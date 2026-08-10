BURNABY, BC, le 10 août 2026 /CNW/ -- Pendant que les perturbations du commerce mondial continuent de générer de l'incertitude pour les entreprises, le gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente. Les entreprises innovatrices de la Colombie-Britannique jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois de qualité et le soutien de collectivités dynamiques dans toute la province. Pour rester compétitives et résilientes, elles doivent continuer à s'adapter et à saisir de nouvelles occasions de croissance.

Le système d'adsorption à pression modulée (APM) de Quadrogen. Le texte se lit comme suit : Le gouvernement du Canada investit plus de 30 millions de dollars pour aider des entreprises de la Colombie-Britannique à faire face aux perturbations commerciales et à saisir de nouvelles occasions.

Dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), le gouvernement du Canada aide les entreprises de tout le pays à faire face aux défis commerciaux actuels en stimulant la productivité, en renforçant les chaînes d'approvisionnement et en conquérant de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 30,5 millions de dollars dans le cadre de l'IRRT pour aider 24 entreprises et organisations de la Colombie-Britannique à se réorienter vers de nouvelles voies de croissance, à améliorer leur productivité, à conquérir de nouveaux marchés, à réduire leurs coûts et à mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes. Cet investissement contribuera également à protéger des emplois dans d'importants secteurs touchés par les perturbations du commerce mondiale, tels que la fabrication de pointe, la foresterie, et l'acier et l'aluminium.

Le ministre Robertson a annoncé cet investissement à Quadrogen, une entreprise de technologies propres basée à Burnaby qui met au point des systèmes pour purifier et transformer en énergie le biogaz, un gaz renouvelable produit à partir de déchets organiques. Quadrogen bénéficie d'un investissement de 3,6 millions de dollars de la part de PacifiCan pour concevoir, fabriquer et valider un système de purification et de transformation du biogaz à moindre coût, destiné à être déployé sur les marchés en développement, notamment en Inde. Ce projet favorisera la création d'emplois qualifiés en Colombie-Britannique, renforcera les exportations de technologies propres et contribuera à réduire les émissions de méthane.

Cette annonce comprend des investissements dans 23 autres entreprises et organisations de la Colombie-Britannique, dont Mahler Machining et COTA Aviation. Mahler est un fabricant basé à Coquitlam qui produit des composants complexes en métal et en plastique destinés à des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense, les dispositifs médicaux, la robotique, les technologies propres et la foresterie. Un investissement d'un million de dollars aidera Mahler à moderniser ses installations en y intégrant de l'équipement de pointe, des systèmes d'automatisation et d'un nouveau logiciel, afin d'accroître sa productivité et de faciliter son expansion sur de nouveaux marchés. COTA est une entreprise basée à Parksville, détenue majoritairement par des Autochtones, qui fabrique des pièces spécialisées utilisées dans l'aéronautique et la défense. Un investissement d'un million de dollars aidera COTA à acquérir et à installer des équipements de pointe pour produire des engrenages utilisés dans les aéronefs et les systèmes de défense en Colombie-Britannique.

Dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), le gouvernement du Canada aide des entreprises à transformer les défis commerciaux actuels en possibilités de croissance. Les investissements annoncés aujourd'hui fourniront aux entreprises de la Colombie-Britannique les outils dont elles ont besoin pour s'adapter à un environnement mondial de plus en plus incertain, se développer localement, diversifier leurs marchés d'exportations et créer de la prospérité pour la Colombie-Britannique et le Canada.

De plus amples renseignements sur ces investissements se trouvent dans le document d'information ci-dessous.

Citations

« Les perturbations commerciales posent de réels défis aux entreprises de la Colombie-Britannique, qui constituent le pilier de notre économie. C'est pourquoi le gouvernement du Canada intensifie ses investissements afin d'aider ces entreprises à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, à accroître leur productivité et à accéder à de nouveaux marchés. En investissant dans les entreprises de la Colombie-Britannique, nous créons les conditions nécessaires pour qu'elles puissent prospérer, réussir et contribuer à bâtir un Canada fort. »

-L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous remercions sincèrement PacifiCan pour son soutien dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire. PacifiCan a été un partenaire essentiel pour notre croissance, et ce financement nous aidera à accélérer le développement de systèmes de purification et de transformation du biogaz destinés aux pays en développement. Notre objectif est de rendre la production de gaz naturel renouvelable plus accessible à l'échelle mondiale, tout en mettant en avant les technologies propres canadiennes sur la scène internationale. »

-Alakh Prasad, président et directeur général, Quadrogen Power Systems

Faits en bref

Les investissements annoncés aujourd'hui ont été financés dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) de PacifiCan.

