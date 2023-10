L'Université de la Colombie-Britannique et Small Business BC font partie des organisations qui reçoivent des fonds pour aider les entreprises de la province à se développer localement et à être compétitives à l'échelle mondiale.

VANCOUVER, BC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Les petites et moyennes entreprises de la Colombie-Britannique sont au cœur de nos collectivités et le moteur économique de notre province. Pour continuer à stimuler l'esprit d'entreprise des Britanno-Colombiens, le gouvernement du Canada investit dans des organisations qui aident les entreprises dans leur croissance.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 3 millions de dollars au profit de quatre projets qui soutiendront les petites et moyennes entreprises et aideront les travailleurs à améliorer leurs compétences techniques.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce lors d'une visite du Composites Knowledge Network à l'université de la Colombie-Britannique (UBC). Ce réseau reçoit plus de 1,7 million de dollars de PacifiCan pour aider les petites et moyennes entreprises à devenir des chefs de file dans la fabrication de composites. Les composites, matériaux constitués de deux ou plusieurs composants différents, transforment les industries, que ce soit dans le domaine des soins de santé ou dans celui de la construction. Toutefois, leur fabrication peut s'avérer coûteuse et complexe. Le Composites Knowledge Network permet de réduire ces obstacles pour les entreprises. Grâce à ce financement, le réseau élargira ses activités et offrira une formation aux entreprises de toute la Colombie-Britannique.

Cette annonce marque le début de la Semaine de la PME, une célébration annuelle des entrepreneurs, des visionnaires et de toutes les personnes qui se lancent dans l'aventure partout au Canada. Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, Small Business BC recevra également 695 000 dollars de soutien de PacifiCan pour deux initiatives. Ce financement permettra à Small Business BC d'étendre ses services numériques et d'offrir une plus grande visibilité aux entreprises dirigées par des membres de communautés sous-représentées.

Pour la liste complète de projets, veuillez lire le document d'information ci-dessous.

L'annonce faite aujourd'hui devrait permettre de soutenir plus de 1 000 petites et moyennes entreprises, de former plus de 600 professionnels et de créer plus de 80 emplois.

Citations

« Les petites entreprises constituent le pilier de l'économie de la Colombie-Britannique, puisqu'elles emploient deux travailleurs sur cinq. L'investissement annoncé aujourd'hui reflète l'engagement du gouvernement du Canada à aider les entreprises de la Colombie-Britannique à se développer localement et à être compétitives à l'échelle mondiale. Pour atteindre cet objectif, PacifiCan collabore avec des partenaires tels que l'Université de la Colombie-Britannique et Small Business BC, qui partagent notre ambition pour notre province ».

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« L'Université de la Colombie-Britannique est une pierre angulaire de l'innovation en Colombie-Britannique et l'investissement de 1,7 million de dollars annoncé aujourd'hui pour le Composites Knowledge Network et l'Université de la Colombie-Britannique en est un exemple clé. Lorsque l'industrie et le monde universitaire s'associent pour innover, de nouveaux emplois durables et de nouvelles technologies émergent et se développent. »

- L'honorable Joyce Murray, députée de Vancouver Quadra

« Nous sommes reconnaissants à PacifiCan pour son investissement dans le Composites Knowledge Network . Ce financement permettra de resserrer les liens avec les PME partenaires dans de nombreux secteurs industriels, de favoriser les nouvelles découvertes et technologies, et de former la prochaine génération de chercheurs et d'innovateurs. Cet investissement jouera un rôle important en aidant le réseau à développer de nouvelles solutions de fabrication de pointe qui positionneront le Canada en tant que leader mondial de la recherche et des applications dans le domaine des matériaux composites ».

