VAUGHAN, ON, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Les Canadiens veulent une meilleure qualité de l'air et de l'eau pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Lorsque les entreprises polluent notre environnement naturel, elles doivent payer des amendes, et le gouvernement du Canada veille à ce que les dommages infligés soient suivis par des mesures positives en investissant l'argent des amendes dans des projets en faveur de l'environnement.

Aujourd'hui, le député de Vaughan-Woodbridge, Francesco Sorbara, a annoncé, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, que le gouvernement du Canada investira un montant de 3 326 206 dollars dans le projet du défi climatique des collectivités pour 2050 (Project 2050: Community Climate Challenge).

Grâce à ce financement, l'organisme Éco Héros mobilisera 300 000 enfants de six à douze ans partout au pays afin de contribuer à l'objectif de la carboneutralité du Canada en agissant de concert à la maison, à l'école et dans la collectivité. Au moyen de matériel éducatif abordant les principales causes des changements climatiques au Canada, le projet d'Éco Héros fera la démonstration de façons de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans notre quotidien et de progresser vers l'objectif du Canada pour 2050.

Le financement de ce projet provient du Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada, dans le cadre du Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat. Ce dernier a été créé à la suite de l'amende de 196,5 millions de dollars payée par Volkswagen pour avoir contourné les règles du Canada en matière de protection de l'environnement. Cette somme est la plus importante amende environnementale imposée dans l'histoire du Canada.

« Les jeunes Canadiens sont au cœur de notre approche en vue de créer un avenir plus sain et de bâtir une économie plus propre. Avec les outils qu'ils acquerront dans le cadre de cet important projet, les jeunes du Canada vont continuer à être des leaders de la lutte contre les changements climatiques et de la préservation de la santé des écosystèmes dans leurs collectivités partout au pays. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nos jeunes sont les leaders de demain, et leur contribution est précieuse pour que nous puissions atteindre nos objectifs aux fins d'une économie verte. En soutenant les organismes comme Éco Héros ici, à Vaughan, nous contribuons à la création de communautés de jeunes dotés d'une conscience accrue de notre environnement et de la responsabilité que nous partageons tous afin de réussir à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. »

- Francesco Sorbara, député de Vaughan-Woodbridge

« Le Canada ne sera en mesure d'atteindre son objectif de la carboneutralité d'ici 2050 que si toute la population canadienne se mobilise pour y arriver. Les enfants d'aujourd'hui seront les leaders politiques, culturels, philanthropiques et des entreprises du pays durant les années cruciales de mise en œuvre des plans pour atteindre ce but, et il est donc essentiel d'éveiller leur passion, leur créativité et leur optimisme pour être sûrs qu'ils seront prêts à relever le défi. Le financement qu'a reçu Éco Héros du Fonds pour dommages à l'environnement nous permettra d'établir une communauté de 300 000 enfants de partout au pays, qui travailleront ensemble pour atteindre des objectifs ambitieux liés à la réduction des émissions. J'ai très hâte de voir ce qu'ils seront en mesure d'accomplir ensemble! »

- Tovah Barocas, présidente d'Éco Héros

Dans le cadre du projet 2050, Éco Héros mobilisera 300 000 enfants de partout au pays.

Le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat, créé à partir d'un investissement du Fonds pour dommages à l'environnement et du Fonds d'action pour le climat, investira 206 millions de dollars dans des projets qui éveilleront la conscience des jeunes, renforceront leur engagement et les inciteront à agir, appuieront l'action pour le climat dans les collectivités, feront progresser la science et la technologie climatiques, et soutiendront les universités et les groupes de réflexion.

Les projets de sensibilisation et de mobilisation des jeunes nouvellement financés viendront combler des lacunes dans les connaissances ou les programmes scolaires des jeunes de la maternelle à la 12 e année (au Québec, de la maternelle au cégep) au pays. Ils informeront les jeunes et les mobiliseront au moyen d'activités fondées sur la science et d'occasions d'apprentissages, afin de nourrir leur attachement envers leur environnement naturel et de les inciter à agir concrètement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutter contre les changements climatiques.

Le Fonds pour dommages à l'environnement veille à ce des mesures positives soient prises à la suite de dommages causés à l'environnement, et ce, en investissant dans des projets de remise en état, d'amélioration de la qualité de l'environnement, de recherche et développement, d'éducation et de sensibilisation.