L'IRRT, mise en œuvre par les ADR du Canada, est une initiative dotée d'un budget de 1,95 milliard de dollars visant à protéger les entreprises et les travailleurs canadiens tout en renforçant la compétitivité des entreprises dans tout le pays, en les aidant à accroître leur productivité, à réduire leurs coûts, à mettre en place des chaînes d'approvisionnement plus résilientes et à conquérir de nouveaux marchés.

Le 4 mai 2026, le gouvernement du Canada a annoncé une enveloppe supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour soutenir les entreprises canadiennes aux prises avec des pressions liées aux droits de douane et pour les aider à s'adapter, à rester compétitives et à se développer. Cette mesure comprenait la création d'un nouveau programme de la Banque de développement du Canada (BDC) d'un montant de 1 milliard de dollars destiné aux industries qui fabriquent et exportent des produits contenant de l'acier, de l'aluminium ou du cuivre. Cette annonce comprenait également une enveloppe supplémentaire de 500 millions de dollars dans le cadre de l'IRRT afin de soutenir les entreprises de tous les secteurs de l'économie touchées par les droits de douane, dont 200 millions de dollars réservés aux petites et moyennes entreprises (PME) concernées par les droits de douane sur l'acier, l'aluminium et le cuivre.

Le 3 juin 2026, le gouvernement a annoncé l'octroi d'une enveloppe supplémentaire de 300 millions de dollars dans le cadre de l'IRRT afin de soutenir la transformation du secteur forestier canadien.

Le 11 juin 2026, le gouvernement a annoncé l'octroi d'une enveloppe supplémentaire de 150 millions de dollars dans le cadre de l'RRT afin de renforcer le système alimentaire canadien en aidant les PME du secteur alimentaire et les organisations du système alimentaire à accroître leurs capacités de transformation au niveau national, ainsi que la production, le stockage, la distribution et la livraison de denrées alimentaires au sein des collectivités.

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Document d'information

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 30,5 millions de dollars dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) pour aider 24 entreprises et organisations de la Colombie-Britannique à se réorienter vers de nouvelles voies de croissance, à accroître leur productivité, à conquérir de nouveaux marchés, à réduire leurs coûts et à bâtir des chaînes d'approvisionnement plus résilientes. Cet investissement contribuera également à protéger des emplois dans d'importants secteurs touchés par les perturbations du commerce mondial tels que la fabrication de pointe, la foresterie, l'acier et l'aluminium.

Les investissements annoncés aujourd'hui sont décrits ci-après.

Accelovant − 990 000 $

Accelovant est une entreprise de technologie de North Vancouver qui conçoit et fabrique des capteurs de température à fibres optiques utilisés dans l'équipement de semi-conducteur, les centres de données d'IA et les systèmes électriques industriels. Cet investissement aidera Accelovant à élargir et à automatiser ses activités de fabrication, à rapatrier en Colombie-Britannique d'importantes activités de production et à obtenir les certifications requises pour de nouveaux marchés d'exportation. Ce projet soutiendra des emplois qualifiés, renforcera les chaînes d'approvisionnement et aidera cette entreprise de la Colombie-Britannique à accroître ses exportations tout en conservant sa capacité de production au Canada.

Boulangerie Atome − 487 500 $

La Boulangerie Atome est un fabricant de produits alimentaires de Vancouver qui confectionne des pains au levain et des pâtisseries congelés que les consommateurs peuvent cuire à la maison. Cet investissement aidera Atome à établir un centre de distribution canadien centralisé, à améliorer ses emballages et à étendre ses ventes dans de nouveaux marchés canadiens. Ce projet renforcera la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Canada, augmentera la demande pour des ingrédients et services canadiens et soutiendra de bons emplois dans le secteur de la fabrication de produits alimentaires.

BC Shellfish Growers' Association − 363 800 $

La BC Shellfish Growers' Association est une organisation de Comox qui représente les éleveurs et éleveuses, transformateurs et transformatrices, écloseries et fournisseurs de mollusques et crustacés de l'ensemble du secteur des fruits de mer de la Colombie-Britannique. Cet investissement soutiendra des missions commerciales, des activités de développement de marchés, des analyses de l'industrie et des améliorations techniques pour aider les producteurs à atteindre de nouveaux consommateurs et à augmenter leur production. Ce projet contribuera à renforcer l'industrie des produits de la mer de la Colombie-Britannique, à diversifier les marchés d'exportation et à soutenir les emplois et la croissance économique de collectivités côtières.

