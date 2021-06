OTTAWA, ON, le 24 juin 2021 /CNW/ - Les ports pour petits bateaux sont au cœur des collectivités côtières du Canada. Avec environ 45 000 Canadiens employés dans le secteur de la pêche, les ports pour petits bateaux offrent à l'industrie de la pêche commerciale un accès sécuritaire à nos voies navigables. Ces ports créent des carrefours dynamiques pour la vie communautaire, les loisirs et d'autres secteurs maritimes.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé un investissement supplémentaire de 300 millions de dollars sur deux ans pour réparer, renouveler et remplacer le réseau des ports pour petits bateaux du Canada. Ces investissements contribueront à renforcer la sécurité des ports, à en accroître l'efficacité, et à créer des emplois d'un océan à l'autre. Le gouvernement a travaillé avec les municipalités et les intervenants pour déterminer où les investissements et les dessaisissements peuvent améliorer les collectivités locales. De plus amples détails sur la façon dont ces investissements dans le cadre du budget de 2021-2022 seront répartis dans l'ensemble du pays seront annoncés au cours des prochaines semaines.

Cette annonce s'ajoute aux investissements annuels continus que le Ministère effectue pour améliorer et entretenir les ports de pêche commerciale. Ces investissements soutiennent la croissance de l'industrie de la pêche commerciale et offrent des possibilités économiques aux Canadiens vivant sur les côtes et aux Canadiens des régions éloignées.

Les ports pour petits bateaux apportent un soutien essentiel à l'industrie de la pêche commerciale, dont la valeur des débarquements s'élevait à environ 3,7 milliards de dollars en 2019. Les collectivités côtières du Canada profitent également de ces investissements, qui leur permettent d'assurer la sécurité des installations et la facilité pour y accéder.

« Dans le cadre du plan de notre gouvernement visant à reconstruire en mieux, nous élaborons une stratégie de l'économie bleue en vue de stimuler l'économie océanique du Canada, et de créer de bons emplois pour le secteur océanique et les collectivités côtières. Nos ports pour petits bateaux seront essentiels à ces efforts, stimulant les économies locales et éveillant le dynamisme des collectivités. Nous sommes fiers de soutenir les industries de la pêche, du tourisme, et de la construction, aux côtés des communautés côtières et rurales qui dépendent de ces ports. » .

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Programme des ports pour petits bateaux du MPO maintient ouverts et en bon état les ports qui sont essentiels à l'industrie de la pêche commerciale.

Pêches et Océans Canada soutient 990 ports situés partout au Canada dans lesquels œuvrent plus de 5 000 bénévoles des administrations portuaires.

Les projets de rénovation des ports sont réalisés en collaboration avec les administrations portuaires locales qui assurent la gestion et l'exploitation des installations destinées aux usagers locaux.

Le budget du Programme des ports pour petits bateaux pour l'exercice 2021-2022 est d'environ 90 millions de dollars, dont environ 70 millions sont investis dans des projets de réparation, d'entretien, de construction, et de dragage dans les ports.

L'économie bleue est une économie basée sur les ressources océaniques durables et elle contribue à hauteur d'environ 31,7 milliards de dollars par année au produit intérieur brut (PIB) du Canada . Elle représente également près de 300 000 emplois au Canada avec des bénéfices directs, indirects et induits dans des secteurs aussi divers que les pêches et l'aquaculture, le transport maritime, l'énergie et les technologies océaniques, les loisirs et le tourisme.

L'économie bleue du Canada et sa croissance future dépendent de l'utilisation et de la gestion durables de nos ressources océaniques. Une stratégie de l'économie bleue nous permettra de protéger nos océans et d'en revitaliser la santé, tout en en tirant parti de nouvelles possibilités de croissance économique dans tous les secteurs océaniques.

