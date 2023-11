EDMONTON, AB, le 20 nov. 2023 /CNW/ - La main-d'œuvre canadienne continue de se renforcer et de prendre de l'expansion, et il est important de veiller à ce que les Canadiens détiennent les compétences nécessaires pour trouver des emplois intéressants et progresser dans leur carrière. Les marchés du travail se transforment, et les travailleurs doivent être prêts. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, de concert avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, aide les Canadiens à suivre la formation professionnelle dont ils ont besoin pour tirer avantage des perspectives économiques, quelles qu'elles soient.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, ainsi que le ministre de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce de l'Alberta, Matt Jones, ont annoncé des fonds supplémentaires de 72,9 millions de dollars à l'Alberta. Cela monte le total à 322 millions de dollars en 2023-2024 dans le cadre des ententes sur le marché du travail. Ce financement additionnel s'ajoute à des années d'investissements et permettra aux Albertains d'accéder au soutien dont ils ont besoin pour participer pleinement au marché du travail dans différents secteurs, tels que l'agriculture, le tourisme et la technologie.

Combinés avec les mesures déjà en place, ces fonds permettront d'offrir des possibilités de formation et de perfectionnement professionnel exhaustives aux résidents de l'Alberta, qui pourront enrichir leurs compétences, trouver un emploi durable et améliorer leurs perspectives de carrière. En 2021-2022, plus de 100 000 Albertains ont reçu de la formation et du soutien à l'emploi dans le cadre des ententes sur le marché du travail.

Le ministre Boissonnault a fait cette annonce lors d'une visite au NorQuest College, un tiers fournisseur de formation professionnelle. Par l'entremise de ses divers programmes et initiatives, pour lesquels il reçoit du financement dans le cadre d'ententes sur le marché du travail, le NorQuest College jumellera les travailleurs autochtones avec les possibilités de formation et de carrière dans l'industrie de la construction. Il offrira également aux participants qui cherchent à améliorer leurs compétences un accès à des ordinateurs et de l'orientation de carrière. De plus, le NorQuest College offrira du perfectionnement grâce à la technologie de la réalité virtuelle, ce qui aidera les étudiants, les personnes sans emploi et les employeurs.

Les ententes sur le marché du travail financent à la fois des ententes sur le développement du marché du travail (EDMT) et des ententes sur le développement de la main--d'œuvre (EDMO) en vertu d'accords bilatéraux passés avec les provinces et territoires. Les EDMT sont essentielles du régime d'assurance--emploi du Canada; elles soutiennent des millions de travailleurs chaque année par l'entremise de formations, d'activités de perfectionnement des compétences, de soutien à l'emploi, de conseils professionnels et d'aide en recherche d'emploi. Les EDMO aident les particuliers, quels que soient leurs antécédents avec l'assurance--emploi ou leur situation d'emploi. Les personnes sans emploi ou occupant un poste pour lequel elles sont surqualifiées, les employés et les travailleurs autonomes peuvent recevoir de l'aide pour perfectionner leurs compétences et réorienter leur carrière, afin, ultimement, de décrocher et de conserver un bon emploi.

Citations

« Une main-d'œuvre qualifiée est essentielle pour assurer la prospérité continue de l'Alberta. Cet investissement aidera tous les Albertains à se préparer pour la réussite en assurant aux travailleurs l'accès à la formation essentielle et au soutien à l'emploi. Notre collaboration avec le gouvernement de l'Alberta ouvre la voie à une croissance économique qui donnera à tous les Albertains une chance de réussir au sein d'une économie nationale qui fonctionne pour tout le monde. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

« L'économie de la province continue de croître et de se diversifier et le gouvernement de l'Alberta prend des mesures pour que la main-d'œuvre demeure diversifiée et hautement qualifiée, forte de l'expertise dont les entreprises ont besoin pour les emplois d'aujourd'hui et de demain. L'Alberta est heureuse de s'associer au gouvernement fédéral afin que les Albertains puissent tirer parti du nombre croissant de très bons emplois offerts dans la province et mettre leurs compétences et leurs talents au service d'une économie albertaine solide. »

- Le ministre albertain de l'Emploi, de l'Économie et du Commerce, Matt Jones

« Notre gouvernement est déterminé à créer plus de parcours et de possibilités pour aider les Albertains à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir. Nous sommes fiers de notre système d'éducation supérieure : il continue d'offrir une éducation de grande qualité tout en faisant en sorte que les apprenants ont les compétences voulues pour répondre aux besoins de l'industrie. Les prévisions sur le marché du travail projettent une croissance continue dans l'avenir, et nous demeurons résolus à ce qu'il y ait une place pour chacun de ceux qui décident de poursuivre une carrière valorisante dans les métiers. »