BC Wood Specialties Group − 5 280 480 $

BC Wood est une association industrielle de Langley qui soutient les fabricants de bois de la Colombie-Britannique dans leurs activités de développement des marchés, de préparation aux exportations et de mobilisation des acheteurs. Cet investissement aidera les entreprises de produits du bois locales à participer à des foires commerciales et missions internationales, à tisser des liens avec des acheteurs, à explorer de nouveaux marchés et à saisir de nouvelles occasions d'affaires au Canada, au Mexique, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Ce projet aidera les fabricants de la Colombie-Britannique à atteindre de nouveaux clients et à accroître leurs ventes à l'exportation, tout en renforçant le secteur des produits du bois à valeur ajoutée de la province.

Canadian Bavarian Millwork & Lumber − 1 000 000 $

Canadian Bavarian Millwork & Lumber est un fabricant de produits en bois de Chemainus qui fabrique sur commande des produits en bois haut de gamme pour les architectes, les constructeurs et les constructrices, les concepteurs et les conceptrices. Cet investissement aidera l'entreprise à moderniser ses installations, à installer de l'équipement de fabrication de pointe et à poursuivre de nouveaux marchés d'exportation. Ce projet soutiendra la création d'emplois dans une collectivité rurale, renforcera le secteur forestier régional et aidera des producteurs à transformer le bois de la Colombie-Britannique en produits finis de valeur plus élevée.

Clearview Horticultural Products − 391 000 $

Clearview Horticultural Products est une entreprise basée à Langley productrice de clématites et autres plantes grimpantes à floraison pour des clients de l'ensemble du Canada et des États-Unis. Cet investissement aidera l'entreprise à moderniser et à automatiser ses opérations de serre grâce à des systèmes de contrôle du climat de pointe et à un nouvel équipement de production. Ce projet soutiendra des emplois qualifiés et renforcera la capacité concurrentielle d'un producteur horticole canadien à l'échelle nationale et internationale.

COTA Aviation − 1 000 000 $

COTA est une entreprise de Parksville détenue en majorité par des Autochtones qui fabrique des pièces spécialisées pour les aéronefs et des applications de défense. Cet investissement aidera COTA à acquérir et installer de l'équipement de pointe pour la production d'engrenages utilisés dans les aéronefs et les systèmes de défense en Colombie-Britannique. Ce projet soutiendra la création d'emplois qualifiés, renforcera la fabrication de pointe autochtone et contribuera à bâtir la capacité d'une chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale et de la défense nationale dans l'Ouest canadien.

Dynamic Fenestration − 550 000 $

Dynamic Fenestration est un fabricant d'Abbotsford qui produit sur mesure des fenêtres et des portes haut de gamme pour des immeubles résidentiels et commerciaux de luxe de l'ensemble de l'Amérique du Nord. Cet investissement aidera l'entreprise à élargir ses offres de produits écoénergétiques et à conquérir de nouveaux marchés, tout en soutenant une croissance propre et en créant de bons emplois dans le secteur de la fabrication de pointe.

GMI Wheels − 1 000 000 $

GMI Wheels est un fabricant de Langley spécialisé dans les roues et les jantes pour l'équipement d'exploitation minière, de construction et industriel dont les pièces sont utilisées un peu partout dans le monde. Cet investissement aidera l'entreprise à améliorer ses installations de fabrication, à adopter de nouvelles technologies de production et à accroître sa capacité de fabrication au Canada. Ce projet renforcera les chaînes d'approvisionnement manufacturières canadiennes et aidera l'entreprise à augmenter ses exportations tout en réduisant sa dépendance à l'égard de composants importés.

Grin Technologies − 283 399 $

Grin Technologies est un fabricant de Vancouver qui conçoit et produit des moteurs électriques, des blocs de commande et des composants pour les vélos électriques et autres véhicules électriques légers. Cet investissement aidera Grin à augmenter sa production, à établir de nouveaux partenariats d'approvisionnement, à obtenir une certification pour le marché européen et à accroître ses ventes sur de nouveaux marchés internationaux. Ce projet renforcera la chaîne d'approvisionnement du Canada dans le secteur du transport vert et aidera une entreprise de la Colombie-Britannique à accroître ses ventes sur les marchés mondiaux.

