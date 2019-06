Le gouvernement du Canada investit pour aider à accroître les ventes à l'exportation et à mettre en valeur les aliments sains et de grande qualité du Canada à l'étranger

MONT-SAINT-HILAIRE, QC, le 12 juin 2019 /CNW/ - Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé hier une contribution de 5,28 millions de dollars au Groupe Export agroalimentaire Québec‑Canada dans le cadre du programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour l'agriculture, lors de l'assemblée générale annuelle du Groupe. Cet investissement contribuera à accroître les ventes à l'exportation du secteur agroalimentaire canadien et à miser sur la réputation du Canada à titre de producteur d'aliments salubres et de grande qualité, ce qui profitera aux exportateurs et à l'ensemble du secteur.

Le financement de ce projet permettra aux membres, en particulier aux petites et moyennes entreprises d'aliments et de boissons, de diversifier leurs marchés et de promouvoir leurs produits à l'échelle internationale afin d'accroître leur visibilité sur les marchés étrangers. Le projet offre également un soutien aux nouveaux exportateurs et aux exportateurs qui veulent découvrir et saisir de nouvelles possibilités. Il permettra aux entreprises d'être présentes sur plusieurs principaux marchés comme les États-Unis, la France et l'Allemagne, et de bénéficier de la promotion de l'image de marque du Canada. Les activités du projet comprennent la participation à des foires commerciales, à des réunions d'affaires et à des missions commerciales. De plus, le Groupe offre aux entreprises un programme de formation annuel qui fournit des outils essentiels au développement des marchés.

Citations

« Notre gouvernement demeure déterminé à soutenir la capacité du Canada à élargir ses marchés d'exportation, un élément essentiel pour créer de bons emplois et maintenir une économie forte et prospère. Cet investissement aidera nos exportateurs de produits agroalimentaires à saisir les occasions d'affaires et à promouvoir nos aliments sains, durables et de grande qualité à l'étranger. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Pour ma toute première tâche à titre de président du conseil d'administration, je ne pouvais demander mieux que d'accueillir ce soutien renouvelé et cette preuve de confiance de la part d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. L'octroi réitéré de ces aides financières démontre bien son appui à toute une industrie dont les exportations contribuent de manière significative et structurante à l'économie. En aidant les exportateurs bioalimentaires à saisir plus d'occasions de développement de marchés, notre gouvernement leur permet de se concentrer davantage à créer de la richesse pour le Canada et le Québec.»

- Bill Sheehan, président du conseil d'administration du Groupe Export Agroalimentaire Québec-Canada

Les faits en bref

Le Groupe Export agroalimentaire Québec‑Canada est une association à but non lucratif située à Sainte-Julie , au Québec. Elle compte plus de 450 membres et constitue la plus grande association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada .

L'industrie canadienne des transformateurs d'aliments et de boissons (incluant les poissons et fruits de mer) a généré des revenus de 106,5 milliards de dollars en 2015. Le Québec représente une part importante des exportations du secteur de la transformation des aliments et des boissons (20 % de la production canadienne), la deuxième en importance après l' Ontario (30 %).

Ce projet ciblera les marchés de la République populaire démocratique de Corée, de Singapour, des Émirats arabes unis, du Mexique, des États-Unis, du Vietnam , du Japon, de l'Australie, de la Chine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, des Pays-Bas, de la Belgique, de l'Allemagne et de la France .

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour renforcer le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Ce financement a été accordé dans le cadre du volet Associations nationales de l'industrie du programme Agri-marketing du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale d'une durée de cinq ans disposant d'un budget maximal de 121 millions de dollars qui vise à accroître et à diversifier les exportations vers les marchés internationaux et à profiter des occasions sur le marché intérieur.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Justine Lesage, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, justine.lesage@canada.ca, Téléphone Cellulaire : 613-404-1168; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, aafc.mediarelations-relationsmedias.aac@canada.ca

Related Links

http://www.agr.gc.ca/