- Gail Murphy, vice-présidente du département de Recherche et innovation de l'Université de la Colombie-Britannique

« Le Composites Knowledge Network (CKN) est fier de soutenir un large éventail de petites et moyennes entreprises (PME) novatrices de la Colombie-Britannique qui travaillent avec des matériaux et des technologies composites. Ce financement de PacifiCan nous permettra de mieux soutenir encore plus de PME en Colombie-Britannique et dans la région du Pacifique, offrant ainsi des perspectives intéressantes de croissance durable dans des secteurs qui reflètent nos valeurs et nos priorités locales et nationales.

- Anoush Poursartip, codirectrice de Composites Knowledge Network

« Le financement généreux accordé par PacifiCan souligne le soutien essentiel qu'il apporte aux petites entreprises de toute la Colombie-Britannique. Ce financement permettra aux entreprises des zones rurales et du Lower Mainland de se rapprocher de leurs clients et à Small Business BC d'améliorer ses services numériques, ce qui profitera aux entrepreneurs de toutes les régions de la province. »

- Tom Conway, directeur général de Small Business BC

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le financement de PacifiCan annoncé aujourd'hui est accordé dans le cadre du programme Écosystèmes d'innovation régionaux. Ce programme vise à faire croître et à soutenir les secteurs prioritaires en Colombie-Britannique, créant un écosystème qui inclut les groupes sous-représentés et qui permet à ces secteurs prioritaires d'innover et d'être compétitifs à l'échelle mondiale.

Le Composites Knowledge Network vise à combler le fossé entre les connaissances scientifiques et la pratique industrielle, en permettant aux personnes à la pointe de la fabrication des composites d'innover, d'être compétitives et de se développer en vue d'un avenir carboneutre au Canada et dans le monde.

Le demi-million de petites entreprises de la Colombie-Britannique représentait 33 % du PIB en 2021.

Les petites entreprises exportatrices de la Colombie-Britannique ont expédié à l'étranger des marchandises d'une valeur de près de 18,1 milliards de dollars en 2021 (32 % de toutes les exportations de marchandises).

Les petites entreprises ont employé plus de 1,1 million de personnes en Colombie-Britannique en 2021, soit 43 % de l'ensemble des travailleurs.

Document d'information : Le gouvernement du Canada investit plus de 3 millions de dollars pour favoriser la croissance des entreprises britanno-colombiennes et former une main-d'œuvre qualifiée

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 3 millions de dollars de PacifiCan au profit de quatre projets qui soutiendront les petites et moyennes entreprises et aideront les travailleurs à améliorer leurs compétences techniques.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Composites Knowledge Network

1 750 000 $

Ce financement servira à développer le Composites Knowledge Network de l'Université de la Colombie-Britannique, qui aide les petites et moyennes entreprises de la province à devenir des chefs de file dans la fabrication de matériaux composites. Ce réseau achètera du nouveau matériel et offrira des formations à des entreprises de divers secteurs, notamment dans le domaine des loisirs de plein air, des technologies propres et de l'aérospatiale.

Small Business BC

200 000 $

Ce financement servira à améliorer le BC Marketplace, une plateforme en ligne qui aide les entreprises de toute la province à établir des contacts avec les consommateurs. Grâce à ce soutien, Small Business BC aidera les propriétaires d'entreprises noirs, autochtones, féminins, LGBTQ2+, jeunes, nouveaux immigrants et francophones, ainsi que les entrepreneurs handicapés, à accroître leur visibilité et à accéder à de nouveaux marchés.

Small Business BC

495 000 $

Ce financement servira à moderniser les systèmes de technologie de l'information de Small Business BC. Les améliorations permettront à Small Business BC de renforcer ses services numériques, ce qui profitera tout particulièrement aux collectivités rurales.

Palette Skills

600 000 $

Ce financement a permis de former des travailleurs issus de secteurs traditionnels, tels que le commerce de détail, l'hôtellerie et le tourisme, à occuper des postes de vente dans le domaine des technologies numériques, postes très en demande. Le projet a permis de combler les lacunes en matière de formation professionnelle et d'aider les entreprises à se développer.

