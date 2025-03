Le secrétaire parlementaire Yasir Naqvi annonce une aide visant à soutenir l'apprentissage et la promotion de la langue seconde et l'enseignement postsecondaire dans la langue de la minorité, la stabilité des postes bilingues et francophones, ainsi qu'une stratégie commune pour la communauté franco-ontarienne

OTTAWA, ON, le 5 mars 2025 /CNW/ - Apprendre une langue seconde renforce les compétences linguistiques, favorise l'employabilité et ouvre des débouchés tant au Canada qu'à l'étranger. La connaissance des deux langues officielles du Canada contribue à la cohésion sociale en facilitant la communication entre les Canadiens et Canadiennes, tout en valorisant leur ouverture sur le monde.

Aujourd'hui, Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé ainsi que député d'Ottawa-Centre, a annoncé un investissement de plus de 8,5 millions de dollars à 5 organismes qui mènent des projets porteurs pour le fait français et la vitalité des langues officielles. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique.

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada : 3,64 millions de dollars pour soutenir le développement de l'éducation postsecondaire dans la langue de la minorité au Canada.

Français pour l'avenir : 2,77 millions de dollars sur 3 ans afin de mettre en œuvre des initiatives destinées aux élèves en immersion, en français enrichi et en français régulier de la 7e à la 12e année.

Association canadienne des professeurs de langues secondes : 1,58 million de dollars sur 3 ans pour soutenir les enseignants de langue seconde et offrir des possibilités et des ressources d'apprentissage professionnel.

Assemblée de la francophonie de l'Ontario : 430 000 dollars pour l'élaboration de plans stratégiques régionaux qui visent à améliorer les conditions socio-économiques et la stabilité des emplois francophones et bilingues, ainsi que pour la tenue d'états généraux à Toronto en octobre 2025 et 2026 dans le cadre d'un processus qui mobilisera plus de 200 leaders communautaires.

Association des collèges et universités de la francophonie canadienne : 97 000 dollars pour la distribution de bourses d'études en interprétation, afin d'appuyer la formation d'une main-d'œuvre compétente et ainsi renforcer la capacité du secteur langagier.

Les fonds sont offerts dans le cadre des Programmes d'appui aux langues officielles, qui visent à favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire ainsi qu'à promouvoir le français et l'anglais dans la société canadienne.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir des organismes qui travaillent à l'excellence dans l'enseignement des langues officielles. Leurs projets reposent sur la recherche et la collaboration avec divers partenaires. Nous sommes heureux de les appuyer dans leur mission et de contribuer à enrichir les ressources pédagogiques pour l'apprentissage d'une langue seconde. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Cette annonce témoigne de notre engagement à renforcer les liens entre les deux communautés linguistiques officielles du Canada et à aider les étudiants francophiles à bâtir leur identité autour des deux langues officielles du pays. »

- Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé ainsi que député d'Ottawa-Centre

« L'annonce d'aujourd'hui renforce l'engagement du gouvernement fédéral à soutenir la francophonie ontarienne. Cet investissement permettra à l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario de mieux desservir les Franco-Ontariennes et les Franco-Ontariens, ce qui contribuera à contrer le déclin du français partout dans la province. »

- L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration prévoit un investissement total de 4,1 milliards de dollars pour la protection et la promotion des langues officielles au pays. C'est le montant le plus important jamais octroyé par un gouvernement pour les langues officielles.

En juin 2023, le projet de loi C-13, Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, a reçu la sanction royale. Cette loi contribue à moderniser et à renforcer le régime linguistique du Canada, ainsi qu'à apporter des avantages considérables aux Canadiens et Canadiennes de chaque province et territoire, en tenant compte de leurs réalités linguistiques distinctes.

Liens connexes

Programmes d'appui aux langues officielles

Fonds stratégique - Développement des communautés de langue officielle

Collaboration avec le secteur communautaire

Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration

Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Malia Chenaoui, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]