Jastram Engineering − 225 000 $

Jastram Engineering est un fabricant de systèmes de gouverne et de contrôle pour les navires commerciaux, récréatifs et militaires, établi à North Vancouver. Cet investissement aidera Jastram à acquérir de l'équipement de pointe et à former son personnel en vue d'accroître sa capacité de production et d'améliorer l'efficience de ses procédés manufacturiers. Ce projet soutiendra des emplois qualifiés, renforcera les chaînes d'approvisionnement canadiennes des secteurs de la marine et de la défense et aidera l'entreprise à pénétrer de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

Newton Industries − 500 000 $

Newton Industries est une entreprise manufacturière de Langley détenue par des femmes qui fabrique des produits en plastique sur mesure à partir d'un modèle zéro déchet recourant à des plastiques, des bouteilles et des pellicules recyclés repêchés dans les océans. Cet investissement aidera l'entreprise à moderniser et à automatiser ses processus de production, à augmenter son effectif et à mettre au point de nouveaux produits. Ce projet renforcera les chaînes d'approvisionnement canadiennes et aidera Newton Industries à accroître sa production et à conquérir de nouveaux marchés d'exportation.

Hemlock Printers − 1 000 000 $

Hemlock Printers est une entreprise de Burnaby qui offre des services commerciaux d'impression et d'emballage de haute qualité à des clients de l'ensemble de l'Amérique du Nord. Cet investissement aidera Hemlock à moderniser ses installations avec l'ajout de procédés automatisés et d'un nouvel équipement, rapatriant ses services de reliure spécialisés en Colombie-Britannique. Ce projet soutiendra des emplois, renforcera la capacité manufacturière nationale et aidera une entreprise de la Colombie-Britannique à pénétrer des marchés de valeur plus élevée.

Kamloops Precision Machining − 1 000 000 $

Kamloops Precision Machining est un fabricant de pointe qui fabrique et répare des pièces pour les machines de grande puissance utilisées dans les secteurs de l'exploitation minière, de l'énergie et de la construction. Cet investissement aidera l'entreprise à ajouter à son matériel une technologie de revêtement laser pour améliorer la durabilité et la performance de composants métalliques. Ce projet soutiendra des emplois qualifiés dans la région intérieure de la Colombie-Britannique, renforcera le secteur national de la fabrication de pointe et améliorera pour les industries canadiennes l'accès à des solutions plus écologiques que les procédés de revêtement métallique traditionnel.

Longboard Architectural Products − 400 000 $

Longboard, entreprise établie à Abbotsford, est un fabricant de pièces de composantes de construction extérieures de qualité supérieure utilisées dans des immeubles commerciaux et résidentiels de l'ensemble du Canada et des États-Unis. Cet investissement aidera Longboard à moderniser ses installations avec l'acquisition d'un nouvel équipement de fabrication, ce qui renforcera les chaînes d'approvisionnement canadiennes, soutiendra la diversification des exportations vers de nouveaux marchés et créera des emplois manufacturiers de haute qualité.

Mahler Machining − 1 000 000 $

Mahler Machining est un fabricant de Coquitlam qui produit sur mesure des composants en métal et en plastique de haute précision utilisés dans de l'équipement spécialisé tel que les aéronefs, les véhicules de haute mer, les dispositifs médicaux, la robotique, l'équipement forestier et la technologie propre. Cet investissement aidera Mahler à moderniser ses installations avec l'ajout d'équipement de pointe, de systèmes automatisés et d'un nouveau logiciel pour accroître sa productivité et soutenir son expansion dans de nouveaux marchés. Ce projet soutiendra des emplois qualifiés, renforcera la capacité de fabrication de pointe de la Colombie-Britannique et aidera les fabricants canadiens à fournir des composants de valeur élevée à des clients nationaux et internationaux.

Nanaimo Forest Products − 5 500 000 $

Nanaimo Forest Products exploite l'usine de pâte à papier Harmac Pacific de Nanaimo, qui produit une pâte de bois de haute qualité pour les marchés mondiaux. Cet investissement aidera l'entreprise à installer un nouvel équipement pour augmenter la capacité de production de son usine en vue d'améliorer son efficacité et de réduire ses coûts. Ce projet contribuera au maintien d'emplois dans le secteur de la foresterie, renforcera l'un des plus importants employeurs industriels de l'île de Vancouver et améliorera la compétitivité des produits de pâte de papier de la Colombie-Britannique sur les marchés mondiaux.

