture de ce campus, prévue pour le quatrième trimestre de 2025, créera 300 emplois dans la région. La construction de ces installations, évaluée à 25 millions de dollars, s'inscrit dans le vaste projet Lightspeed de Télésat, qui représente un investissement de 6,5 milliards de dollars soutenu par un prêt de 2,14 milliards de dollars du gouvernement fédéral et un prêt de 400 millions de dollars du gouvernement du Québec. Télésat Lightspeed sera l'un des réseaux de satellites en orbite basse terrestre les plus innovants au monde.

Le projet Télésat Lightspeed renforcera le leadership du Canada dans la nouvelle économie spatiale, créera des emplois et contribuera à connecter toute la population canadienne à Internet haute vitesse à un prix abordable. Il jouera un rôle déterminant au sein de l'infrastructure de sécurité nationale, y compris dans l'Arctique. Un réseau de satellites en orbite basse terrestre comme Télésat Lightspeed nécessite moins de temps pour envoyer et recevoir l'information, ce qui permet d'améliorer et d'accélérer la connectivité, en particulier dans les communautés rurales, isolées et nordiques.

Le nouveau campus hébergera les centres d'exploitation du réseau, de contrôle des satellites et d'opérations de cybersécurité, ainsi que des installations d'ingénierie à la fine pointe de la technologie qui soutiendront le déploiement et les opérations de la constellation de satellites en orbite basse terrestre de Télésat. L'ouverture de ce nouveau campus servira de catalyseur pour la création d'emplois, notamment de postes bien rémunérés dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) au Québec.

Télésat s'est également engagée à investir plus de 4,4 milliards de dollars dans l'économie canadienne au cours des 15 prochaines années, à fournir 200 stages d'alternance travail-études pour des étudiants postsecondaires et à offrir 1,6 million de dollars en bourses d'études pour la communauté étudiante du Canada, particulièrement pour les femmes en STIM.

Ces nouvelles installations de Télésat Lightspeed seront à l'origine d'emplois hautement qualifiés, soutiendront la croissance économique et permettront au Canada de se maintenir à la fine pointe de la technologie spatiale.

Citations

« Notre gouvernement s'engage à positionner le Canada comme un leader dans l'économie spatiale en pleine croissance. L'implantation du nouveau campus de Télésat à Gatineau jouera un rôle essentiel dans le développement et l'exploitation de Télésat Lightspeed, un réseau de satellites conçu, fabriqué et exploité ici même au Canada. Ce projet d'envergure fera de Gatineau un pôle stratégique de l'industrie spatiale, en stimulant l'innovation, en attirant des talents hautement qualifiés et en renforçant notre expertise dans ce domaine de pointe. En plus de créer 300 emplois de qualité, il positionnera notre ville comme un acteur clé de l'essor technologique et économique du pays »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail, leader du gouvernement à la Chambre des communes et député de Gatineau, l'honorable Steven MacKinnon

« L'économie spatiale mondiale est en plein essor et notre gouvernement sait que le Canada a ce qu'il faut pour être un chef de file. Le nouveau campus de Télésat à Gatineau sera à l'origine de la création d'emplois hautement qualifiés tout en favorisant l'innovation de pointe, en plus d'héberger le centre d'opérations techniques de Télésat Lightspeed, le plus grand programme de satellites jamais conçu et construit au Canada! Ce projet permettra de renforcer les liens dans le bassin de talents au Canada et de soutenir les étudiants et les chercheurs qui souhaitent intégrer ce secteur en pleine effervescence. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Internet haute vitesse n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Ce nouveau campus soutiendra le projet Lightspeed de Télésat, qui nous rapprochera de notre objectif de connecter toute la population canadienne à Internet haute vitesse d'ici 2030 afin que tous aient accès aux services dont ils ont besoin, peu importe où ils vivent. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Je suis fière de l'implantation du nouveau campus de Télésat à Gatineau, un projet innovant qui créera 300 emplois qualifiés et positionnera notre ville, Gatineau, comme un acteur clé de la révolution technologique. Au cœur de l'initiative Télésat Lightspeed, il soutiendra l'essor de l'économie spatiale et offrira aux Canadiens une connectivité haut débit essentielle, indépendamment de leur lieu de résidence. Cette avancée marquera un tournant pour notre région, alliant progrès économique et technologique. »