- Le ministre albertain de l'Éducation supérieure, Rajan Sawhney

« Grâce à cet investissement dans l'éducation adaptée à la population active, l'Alberta est mieux placée pour exploiter le potentiel de sa population. Notre province compte une communauté forte et diversifiée d'apprenants, qui ont maintenant plus de possibilités d'acquérir et de renforcer les compétences dont ils ont besoin pour avancer leur carrière et contribuer aux besoins économiques et sociaux de notre province. »

- La présidente et directrice générale du Collège NorQuest, Carolyn Campbell

Les faits en bref

Verser 72,9 millions de dollars supplémentaires à l' Alberta dans le cadre des ententes sur le marché du travail pour 2023-2024 s'inscrit dans l'engagement formulé par le gouvernement du Canada dans le budget de 2023 de verser 625 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de ces ententes pour 2023-2024. Ces fonds aideront les Canadiens à accéder à la formation et aux services dont ils ont besoin pour décrocher leur prochain emploi et participer à la main-d'œuvre locale.

dans le cadre des ententes sur le marché du travail pour 2023-2024 s'inscrit dans l'engagement formulé par le gouvernement du dans le budget de 2023 de verser 625 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de ces ententes pour 2023-2024. Ces fonds aideront les Canadiens à accéder à la formation et aux services dont ils ont besoin pour décrocher leur prochain emploi et participer à la main-d'œuvre locale. Pendant l'exercice 2021-2022, 316,7 millions de dollars ont été versés à l' Alberta dans le cadre des transferts relatifs au marché du travail pour qu'elle offre du soutien à la formation et à l'emploi aux particuliers et aux employeurs.

dans le cadre des transferts relatifs au marché du travail pour qu'elle offre du soutien à la formation et à l'emploi aux particuliers et aux employeurs. C'est à travers les ententes de transfert bilatérales relatives au marché du travail conclues avec les provinces et les territoires que le gouvernement du Canada investit le plus dans la formation. Chaque année, dans le cadre des EDMT et des EDMO, environ 3 milliards de dollars sont versés aux particuliers et aux employeurs, et tous les ans ce financement aide plus d'un million de Canadiens à acquérir de nouvelles compétences et à se préparer pour leur prochain emploi.

investit le plus dans la formation. Chaque année, dans le cadre des EDMT et des EDMO, environ 3 milliards de dollars sont versés aux particuliers et aux employeurs, et tous les ans ce financement aide plus d'un million de Canadiens à acquérir de nouvelles compétences et à se préparer pour leur prochain emploi. De ce financement de 3 milliards de dollars, plus de 2 milliards sont alloués par le gouvernement du Canada chaque année pour aider les personnes qui reçoivent ou ont reçu des prestations d'assurance-emploi et celles qui ont récemment cotisé au régime. Cette somme vise à leur fournir une formation professionnelle et de l'aide pour qu'ils trouvent un nouveau travail. Les personnes qui reçoivent du soutien mis en place grâce aux EDMT retournent au travail plus rapidement, gagnent plus par année et dépendent moins de prestations comme celles de l'assurance-emploi. Les EDMT sont financées par les cotisations versées au régime d'assurance-emploi par les employeurs et les travailleurs.

chaque année pour aider les personnes qui reçoivent ou ont reçu des prestations d'assurance-emploi et celles qui ont récemment cotisé au régime. Cette somme vise à leur fournir une formation professionnelle et de l'aide pour qu'ils trouvent un nouveau travail. Les personnes qui reçoivent du soutien mis en place grâce aux EDMT retournent au travail plus rapidement, gagnent plus par année et dépendent moins de prestations comme celles de l'assurance-emploi. Les EDMT sont financées par les cotisations versées au régime d'assurance-emploi par les employeurs et les travailleurs. Au cours des vingt dernières années, la formation et les services d'emploi provinciaux et territoriaux financés par les transferts relatifs au marché du travail ont aidé des millions de Canadiens à perfectionner leurs compétences. Ces programmes appuient les priorités du gouvernement du Canada : faire croître la classe moyenne, stimuler une croissance inclusive, réduire la pauvreté et combler l'écart salarial entre les sexes.

