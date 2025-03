FREDERICTON, NB, le 10 mars 2025 /CNW/ - En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires de tout le pays, le gouvernement fédéral veille à ce que davantage de Canadiens et Canadiennes puissent vivre à proximité des services de transport en commun, facilitant ainsi l'accès aux emplois, aux services et aux collectivités.

Aujourd'hui, la députée Jenica Atwin et la mairesse Kate Rogers ont annoncé un investissement fédéral de plus de 8,29 millions de dollars pour les réseaux de transport en commun de Fredericton, assurant ainsi un financement prévisible et à long terme.

Dans le cadre du volet Financement de base du nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada, Fredericton recevra une allocation annuelle totalisant plus de 5,29 millions de dollars sur 10 ans. Ce financement permettra d'améliorer, de remplacer ou de moderniser les infrastructures de transport en commun de la ville et de les maintenir en bon état.

Cet investissement, qui débutera en 2026 et se poursuivra jusqu'en 2036, permettra d'accroître l'offre de logements et de les rendre plus abordables dans le cadre de communautés complètes et axées sur les transports en commun, tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les effets du changement climatique.

Le volet Financement de base du Fonds pour le transport en commun du Canada s'ajoute aux investissements fédéraux existants dans les infrastructures de transport en commun de Fredericton. Dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, le gouvernement fédéral et la Ville de Fredericton investissent conjointement 4,4 millions de dollars dans l'achat de trois autobus hybrides afin de développer et d'améliorer le réseau de transport en commun de la ville.

Citations

« Investir dans les transports publics permet d'améliorer la circulation, diminuer les émissions et améliorer la connectivité dans les collectivités. Le prolongement de routes existantes ainsi que la mise à jour des autobus et des horaires permettront à plus de résidents de Fredericton d'utiliser le système de transport en commun d'une manière significative. Nous travaillons ensemble pour rendre le transport en commun de Fredericton plus accessible et plus efficaces depuis des années et l'annonce d'aujourd'hui réitère l'engagement du gouvernement du Canada de bâtir, entretenir et améliorer un transport en commun de qualité et abordable qui fera une différence durable dans la vie des gens. »

Jenica Atwin, députée de Fredericton

« Fredericton est l'une des villes qui connaissent la croissance la plus rapide au pays et, grâce au soutien fédéral qu'elle reçoit dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada et du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural, Fredericton Transit pourra se développer au même rythme que notre communauté dynamique. Ce financement fédéral permettra d'améliorer l'offre de services de transport en commun, assurant ainsi la connectivité de notre ville en offrant un moyen de transport fiable, abordable et écologique aux résidents. »

Kate Rogers, mairesse de la Ville de Fredericton

Faits en bref

La Ville de Fredericton recevra 5 294 240 $ sur dix ans, soit de 2026 à 2036. Le financement fédéral est conditionnel à la présentation d'un plan d'immobilisations et à la signature d'une entente de financement par le bénéficiaire et le Canada .

recevra 5 294 240 $ sur dix ans, soit de 2026 à 2036. Le financement fédéral est conditionnel à la présentation d'un plan d'immobilisations et à la signature d'une entente de financement par le bénéficiaire et le . Le Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC) est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada . Il a été conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

(FTCC) est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du . Il a été conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

À compter de 2026-2027, on fournira en moyenne 3 milliards de dollars de financement permanent par année au titre du FTCC afin de répondre aux besoins locaux. Ce financement permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Les ententes pour les régions métropolitaines offrent au gouvernement fédéral, aux provinces et aux municipalités une nouvelle façon de collaborer. Ces ententes soutiendront le développement à long terme des infrastructures de transport en commun dans les grandes zones urbaines. Dans le cadre de ces ententes, le gouvernement fédéral allouera des fonds et travaillera avec nos partenaires pour soutenir la planification et la mise en place du transport en commun. Ce financement vise à promouvoir des collectivités agréables dotées de transport en commun accessible et de logements abordables. Le financement de base répondra à l'engagement du gouvernement fédéral de fournir un soutien stable et prévisible que les collectivités dotées de réseaux de transport en commun dans tout le Canada recherchent pour les investissements courants, le développement et les projets d'amélioration de l'état général des installations. Le financement ciblé apportera un soutien à des projets particuliers de transport en commun, y compris le transport actif, le transport en commun dans les zones rurales et éloignées, les solutions de transport en commun dans les communautés autochtones, ainsi que l'électrification du transport en commun et du transport scolaire. Un financement ciblé sera accordé au moyen d'appels de candidatures périodiques qui permettront au gouvernement fédéral de s'adapter à l'évolution des priorités et des besoins des collectivités.

Le nouveau Fonds offre également des solutions concrètes sur la façon de tirer le meilleur parti des investissements dans le transport en commun pour soutenir les objectifs en matière de logement et d'environnement, en particulier dans les grandes régions métropolitaines. La prise en compte de l'impact des réseaux de transport en commun locaux sur l'offre de logements, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la résilience climatique et l'inclusion sociale fait maintenant partie intégrante de la planification régionale.

Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural

Le gouvernement fédéral investit 3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural (FSTCR), et la contribution de la Ville de Fredericton s'élève à 1,4 million de dollars.

s'élève à 1,4 million de dollars. Le FSTCMR permet d'aider les Canadiens vivant dans des régions rurales et éloignées à se déplacer plus facilement au sein de leurs collectivités. Il soutient le développement de solutions de transport en commun en milieu rural, y compris de nouveaux modèles de services de transport en commun qui pourraient être reproduits ou élargis.

Un minimum de 10 % du financement du FSTCMR est alloué à des projets bénéficiant aux populations et aux communautés autochtones.

Dans le cadre du volet Projets d'immobilisations, les demandeurs admissibles peuvent demander une contribution fédérale pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour aider à couvrir le coût des immobilisations, ce qui comprend l'achat de véhicules et d'infrastructures de soutien (p. ex. arrêts d'autobus et stations de recharge).

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC) accepte les demandes de financement provenant de demandeurs autochtones jusqu'au mardi 8 avril 2025 (15 h HAE). Pour obtenir plus de renseignements, allez à https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html.

(LICC) accepte les demandes de financement provenant de demandeurs autochtones jusqu'au mardi 8 avril 2025 (15 h HAE). Pour obtenir plus de renseignements, allez à https://logement-infrastructure.canada.ca/rural-trans-rural/index-fra.html. Un Canadien sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du Canada génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays.

sur cinq vit dans une collectivité rurale. Les collectivités rurales du génèrent près de 30 % du produit intérieur brut du pays. Le Fonds pour les solutions de transport en commun en milieu rural complète le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral fournit un financement fédéral pour le transport en commun pour veiller à ce que des solutions de transport propres et abordables soient disponibles dans toutes les collectivités.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur travail que le gouvernement fédéral effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés et de renforcer les économies locales.

Liens connexes

Fonds pour le transport en commun du Canada

https://logement-infrastructure.canada.ca/cptf-ftcc/index-fra.html

Communiqué du premier ministre : Le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire canadienne

https://www.pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2024/07/17/plus-important-investissement-transport-commun-de-lhistoir

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources, Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias: Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Shasta Stairs, Gestionnaire des communications d'entreprise, Ville de Fredericton, [email protected]