- La députée de Pontiac, Sophie Chatel

« C'est une fierté de voir Gatineau se positionner comme pôle stratégique de l'industrie spatiale canadienne. Ce nouveau campus aura des retombées économiques pour l'entièreté de la région de l'Outaouais, permettant la création d'emplois hautement spécialisés. De plus, l'investissement permettra aux Canadiens d'avoir accès à un branchement Internet haute vitesse de qualité via le réseau Télésat Lightspeed, l'un des réseaux de satellites en orbite basse terrestre les plus innovateurs au monde. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens et député d'Argenteuil-La Petite-Nation, Stéphane Lauzon

« Le programme satellitaire Télésat Lightspeed est déjà bien amorcé, et nous sommes ravis d'établir notre campus d'opérations techniques au Québec, où l'on retrouve des talents et du savoir-faire de calibre mondial dans le domaine spatial. Télésat Lightspeed fournira une connectivité haut débit hautement sécurisée et à faible latence partout dans le monde, éliminant les déserts numériques au Canada, dans l'Arctique et ailleurs dans le monde. De plus, ces satellites fourniront une connectivité résiliente aux Forces armées canadiennes et aux alliés du Canada. »

- Le président et chef de la direction de Télésat, Dan Goldberg

Faits en bref

Le financement du nouveau campus provient en partie d'un prêt remboursable de 2,14 milliards de dollars accordé à Télésat par le gouvernement du Canada . Dans le cadre de cet investissement, le gouvernement fédéral recevra des intérêts sur son prêt ainsi que des bons de souscription d'actions, de sorte que les contribuables canadiens tirent profit du succès financier du projet Télésat Lightspeed.

. Dans le cadre de cet investissement, le gouvernement fédéral recevra des intérêts sur son prêt ainsi que des bons de souscription d'actions, de sorte que les contribuables canadiens tirent profit du succès financier du projet Télésat Lightspeed. Ce prêt est géré par la Corporation de développement des investissements du Canada , une société d'État relevant du ministère des Finances qui assurera la surveillance professionnelle et prudente du prêt dans l'intérêt des contribuables canadiens.

, une société d'État relevant du ministère des Finances qui assurera la surveillance professionnelle et prudente du prêt dans l'intérêt des contribuables canadiens. Créée en 1969 en tant que société d'État, Télésat est aujourd'hui une société sous contrôle canadien cotée en Bourse (TSAT sur le TSX et le Nasdaq), qui emploie des Canadiens dans cinq provinces et un territoire. Télésat est l'un des opérateurs de satellites les plus importants et les plus innovants au monde.

Le projet Télésat Lightspeed est déjà en cours. Le premier satellite d'une cohorte initiale de 198 satellites en orbite basse terrestre devrait être lancé en 2026.

Télésat Lightspeed fournira une capacité satellitaire à de multiples industries, notamment l'aviation, la marine et la défense, ainsi qu'au gouvernement. Il améliorera également la capacité des fournisseurs d'accès à Internet d'offrir des services Internet aux particuliers, aux entreprises et aux institutions publiques dans les communautés éloignées.

Les satellites en orbite basse terrestre fonctionnent 27 fois plus près de la Terre que les satellites de télécommunications traditionnels. Par conséquent, l'envoi et la réception de l'information nécessitent moins de temps, ce qui permet d'améliorer et d'accélérer le service Internet, même dans les zones rurales, isolées et nordiques.

Liens connexes

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Audrey Milette, Directrice des communications par intérim, Cabinet du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]