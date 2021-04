WINDSOR, ON, le 9 avril 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Tout au long de la pandémie de COVID-19, les producteurs et les transformateurs d'aliments du Canada ont redoublé d'efforts pour offrir des produits de qualité à la population canadienne et aux gens du monde entier. D'entrée de jeu, le gouvernement du Canada a aidé les transformateurs d'aliments à investir dans des mesures de sécurité et à maintenir leur capacité de répondre à la demande.

Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, le secrétaire parlementaire, Neil Ellis, et le député de Windsor-Tecumseh, Irek Kusmierczyk, ont souligné l'aide financière pouvant atteindre 6,1 millions de dollars, fournie au moyen du Fonds d'urgence pour la transformation, à 34 entreprises de transformation des aliments du sud-ouest de l'Ontario. Le soutien offert par le Fonds d'urgence pour la transformation aide ces entreprises, dont un grand nombre de producteurs de cultures de serre, à assurer la sécurité de leurs employés ainsi que la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Les bénéficiaires utilisent ces fonds pour procéder à des aménagements permettant la distanciation sociale, l'achat d'équipement de protection individuelle (EPI) réutilisable, la mise en œuvre de mesures de biosécurité, l'installation de stations de lavage des mains et de barrières de protection de même que pour la formation des employés.

Le serétaire parlementaire Ellis et le député Kusmierczyk ont discuté de ce soutien à un événement virtuel aux côtés de représentants de deux des bénéficiaires du Fonds d'urgence pour la transformation :

Lakeside Produce Inc., une entreprise familiale de production de fruits et légumes de serre à Leamington , qui recevra jusqu'à 1 172 632 $;

, qui recevra jusqu'à 1 172 632 $; Under Sun Acres Inc., une exploitation serricole qui produit des poivrons à Staples, qui recevra jusqu'à 149 034 $.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les transformateurs d'aliments pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs dans les usines de transformation des aliments aux quatre coins du Canada et pour renforcer notre chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Citations

« Connu comme une des régions agricoles les plus riches du Canada, le sud-ouest de l'Ontario est une véritable locomotive agricole. Malgré les nombreux défis causés par la pandémie, les producteurs et transformateurs alimentaires locaux ont fait preuve de résilience. Ces investissements soutiennent leurs efforts pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs afin qu'ils puissent continuer à fournir de bons aliments aux Canadiens et aux gens du monde entier. »

- Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire revêt une importance cruciale pour l'économie du sud-ouest de l'Ontario et constitue une source de fierté et d'emploi pour les communautés rurales de la région. Grâce aux projets annoncés aujourd'hui, de nombreuses entreprises locales pourront adapter leurs activités afin de mieux protéger les travailleurs et de maintenir leur capacité de produire de bons aliments localement. »

- Irek Kusmierczyk, député de Windsor-Tecumseh

« Lakeside est très reconnaissante du soutien qui lui a été offert. L'expression 'nous sommes tous dans le même bateau" prend tout son sens ici. »

- Sudeshna Nambiar, chef de l'exploitation, Lakeside Produce Inc.

« La chambre de biosécurité d'Under Sun Acres fournit un mur de sécurité dans notre installation contre les virus et les maladies. Le Fonds d'urgence pour la transformation a permis à ce projet de prendre forme, et nous sommes très reconnaissants du soutien reçu d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. »

- Lucas Semple, gestionnaire principal, Under Sun Acres Inc.

« Il a toujours été important pour le secteur serricole et les transformateurs alimentaires de la province de fournir un environnement de travail sécuritaire et sain aux travailleurs du secteur agroalimentaire. Le Fonds d'urgence pour la transformation a permis de fournir du financement pour les activités des serres et des installations de transformation alimentaire visant à mettre en place des mesures pour gérer les défis additionnels causés par la COVID-19 et pour assurer la disponibilité des produits de l'Ontario pour les consommateurs. »

- Chris Hiemstra, président du Conseil de l'adaptation agricole

Faits en bref

À ce jour, le Fonds d'urgence pour la transformation a offert un soutien d'une valeur de 32,5 millions de dollars à 188 projets au total en Ontario . Le montant de 6,1 millions de dollars dont il était question aujourd'hui comprend du soutien déjà annoncé de 116 578 $ pour Elliott Grain Ltd.

. Le montant de 6,1 millions de dollars dont il était question aujourd'hui comprend du soutien déjà annoncé de 116 578 $ pour Elliott Grain Ltd. Annoncé en mai 2020, le Fonds d'urgence pour la transformation, qui s'élève à 77,5 millions de dollars, aide les transformateurs d'aliments, en particulier les usines de transformation de la viande au Canada , à prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles en réaction à la pandémie de COVID-19. Le Fonds leur permet également d'améliorer leurs installations pour contribuer à renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada . Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars devrait être alloué à partir de fonds internes, ce qui porterait le total à 87,5 millions de dollars.

, à prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de leurs familles en réaction à la pandémie de COVID-19. Le Fonds leur permet également d'améliorer leurs installations pour contribuer à renforcer l'approvisionnement alimentaire du . Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars devrait être alloué à partir de fonds internes, ce qui porterait le total à 87,5 millions de dollars. Le Conseil de l'adaptation agricole, un organisme représentant l'industrie qui fournit des programmes d'aide financière pour stimuler la croissance et les possibilités de l'industrie agricole et agroalimentaire de l' Ontario , a exécuté les activités du Fonds d'urgence pour la transformation dans la province pour les demandeurs ayant demandé un financement de moins de 100 000 $.

l'adaptation agricole, un organisme représentant l'industrie qui fournit des programmes d'aide financière pour stimuler la croissance et les possibilités de l'industrie agricole et agroalimentaire de l' , a exécuté les activités du Fonds d'urgence pour la transformation dans la province pour les demandeurs ayant demandé un financement de moins de 100 000 $. Il y a environ 2000 entreprises de transformation des aliments en Ontario , qui soutiennent 85 000 emplois et génèrent plus de 40 milliards de dollars de ventes et plus de 11 milliards de dollars d'exportations par année.

L'annonce d'aujourd'hui se situe dans le prolongement des autres mesures adoptées pour maintenir une main-d'œuvre agricole solide au Canada , notamment :

, notamment : près de 85 millions de dollars pour le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires qui aide les employeurs canadiens à assumer une partie des coûts supplémentaires liés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée par la Loi sur la mise en quarantaine aux travailleurs étrangers temporaires qui entrent au Canada ;

aux travailleurs étrangers temporaires qui entrent au ;

un Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme s'élevant à 35 millions de dollars qui vise à renforcer la protection des travailleurs canadiens et des travailleurs étrangers temporaires et à lutter contre les éclosions de COVID-19 dans les fermes.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327 ; Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

www.agr.gc.ca