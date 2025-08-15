SAYWARD, BC, le 15 août 2025 /CNW/ - Les infrastructures d'approvisionnement en eau de deux collectivités de l'île de Vancouver seront améliorées grâce à un investissement conjoint de plus de 5,25 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial, ainsi que de partenaires municipaux.

Dans la municipalité de North Cowichan, on modernisera la station de traitement des eaux usées de Crofton. Les travaux consisteront à installer deux nouveaux clarificateurs et un système d'épaississement des boues, ce qui permettra d'améliorer le traitement des eaux usées et de veiller à ce que l'eau traitée reste propre et conforme aux normes environnementales. Ces améliorations permettront d'augmenter la capacité de la station à traiter un plus grand volume d'eaux usées, de maintenir le niveau élevé de conformité de la station de traitement et de protéger la santé et la sécurité de la collectivité.

Le village de Sayward améliorera son système de drainage et de collecte des eaux pluviales afin de réduire les inondations et de minimiser les risques d'inondation pour les habitations. Le projet consiste à améliorer les conduites d'eaux pluviales, à ajouter des biofiltres pour réduire le ruissellement polluant, ainsi qu'à effectuer d'autres travaux d'amélioration connexes qui permettront de favoriser une gestion durable des eaux pluviales. L'ensemble de ces travaux permettront d'accroître la résilience de la collectivité face aux phénomènes météorologiques extrêmes, d'améliorer la qualité de l'eau et de créer un environnement plus sûr et plus sain pour les résidents et la faune locale.

« Notre gouvernement est fier d'appuyer ces importants travaux d'amélioration de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales sur l'île de Vancouver. Ces travaux permettront d'accroître la résilience climatique, de favoriser la santé des collectivités et de protéger les écosystèmes pour les générations à venir. »

L'honorable Stephanie McLean, secrétaire d'État (Aînés)

« Une eau plus propre dans les ruisseaux et les cours d'eau locaux, une réduction des inondations et une résilience accrue face aux phénomènes météorologiques extrêmes rendront ces collectivités de l'île de Vancouver plus sûres et plus fortes. De telles améliorations contribueront à protéger l'environnement dans lequel vivent les gens et dont ils dépendent, ainsi qu'à bâtir un avenir plus sûr pour les Britanno-Colombiens. »

Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales

« Notre conseil municipal a fait de la modernisation de nos infrastructures une priorité absolue, et cet investissement dans la station de traitement des eaux usées de Crofton en est la preuve concrète. Ce projet permettra à la station de continuer à produire des effluents propres qui respectent la réglementation stricte et d'augmenter sa capacité afin de répondre aux besoins de notre collectivité en pleine croissance. En collaborant avec nos partenaires fédéraux et provinciaux, nous protégeons à la fois la santé publique et l'environnement local pour les générations à venir. »

Rob Douglas, maire, Municipalité de North Cowichan

« Cet investissement change la donne pour le village de Sayward. Représentant près de deux fois et demie le total de nos recettes fiscales annuelles, ce financement nous permettra de réaliser des travaux essentiels pour améliorer le drainage et la gestion des eaux pluviales. Ces travaux permettront de protéger les habitations, d'améliorer la qualité de l'eau et d'accroître la résilience de notre collectivité face aux inondations et aux conditions météorologiques extrêmes. Non seulement ces améliorations bénéficieront aux résidents d'aujourd'hui, mais ils soutiendront également la santé environnementale et la durabilité à long terme de notre village pour les générations à venir. »

Mark Baker, maire, Village de Sayward

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 402 864 $ dans le projet de la Municipalité de North Cowichan et 697 230,40 $ dans le projet du Village de Sayward dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 168 936 $ dans le projet de la Municipalité de North Cowichan et 580 967 $ dans celui du Village de Sayward . La Municipalité de North Cowichan fournit 935 359 $ et la contribution du Village de Sayward s'élève à 464 879 $.

dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 1 168 936 $ dans le projet de la Municipalité de North Cowichan et 580 967 $ dans celui du Village de . La Municipalité de North Cowichan fournit 935 la contribution du Village de s'élève à 464 879 $. Le volet Infrastructures vertes soutient le développement de collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 160 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 765 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 429 millions de dollars.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

