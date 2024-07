Le gouvernement du Canada annonce le renouvellement du financement pour le centre communautaire culturel La Picasse, en Nouvelle-Écosse

PETIT-DE-GRAT, NS, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Les communautés travaillent sans relâche pour que les deux langues officielles du pays restent fortes et dynamiques. Le gouvernement du Canada continue d'appuyer son réseau de partenaires afin de favoriser l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire et d'améliorer les services offerts dans ces communautés.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, a annoncé que le gouvernement du Canada continuerait d'appuyer le centre communautaire culturel La Picasse en investissant un total de 354 375 dollars sur 3 ans dans sa programmation de 2024 à 2027. Il recevra donc 118 125 dollars par exercice. M. Kelloway a fait cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles.

La Picasse est une figure importante de la communauté francophone de l'Isle Madame. Investir dans sa programmation annuelle contribuera à l'épanouissement de la communauté. De plus, l'aide permettra de financer les opérations du centre, offrant ainsi à la population acadienne et aux francophones de la région la possibilité de participer à davantage d'activités sociales, éducatives et culturelles dans leur langue et leur communauté.

Le financement est octroyé par l'entremise du volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle. Il comprend une bonification accordée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028.

« Les centres communautaires sont les noyaux des communautés minoritaires, qui rassemblent amis et voisins sous un même toit. Le financement annoncé aujourd'hui en Nouvelle-Écosse donne au centre communautaire culturel La Picasse le soutien dont il a besoin pour continuer à offrir des services de programmation éducative en français à l'Isle Madame, tout en renforçant ses racines acadiennes. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Je suis très heureux d'annoncer cet investissement fédéral substantiel dans le centre communautaire culturel La Picasse. Cet organisme est réputé pour son implication communautaire et son engagement envers la vitalité de la langue française. Notre gouvernement est fier d'appuyer la culture acadienne dynamique qui est si importante pour Cape Breton-Canso et toute notre région. »

- Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso

« L'annonce de financement pour notre centre communautaire culturel La Picasse signifie un apport substantiel à la communauté acadienne locale. Les lieux de rassemblement, comme La Picasse, offrent aux résidents de la région des espaces accueillants qui leur permettent de mieux se rapprocher les uns des autres et proposent un éventail de programmes francophones et d'activités culturelles aux personnes de tous âges. Nous remercions nos partenaires financiers pour le soutien accordé à La Picasse. »

- Rochelle Heudes, présidente, centre communautaire culturel La Picasse

Patrimoine canadien appuie deux programmes de financement des langues officielles dont découlent plusieurs initiatives. Ces programmes visent à favoriser l'épanouissement des communautés minoritaires francophones et anglophones et à promouvoir les langues anglaise et française dans la société canadienne.

Le volet Vie communautaire du programme Développement des communautés de langue officielle vise à permettre au gouvernement fédéral de travailler avec des partenaires pour offrir aux communautés minoritaires de langue officielle l'accès, dans leur langue, aux activités communautaires culturelles, patrimoniales et artistiques dont elles ont besoin pour se développer et s'épanouir.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 prévoit un investissement total de 4,1 milliards de dollars pour appuyer 7 ministères et 33 initiatives nouvelles ou bonifiées qui visent la protection et la promotion des langues officielles au pays.

Ce plan d'action est le cinquième plan quinquennal sur les langues officielles en 20 ans. Les 32 initiatives qui le constituent ont été structurées selon 4 piliers. De plus, elles s'inspirent des priorités gouvernementales ainsi que des enjeux exprimés par les communautés du pays lors des Consultations pancanadiennes pour les langues officielles 2022, desquelles découle le Rapport sur les consultations - Consultations pancanadiennes sur les langues officielles 2022.

Toutes les provinces et tous les territoires comptent des communautés de langue officielle en situation minoritaire, dont la réalité et les besoins sont tous particuliers. Le Plan d'action vise à relever les défis uniques auxquels font face les communautés francophones hors Québec et les communautés d'expression anglaise du Québec.

Le centre communautaire culturel La Picasse est un organisme sans but lucratif qui dessert et représente la communauté acadienne et francophone de l'Isle Madame, dans le comté de Richmond, en Nouvelle-Écosse. L'organisme a pour mandat la promotion de la langue française et de la culture acadienne. Il remplit sa mission en organisant un large éventail d'activités sociales, éducatives et culturelles en français.