Niik Steel − 1 000 000 $

Niik Steel est une entreprise de fabrication et d'ingénierie de l'acier de Nanaimo qui offre des produits en acier structuraux pour des projets commerciaux, industriels et d'infrastructure publique. Cet investissement aidera Niik à établir une nouvelle installation pour la production de supports et planchers métalliques et autres éléments de construction en acier dans l'Ouest canadien. Ce projet renforcera les chaînes d'approvisionnement de la construction canadiennes et augmentera l'accès à des matériaux de construction fabriqués localement pour les projets réalisés en Colombie-Britannique et dans l'ensemble du Canada.

Novarc Technologies − 1 988 184 $

Novarc est une entreprise de robotique établie à Burnaby qui conçoit et fabrique des systèmes de soudure automatisés utilisés dans divers secteurs industriels, dont la construction navale, la construction et le secteur du pétrole et du gaz. Cet investissement aidera Novarc à établir un centre d'expérience client aux Pays-Bas pour faire la démonstration de son système de soudure robotisé et fournir un soutien aux ventes et un soutien technique local à ses clients européens. Ce projet soutiendra la création d'emplois qualifiés, renforcera les secteurs de la robotique et de la fabrication de pointe du Canada et aidera une entreprise de la Colombie-Britannique à diversifier ses exportations sur les marchés mondiaux.

One Degree Organic Foods − 1 000 000 $

One Degree est un fabricant de produits alimentaires d'Abbotsford qui offre des produits à base d'avoine biologique et d'autres aliments à base de plantes sur les marchés canadiens et internationaux. Cet investissement aidera l'entreprise à automatiser ses activités de production et d'emballage, à créer de nouveaux produits et à promouvoir ses produits sur les marchés internationaux. Ce projet renforcera les chaînes d'approvisionnement alimentaire de la Colombie-Britannique et du Canada et aidera une entreprise locale à prendre de l'expansion dans de nouveaux marchés.

OSENSA Innovations − 650 000 $

OSENSA est un fabricant de technologies établi à Burnaby qui produit des technologies de détection en fibres optiques utilisées pour surveiller des infrastructures de haute tension électrique telles que des centres de données et des installations industrielles. Cet investissement aidera OSENSA à agrandir ses installations de fabrication, à ajouter un équipement de production et de mise à l'essai automatisé et à améliorer ses produits offerts aux fabricants d'équipement mondiaux. Ce projet soutiendra des emplois qualifiés, renforcera le secteur de la fabrication du Canada et aidera une entreprise de la Colombie-Britannique à diversifier ses exportations dans les marchés des centres de données de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient.

PowerWood − 1 000 000 $

PowerWood est un fabricant à valeur ajoutée d'Agassiz qui fabrique des produits du bois à l'aide d'intrants de fournisseurs de la Colombie-Britannique. Cet investissement aidera PowerWood à moderniser sa chaîne de production grâce à des systèmes de sciage, de manutention, de mesure de l'humidité, d'emballage et d'analytique des affaires de pointe, ainsi qu'à développer des produits du bois thermomodifiés. Ce projet soutiendra des emplois dans une collectivité rurale, renforcera le secteur forestier de la Colombie-Britannique et aidera l'entreprise à diversifier ses marchés d'exportation tout en augmentant la valeur des produits du bois canadiens.

Quadrogen − 3 600 000 $

Quadrogen est une entreprise de technologies propres basée à Burnaby qui met au point des systèmes pour purifier et transformer en énergie le biogaz, un gaz renouvelable produit à partir de déchets organiques. Cet investissement aidera Quadrogen à concevoir, fabriquer et valider un système de nettoyage et d'amélioration du biogaz à moindre coût en vue d'un déploiement sur les marchés en développement, notamment l'Inde. Ce projet favorisera la création d'emplois qualifiés en Colombie-Britannique, renforcera les exportations de technologie propre et contribuera à réduire les émissions de méthane.

Vancouver Island Economic Alliance (VIEA) − 300 000 $

VIEA est une organisation sans but lucratif qui aide les entreprises de l'île de Vancouver à croître, à tisser des liens avec des partenaires et à accéder à de nouvelles possibilités. Cet investissement soutiendra des programmes visant à établir des liens entre des producteurs locaux et des acheteurs, renforcera les chaînes d'approvisionnement régionales et aidera les entreprises à pénétrer de nouveaux marchés canadiens et internationaux. Ce projet renforcera les chaînes d'approvisionnement alimentaire et de fabrication d'aliments régionales et créera de nouvelles possibilités de croissance économique sur l'ensemble de l'île de Vancouver.

SOURCE Pacific Economic Development Canada

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre responsable de PacifiCan, [email protected]; Lynsey Brothers, Gestionnaire des communications, PacifiCan, [email protected]