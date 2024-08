TROIS-RIVIÈRES, QC, le 30 août 2024 /CNW/ - La protection de la nature est une solution efficace pour contrer la perte de biodiversité, la pollution et les changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement fédéral collabore avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et les autres partenaires pour protéger des habitats nécessaires au bien-être des communautés et des espèces sauvages.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui que plus de 560 hectares en Mauricie seront dorénavant protégés par Nature-Action Québec (NAQ). Ce projet a bénéficié d'un investissement de plus de 4,9 millions de dollars du gouvernement du Canada.

Les terres protégées sont situées au nord-est de Trois-Rivières dans le secteur de la tourbière Red Mill (13,7 ha) et dans la tourbière de Saint-Luc-de-Vincennes (549 ha). Ces espaces abritent des milieux humides de haute valeur écologique comme des tourbières, des marais et des marécages arborescents. Leur protection permettra de contribuer à la régulation des inondations et de l'érosion, à la qualité de l'eau et de l'air, au stockage du carbone et à la pollinisation. Ces terres se trouvent dans les basses-terres du Saint-Laurent au Québec, un lieu identifié comme prioritaire par le gouvernement du Canada.

L'acquisition de près de 550 hectares dans la tourbière de Saint-Luc-de-Vincennes est la plus importante acquisition de NAQ. Le territoire acquis est situé à proximité d'aires protégées, notamment la tourbière Red Mill et la tourbière du Lac-à-la-Tortue. Sa situation géographique en fait un atout majeur pour assurer la connectivité de zones de biodiversité importantes et consolider les efforts de conservation déployés jusqu'à maintenant dans la région.

Ces deux territoires acquis dans le secteur de la tourbière Red Mill et dans la tourbière de Saint-Luc-de-Vincennes s'ajoutent aux milieux naturels déjà protégés par NAQ en Mauricie, dont la superficie totale s'élève désormais à 880 hectares.

Citations

« Ce milieu de grande valeur écologique contribue non seulement à la conservation de la riche biodiversité en Mauricie, mais aussi au bien-être de la communauté. Je remercie Nature-Action Québec et ses partenaires pour leur engagement et leurs efforts remarquables à l'égard de la conservation d'écosystèmes sains et résilients. Ensemble, nous agissons en vue d'atteindre notre objectif de conserver 30 p. 100 des terres et des océans au Canada d'ici 2030. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nature-Action Québec réalise des acquisitions sans précédent visant à conserver près de 550 ha dans la tourbière de Saint-Luc-de-Vincennes! Ces acquisitions permettent de poursuivre nos efforts de protection à perpétuité et de connectivité des tourbières Red Mill et de Saint-Luc-de-Vincennes. NAQ protège 880 ha dans ce grand secteur contribuant ainsi aux efforts de nos partenaires, soit la Ville de Trois-Rivières et la Fondation Trois-Rivières durable, pour une protection totale de plus de 1100 ha. NAQ remercie tous ces partenaires dans ces acquisitions, ainsi que les propriétaires, messieurs Bélanger et Lavergne, qui ont décidé d'être des alliés de la biodiversité. Ces acquisitions ont été faites dans le cadre d'ententes avec les gouvernements supérieurs qui permettent d'avoir non seulement un projet, mais tout un portefeuille de projets. Cette souplesse est une des solutions qu'il faut mettre en place pour protéger et restaurer 30 p. 100 du territoire québécois et canadien d'ici 2030. On ne pourra pas atteindre ces objectifs avec les moyens et cadres du passé. Il faut que tous les acteurs s'aventurent hors des sentiers battus en ayant ce seul objectif en tête : conserver notre biodiversité beaucoup plus rapidement. »

- Pascal Bigras, directeur général, Nature-Action Québec

Faits en bref

Cet investissement provient du Fonds de la nature du Canada et a été octroyé à Nature-Action Québec et à ses partenaires pour les années 2022- 2023 et 2023-2024.

et a été octroyé à Nature-Action Québec et à ses partenaires pour les années 2022- 2023-2024. Ce projet s'inscrit dans un financement de plus de 6,9 millions de dollars par le gouvernement du Canada à Nature-Action Québec visant la conservation, avec l'aide d'une dizaine de partenaires, de plus de 1 000 hectares de terres privées hautement prioritaires pour la biodiversité dans le sud du Québec.

à Nature-Action Québec visant la conservation, avec l'aide d'une dizaine de partenaires, de plus de 1 000 hectares de terres privées hautement prioritaires pour la biodiversité dans le sud du Québec. Les basses-terres du Saint-Laurent figurent parmi les 12 lieux prioritaires du Canada . Les lieux prioritaires ont une biodiversité importante et de fortes concentrations d'espèces en péril, et offrent des possibilités de faire progresser les efforts de conservation.

