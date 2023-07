SOURIS, PE, le 20 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les provinces et les territoires dans le but de moderniser le système public de soins de santé du Canada et de s'adapter aux besoins changeants de la population canadienne.

En vue de renforcer le système de soins de santé public et universel du Canada, le Budget de 2023 énonce le plan du gouvernement du Canada, qui consiste à accorder un financement de près de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont plus de 1 milliard de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard pour un accès rapide à une équipe de médecine familiale, une main-d'œuvre durable dans le domaine de la santé, un meilleur accès à des services de santé mentale de qualité et veiller à ce que les patients aient accès à leurs propres informations électroniques sur la santé. Une autre priorité commune est d'aider les Canadiens à vieillir dans la dignité, près de chez eux, et de leur fournir des soins à domicile ou dans un établissement de soins de longue durée sécuritaire. Des efforts de collaboration sont déjà en cours dans ce domaine.

Aujourd'hui, l'honorable Laurence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé du Canada, et de l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et de la Dépendance et ministre associée de la Santé, a annoncé la signature d'une entente avec l'Île-du-Prince-Édouard pour poursuivre l'amélioration de l'accès aux soins à domicile et communautaires, ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre la dépendance. Grâce à cet accord, l'Île-du-Prince-Édouard a reçu plus de 5 millions de dollars pour 2022-23 sur l'investissement de 11 milliards de dollars sur dix ans prévus dans le budget de 2017.

Fondé sur le plan d'action de l'accord précédent, l'accord entre le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard prévoit les actions suivantes :

renforcer les soins à domicile et en milieu communautaire en soutenant la mise en œuvre de programmes spécialisés, notamment les suivants :

soutenir les services de santé mobiles intégrés qui améliorent l'accès par le biais de paramédicaux, de pharmaciens et de services de soins palliatifs afin d'alléger les pressions exercées sur le système de soins de santé;



mettre en œuvre l'outil d'évaluation des soins à domicile InterRAI, qui permet aux cliniciens d'identifier les problèmes; d'élaborer un programme de soins et de suivre les progrès des patients; et



proposer des options qui favorisent les soins primaires à domicile et les services de santé mentale au sein de la communauté.

améliorer l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances :

en améliorant l'accès des enfants et des adolescents aux services communautaires de santé mentale et de lutte contre la dépendance (dispensés dans les écoles), compte tenu de l'efficacité des interventions précoces pour traiter les troubles mentaux légers à modérés; et



en proposant un nouveau parcours en matière de services en santé mentale et de lutte contre la dépendance, qui offre le bon service au bon moment pour les personnes de la communauté dont les besoins en matière de santé sont complexes.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour les aider à accéder aux quatre dernières années de financement offert pour les soins à domicile et en milieu communautaire ainsi que les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et en vue d'améliorer les services de soins de santé à l'échelle du pays.

Citations

« Pour assurer de meilleurs soins de santé pour les Canadiennes et les Canadiens, nous devons appuyer nos travailleurs de la santé et voir à ce que les patients aient rapidement accès aux services de santé dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Il s'agit notamment d'améliorer les soins à domicile et de faciliter l'accès aux services en santé mentale ici à l'Île-du-Prince-Édouard et partout au pays. Ensemble, avec les provinces et les territoires, nous travaillerons pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé pour toutes et tous, d'un océan à l'autre. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« La pandémie a posé des défis considérables et a mis en évidence des écarts considérables dans nos systèmes de soins de santé et sociaux. L'accord conclu avec l'Île-du-Prince-Édouard permettra de faciliter l'accès des enfants et des adolescents aux services de santé mentale, de la prise en charge de la dépendance, et d'améliorer les services en offrant des soins communautaires aux personnes dont les besoins en matière de santé mentale et de la prise en charge de la dépendance sont complexes. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« L'amélioration des services de santé mentale et de lutte contre les dépendances est d'une importance vitale pour la santé et le bien-être des habitants de l'Île. L'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour combler les lacunes de notre système et nous continuerons à travailler ensemble pour aider à construire un avenir plus sain pour tout le monde. »

L'honorable Lawrence MacAulay

Ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Cette entente prolonge un accord de financement par lequel 20 millions de dollars ont déjà été versés pour les soins à domicile, les soins communautaires, la santé mentale et la lutte contre les dépendances à l'Île-du-Prince-Édouard. En collaboration avec nos partenaires fédéraux, nous continuerons d'utiliser ce soutien financier dans la prestation de soins et de services de soutien répondant aux besoins de notre communauté dans ce domaine. »

L'honorable Mark McLane

Ministre de la Santé et du Mieux-être de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral s'est engagé à verser 11 milliards de dollars sur dix ans aux provinces et aux territoires dans le but d'améliorer l'accès des Canadiens et des Canadiennes aux soins à domicile et en milieu communautaire, ainsi qu'aux services de santé mentale et de lutte contre les dépendances.

En 2017, les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de la Santé ont appuyé l'énoncé de principes communs sur les priorités partagées en santé. Cet énoncé décrit les priorités communes concernant les soins à domicile et en milieu communautaire et les services de santé mentale et de lutte contre les dépendances, et a guidé l'élaboration d'ententes bilatérales.

Le renouvellement des ententes pour un an donnera aux provinces et aux territoires l'occasion d'évaluer leurs besoins actuels et d'ajuster les priorités en matière de soins de santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

De plus, le budget de 2021 prévoyait un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans destinés à aider les provinces et les territoires à appliquer des normes en matière de soins de longue durée et à apporter des modifications permanentes.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200 ; Maja Staka, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett, 343-552-5568 ; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709 ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]