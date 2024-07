RICHMOND, BC, le 11 juill. 2024 /CNW/ - L'exploitation minière, la fabrication de véhicules et de batteries, les systèmes de recharge et le recyclage des produits en fin de vie font partie des innombrables possibilités économiques qu'offre la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques au Canada. Le Canada contribue à la vigueur des chaînes de valeur des minéraux critiques au pays et soutient les technologies et les sources d'énergies propres que ces chaînes permettent de développer. À lui seul, le secteur minier emploie directement et indirectement plus de 700 000 Canadiens, contribue à hauteur de près de 160 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada, et génère des avantages économiques considérables pour la population dans tout le pays. Grâce à des investissements stratégiques, le gouvernement du Canada renforce chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement canadienne, maximise la croissance économique et la création d'emplois, et démontre que le Canada est le pays le plus prometteur pour le développement de chaînes d'approvisionnement de batteries lithium-ion à l'échelle internationale.

Hier, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé deux investissements totalisant plus de 9 millions de dollars destinés à Saltworks Technologies Inc. (Saltworks) et à NORAM Electrolysis Systems Inc. (NESI) pour soutenir le développement de la chaîne d'approvisionnement de batteries en Colombie-Britannique dans le cadre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques. Ces investissements visant à promouvoir des technologies canadiennes permettront au Canada de combler une lacune dans le traitement en amont du lithium.

L'investissement de 4 937 500 $ destiné à Saltworks servira à accélérer les processus de concentration et de traitement de saumures de lithium canadiennes pour produire des précurseurs de batteries au lithium au moyen de deux nouvelles technologies élaborées et mises à l'essai par la société. Ce projet pourrait accélérer l'accès aux ressources en lithium et réduire les risques liés aux investissements dans l'industrie canadienne d'exploitation des saumures de lithium pour la fabrication de batteries. Un autre investissement de 4 500 000 $ destiné à NESI appuiera un projet de démonstration d'une technologie d'électrolyse à membrane pour la production de lithium à l'échelle industrielle, qui sera mené dans leur nouveau centre d'essai. Ce projet appuiera la commercialisation d'une technologie de production d'hydroxyde de lithium durable à partir de diverses ressources en lithium, ainsi que la mise en œuvre industrielle à grande échelle de cette technologie d'électrolyse à membrane.

Le Canada fait d'importants investissements dans les minéraux critiques, y compris le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt et les éléments des terres rares, parce qu'ils sont essentiels à de nombreuses technologies modernes. Le gouvernement du Canada entend faire de notre pays un producteur de premier ordre d'une grande variété de minéraux critiques, ainsi qu'un chef de file mondial dans ce domaine, et créer des chaînes de valeur sûres, de l'extraction jusqu'à la fabrication.

Citations

« Parmi toutes les chaînes de valeur des minéraux critiques, depuis l'exploration et l'extraction en amont, jusqu'au traitement, à la fabrication et au recyclage en aval, la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques offre d'immenses possibilités économiques pour le Canada et les Canadiens. Les nouvelles technologies propres nous permettront de combler les lacunes de notre chaîne d'approvisionnement ­- qui est en point dans le monde - de saisir les possibilités économiques qui s'offrent à nous, de maintenir la compétitivité de l'industrie canadienne dans un contexte mondial qui évolue rapidement, et de créer des emplois, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La mise en valeur des riches ressources en lithium de notre pays est cruciale pour assurer la prospérité des Canadiens pour des générations à venir, mais il faut innover pour exploiter les vastes réserves de saumures à faible teneur en lithium que l'on retrouve au Canada. Saltworks tient à remercier Ressources naturelles Canada pour le financement accordé au titre du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques. Cet investissement nous permettra de continuer d'élaborer des technologies novatrices et reconnues à l'appui de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. »

Benjamin Sparrow

Chef de la direction, Saltworks Technologies Inc.

« La production d'hydroxyde de lithium par électrolyse est devenue une technologie clé pour réduire au minimum l'impact environnemental associé à la production et au recyclage de minéraux critiques. Grâce au soutien du Programme de recherche, développement et démonstration pour les minéraux critiques, NESI mettra sur pied un centre d'essai pour une technologie de traitement industriel du lithium par électrolyse, qui permettra de produire d'importantes quantités d'hydroxyde de lithium de qualité batterie à partir de ressources en lithium nationales et internationales. De plus, l'appui que Ressources naturelles Canada fournit pour les technologies de traitement du lithium dans le secteur intermédiaire permettra au Canada de participer pleinement à la transition mondiale vers l'électrification. »

Jeremy Moulson

PDG, NORAM Electrolysis Systems Inc.

Faits en bref



Un financement de 3,8 milliards de dollars sur 8 ans a été annoncé dans le Budget de 2022 pour mettre en œuvre la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques. Ce financement englobe diverses activités industrielles, dont les recherches géoscientifiques, l'exploration, le traitement des minéraux et les applications de fabrication, de transformation et de recyclage. Un appui financier est également offert pour la recherche, le développement et le déploiement des technologies.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques fait partie du Plan climatique renforcé du Canada et du Plan de réduction des émissions pour 2030 : Un air pur et une économie forte, qui permettront au Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030, et d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Les minéraux critiques ont été désignés comme un secteur clé d'innovation par la Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Colombie-Britannique, et ils constituent un élément central de son Cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre. Les tables régionales sur l'énergie et les ressources sont des partenariats mixtes entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux, en collaboration avec des partenaires autochtones, et avec la contribution d'intervenants clés, visant à déterminer les priorités économiques communes et à accélérer leur réalisation, pour un avenir à faibles émissions de carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

