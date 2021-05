Le gouvernement du Canada investit pour aider à maintenir les exportations de sirop d'érable vers les marchés clés

OTTAWA, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Lors de son passage à l'Assemblée générale annuelle des Producteurs et productrices acéricoles du Québec, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement de 1,76 million de dollars au cours des deux prochaines années (2021-2023) pour soutenir les efforts d'exportation de l'industrie de l'érable québécoise. Le financement, qui est offert dans le cadre du programme fédéral Agri-marketing, va contribuer à la mise en œuvre d'activités publicitaires et promotionnelles en Allemagne et au Royaume-Uni. Une stratégie de communications numériques sera aussi élaborée pour cibler le marché japonais et sera axée sur l'éducation et la sensibilisation des consommateurs au moyen d'activités virtuelles.

Cet investissement s'appuie sur un précédent investissement fédéral dans le cadre du programme Agri-marketing, qui a aidé les Producteurs et productrices acéricoles du Québec à conquérir ces marchés avec succès entre 2018 et 2021.

Le sirop d'érable est un délice canadien emblématique que davantage de pays méritent de goûter. En faisant connaître nos succulents produits de l'érable aux consommateurs, nous contribuerons à développer les principaux marchés d'exportation et à stimuler les ventes.

« Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec travaillent méticuleusement pour s'assurer que chaque cuvée soit de la plus grande qualité. Grâce à leur travail, notre sirop d'érable fait la renommée du Québec et du Canada. Ce soutien fédéral va leur permettre de continuer à faire connaître leurs produits de l'érable aux quatre coins de monde. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Depuis plusieurs années, nous déployons des efforts de commercialisation considérables qui portent fruits. En particulier, nos exportations vers l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon qui ne cessent de croître depuis 2018. Nous nous réjouissons que le gouvernement reconnaisse tout le travail accomplis et continue de nous appuyer à élargir les marchés des produits de l'érable. »

- M. Serge Beaulieu, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Le nombre d'entailles a triplé au cours des 30 dernières années, ce qui rend les produits de l'érable beaucoup plus accessibles à l'échelle mondiale. En 2019, la production de sirop d'érable a augmenté de 34,8 % comparativement à 2018 et a ainsi atteint un sommet historique au Canada de 13,2 millions de gallons. Le Québec à lui seul est responsable de 91,1 % de cette production, ce qui représente 12 millions de gallons.

a ainsi atteint un sommet historique au de 13,2 millions de gallons. Le Québec à lui seul est responsable de 91,1 % de cette production, ce qui représente 12 millions de gallons. Les exportations québécoises de produits de l'érable ont été évaluées à près de 500 millions de dollars en 2020, ce qui représente une hausse de près de 20 % par rapport à 2019. Les exportations québécoises vers l'Allemagne, le Royaume-Uni et le Japon ont augmenté de 20,7 millions de dollars depuis 2018.

Le programme Agri-marketing appuie les activités promotionnelles dirigées par l'industrie qui distinguent les produits et les producteurs canadiens et misent sur la réputation du Canada comme fournisseur d'aliments sains de qualité supérieure. Le programme aide aussi l'industrie à maintenir le marché intérieur.

comme fournisseur d'aliments sains de qualité supérieure. Le programme aide aussi l'industrie à maintenir le marché intérieur. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec représentent 11 300 acériculteurs et acéricultrices et 7 400 entreprises. Leur mission est de promouvoir les intérêts des producteurs québécois et d'atteindre le plein potentiel au niveau de la production et des ventes de produits de l'érable du Québec, tout en respectant les principes du développement durable.

