BURNABY, BC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Burnaby est l'un des pôles économiques les plus dynamiques de la Colombie-Britannique, connu pour son secteur technologique florissant et sa main-d'œuvre hautement qualifiée. Des entreprises locales innovantes ainsi que des leaders avant-gardistes créent des solutions durables qui transforment les industries mondiales, de l'exploitation minière aux transports. PacifiCan s'engage à s'associer à ces entreprises afin de soutenir à la fois leur ambition et leur croissance.

Aujourd'hui, l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député de Burnaby-Nord-Seymour, au nom de l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un financement de plus de 3,7 millions de dollars de PacifiCan pour trois entreprises de Burnaby afin qu'elles se développent localement, qu'elles soient en mesure d'être concurrentielles à l'échelle mondiale et qu'elles rehaussent la réputation de la Colombie-Britannique en tant que moteur de l'innovation.

Le ministre Beech en a fait l'annonce lors de sa visite à pH7 Technologies inc., une entreprise essentielle de transformation des métaux qui reçoit un financement de 1,5 million de dollars dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan. Le financement de PacifiCan permettra à pH7 Technologies d'acheter et d'installer de nouveaux équipements pour son procédé spécialisé d'extraction de métaux. Le processus innovant de l'entreprise offre un moyen économique et durable d'extraire les métaux critiques des matériaux recyclés qui sont essentiels pour la transition mondiale vers l'énergie propre.

Par rapport aux méthodes traditionnelles comme la fusion, le système d'extraction de métaux critiques de pH7 Technologies utilise beaucoup moins d'eau et d'énergie et ne produit aucune émission de gaz à effet de serre. L'investissement de PacifiCan permettra à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production à Burnaby et de répondre à la demande croissante d'options abordables d'énergie renouvelable.

Le ministre Beech a également annoncé un financement de PacifiCan pour deux autres entreprises de Burnaby. PosiTrace, un fournisseur de solutions de gestion de parc de véhicules et de suivi par GPS, reçoit un financement d'un montant de 1 230 000 $ dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises de PacifiCan. Le logiciel d'établissement de rapports innovant de PosiTrace offre aux entreprises une visibilité en temps réel sur l'emplacement des véhicules et l'analyse des itinéraires, ce qui améliore la productivité et réduit les coûts et la consommation de carburant. Le financement de PacifiCan aidera PosiTrace à étendre ses activités locales ainsi qu'à créer de nouveaux emplois.

Rigid Robotics inc. reçoit 975 000 $ au moyen du Fonds pour l'emploi et la croissance de PacifiCan pour développer davantage sa plateforme infonuagique alimentée par l'IA et sa technologie d'application pour l'industrie minière. La technologie de Rigid Robotics fournit des informations et des analyses de données en temps réel qui aident les compagnies minières à améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité humaine tout en réduisant les émissions.

Les investissements annoncés aujourd'hui devraient aider à créer 47 emplois, à faire croître l'économie de Burnaby et de la région et à favoriser un avenir plus durable pour la population de la Colombie-Britannique.

Citations

« Burnaby ouvre la voie en matière de durabilité et d'innovation. De nouvelles idées ainsi que des avancées révolutionnaires façonnent la ville et alimentent une communauté d'affaires dynamique. PacifiCan est là pour soutenir ces organisations alors qu'elles prennent de l'expansion sur de nouveaux marchés, créent des emplois de qualité et transforment les industries mondiales. Les investissements d'aujourd'hui renforceront la concurrence de la Colombie-Britannique sur la scène mondiale et contribueront à assurer la prospérité à long terme et un avenir plus propre pour la population de la Colombie-Britannique. »

-L'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député de Burnaby-Nord-Seymour

« Grâce au financement essentiel du gouvernement du Canada et au soutien indéfectible de nos investisseurs, l'usine de démonstration à l'échelle industrielle de pH7 commencera bientôt l'extraction carboneutre des métaux critiques des matériaux en fin de vie à plein rendement. Le financement et le soutien essentiel de PacifiCan sont essentiels pour permettre à pH7 de contribuer à une économie circulaire et d'améliorer l'approvisionnement efficace, économique et écologiquement durable de métaux critiques - des éléments essentiels à la transition mondiale vers l'énergie verte et à l'atteinte des objectifs de carboneutralité d'ici 2050. »

-Mohammad Doostmohammadi, fondateur et PDG de pH7 Technologies inc.

« Nous nous réjouissons d'obtenir ce vote de confiance de PacifiCan. Cet investissement nous permettra d'élargir notre équipe et d'aider à offrir nos solutions de gestion du parc de véhicules et de suivi par GPS dans d'autres régions de l'Amérique du Nord. »

-Bill Kornilo, président et PDG, PosiTrace

« Rigid Robotics est reconnaissante du soutien de PacifiCan au moyen du Fonds pour l'emploi et la croissance. Ce financement a été essentiel pour stimuler notre expansion rapide, ce qui nous a permis d'agrandir notre équipe locale et de faire évoluer notre plateforme infonuagique basée sur l'IA. Au fur et à mesure de notre croissance, notre technologie transforme les opérations minières en réduisant les coûts, en limitant au minimum les temps d'arrêt et en améliorant l'empreinte environnementale. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée et de continuer à innover à un rythme soutenu, tant en Colombie-Britannique qu'à l'étranger. »

-Mehran Motamed, directeur de la technologie, Rigid Robotics inc.

Faits saillants

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises réalise des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, afin d'aider les entreprises innovantes à accélérer leur croissance et à être compétitives à l'échelle mondiale.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créatrices et créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer la pérennité de leurs entreprises. Il s'agit notamment de renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans toute la Colombie-Britannique.

Burnaby est un centre de fabrication de technologies émergentes. Entre 2016 et 2021, les revenus manufacturiers ont augmenté de 37,6 %, pour atteindre 12 milliards de dollars en 2021.

est un centre de fabrication de technologies émergentes. Entre 2021, les revenus manufacturiers ont augmenté de 37,6 %, pour atteindre 12 milliards de dollars en 2021. Burnaby a été classée quatrième économie la plus résiliente de la Colombie-Britannique en 2024 par BCBusiness. Cela est en partie attribuable à l'économie diversifiée de la ville, avec des grappes dans les industries des technologies propres et des technologies de l'information.

