SHERBROOKE, QC, le 25 févr. 2025 /CNW/ - Avec le plus long littoral de la planète et environ 20% des ressources mondiales en eau douce, le Canada abrite des écosystèmes aquatiques incroyablement diversifiés. Cependant, les menaces sur les écosystèmes augmentent. Après la perte d'habitat, les espèces envahissantes sont la deuxième plus grande menace pour la biodiversité mondiale. Les espèces aquatiques envahissantes peuvent se propager rapidement, concurrencer les espèces indigènes, modifier les habitats, et coûter des milliards de dollars par année en dommages.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine de sensibilisation aux espèces envahissantes, l'honorable Élisabeth Brière, ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé un financement sous forme de contribution de plus de 3,7 millions de dollars pour sept projets pluriannuels visant à lutter contre les espèces aquatiques envahissantes partout au pays. Ce financement résulte d'un appel de propositions national dans le cadre du Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes (FPEAE) de 8,75 millions de dollars.

La FPEAE vise à renforcer les partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les communautés autochtones, les intervenants et le grand public. Ces partenariats faciliteront les mesures préventives sur le terrain contre les espèces aquatiques envahissantes, ainsi que les activités d'éducation, de sensibilisation, de détection, et d'intervention.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu dans le cadre du premier Forum national sur les espèces aquatiques envahissantes du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec (RNCREQ). En 2023, le RNCREQ a reçu un financement dirigé de 644 500 dollars dans le cadre du FPEAE pour un projet pluriannuel axé sur la collaboration régionale et interrégionale, et la transmission des connaissances au sein de la province de Québec, y compris la création de ce forum. Le Forum vise à améliorer les méthodes de prévention et de gestion des espèces aquatiques envahissantes en s'appuyant sur les plus récentes avancées scientifiques.

La prévention est le moyen le plus efficace et le plus rentable de lutter contre les espèces aquatiques envahissantes. C'est pourquoi la Semaine de sensibilisation aux espèces envahissantes est si importante. Chaque année, elle vise à sensibiliser les Canadiens à la menace des espèces envahissantes, et aux mesures qu'ils peuvent prendre pour aider à prévenir leur introduction et leur propagation. Les Canadiens doivent toujours laver, vider et sécher leurs embarcations et leur équipement après avoir quitté un plan d'eau. Et ils ne doivent jamais relâcher dans la nature des animaux d'aquarium, des plantes de jardin aquatique, des appâts vivants, ou des poissons de pêche sportive dans de nouveaux plans d'eau, des canaux de drainage, ou dans l'océan.

« Le Canada est un endroit unique avec des paysages et des cours d'eau magnifiques. Il est essentiel que nous travaillons ensemble pour protéger nos écosystèmes, en particulier contre les espèces envahissantes. Je suis heureux d'annoncer un investissement de plus de 3,7 millions de dollars pour sept projets du Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes qui empêcheront l'introduction, la propagation et l'établissement d'espèces aquatiques envahissantes dans nos eaux. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nos grandes étendues d'eau dans les Cantons-de-l'Est sont frappées de plein fouet par la menace de perte de biodiversité. Grâce au Fonds de prévention des espèces aquatiques envahissantes (FPEAE), nous appuyons les efforts de concertation de nos organisations environnementales, comme le Conseil régional en environnement de l'Estrie et tous les partenaires régionaux, afin de trouver des solutions durables pour protéger nos lacs et nos rivières. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce financement que Sherbrooke accueillait aujourd'hui le tout premier Forum national sur les espèces aquatiques envahissantes, où j'étais très fière d'annoncer le soutien à plusieurs nouveaux projets pour lutter contre l'introduction et la propagation de celles-ci, partout au Canada. C'est en travaillant ensemble qu'on va protéger notre biodiversité. »

L'honorable Élisabeth Brière, ministre du Revenu national

« Il est temps d'uniformiser nos actions et nos réglementations pour lutter efficacement et durablement contre les nombreuses espèces aquatiques envahissantes actuellement présentes dans nos lacs et rivières. Si plusieurs initiatives locales voient le jour grâce à l'engagement des associations de riverains, des organismes environnementaux et des municipalités, il est essentiel d'aller plus loin. Une approche coordonnée à l'échelle régionale est de plus en plus nécessaire pour identifier les espèces prioritaires et les moyens d'action communs en matière de prévention, d'inventaire et de contrôle. »

Martin Vaillancourt, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec

Faits en bref

En plus des sept projets annoncés aujourd'hui, deux projets de l'appel de propositions national ont été annoncés précédemment. Cela porte le financement total actuel de l'appel de propositions national à 4,6 millions de dollars.

1. Financement sous forme de contribution de 400 000 $ à l'Habitat Conservation Trust Foundation pour la détection précoce et la surveillance des moules envahissantes dans le cadre du programme de défense contre les moules envahissantes de la Colombie-Britannique.

2. Financement sous forme de contribution de 500 000 $ au Comité ZIP des Îles-de-la-Madeleine pour lutter contre la propagation des espèces aquatiques envahissantes aux Îles-de-la-Madeleine, dont le crabe vert et l'ascidie jaune.

Les espèces aquatiques envahissantes sont des plantes, animaux, algues et micro-organismes d'eau douce ou marins, introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée. Elles ont des effets négatifs importants sur l'environnement, l'économie, la société, et la santé humaine.

Pêches et Océans Canada collabore avec des partenaires partout au Canada pour prévenir leur introduction, leur établissement et leur propagation dans nos cours d'eau.

