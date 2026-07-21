Le gouvernement du Canada investit plus de 289 millions de dollars pour relever des défis sociaux et économiques

EDMONTON, AB, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 289 millions de dollars pour financer 1 788 projets de recherche et partenariats en sciences humaines dirigés au Canada. Les projets financés portent sur divers sujets - adaptation au changement climatique, relance économique, justice sociale, répercussions des technologies émergentes sur la société, etc. - qui produiront de nouvelles connaissances et aideront les partenariats à transformer les connaissances en solutions concrètes au service de la population et des communautés.

L'annonce souligne l'engagement du gouvernement du Canada à favoriser la collaboration et l'excellence en recherche dans le domaine des sciences humaines, un domaine essentiel pour comprendre les défis sociétaux complexes et trouver des solutions pour un avenir plus résilient et plus équitable.

Attribués par le biais de quatre occasions de financement du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), les fonds sont répartis comme suit :

Subventions Savoir : investissement total de 162 719 619 $ pour financer 808 projets de recherche menés par des chercheuses et chercheurs émergents ou établis afin d'approfondir les connaissances et la compréhension sur l'être humain, les sociétés et le monde.

investissement total de 162 719 619 $ pour financer 808 projets de recherche menés par des chercheuses et chercheurs émergents ou établis afin d'approfondir les connaissances et la compréhension sur l'être humain, les sociétés et le monde. Subventions de développement Savoir : investissement total de 64 457 258 $ pour financer 859 projets afin d'appuyer la recherche à ses débuts et permettre ainsi de proposer de nouvelles questions de recherche et de tester de nouvelles approches théoriques, idées et méthodologies.

investissement total de 64 457 258 $ pour financer 859 projets afin d'appuyer la recherche à ses débuts et permettre ainsi de proposer de nouvelles questions de recherche et de tester de nouvelles approches théoriques, idées et méthodologies. Subventions de partenariat - Deuxième étape : investissement total de 42 385 110 $ pour financer 17 partenariats officiels entre des établissements d'enseignement supérieur et des organismes des secteurs public, privé et sans but lucratif afin de faire progresser la recherche, la formation à la recherche et (ou) la mobilisation des connaissances.

investissement total de 42 385 110 $ pour financer 17 partenariats officiels entre des établissements d'enseignement supérieur et des organismes des secteurs public, privé et sans but lucratif afin de faire progresser la recherche, la formation à la recherche et (ou) la mobilisation des connaissances. Subventions de développement de partenariat : investissement total de 20 262 623 $ répartis entre 104 subventions visant à appuyer la création de partenariats ou la conception et la mise à l'essai de nouvelles approches de partenariat afin de favoriser les possibilités nouvelles ou existantes de collaboration en recherche, les meilleures pratiques et (ou) les modèles pouvant être adaptés par d'autres ou étendus à l'échelle régionale, nationale ou internationale.

En comblant le fossé entre la recherche universitaire et ses retombées sur la communauté, cet investissement fournira les données et les connaissances nécessaires pour éclairer les politiques, stimuler l'innovation et améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population canadienne.

Citations

« Pour renforcer son économie, le Canada a besoin des connaissances, des talents et des partenariats qui aident les industries à s'adapter et à rester concurrentielles dans un monde en constante évolution. Ces projets permettront d'acquérir de nouvelles connaissances qui favoriseront l'innovation, renforceront la prise de décision dans les secteurs public et privé, et créeront les conditions propices à la croissance économique et à la prospérité de tout le Canada. »

- Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« La recherche en sciences humaines est la clé d'une société résiliente et tournée vers l'avenir. Cet investissement témoigne de notre engagement indéfectible envers la recherche canadienne. En soutenant ces projets, nous donnons aux chercheuses et chercheurs les moyens de développer les connaissances essentielles et les solutions concertées nécessaires pour bâtir un avenir plus résilient, plus équitable et plus novateur pour toutes et tous. »

- Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie

« Les sciences humaines sont essentielles pour comprendre l'être humain et la société, mais aussi pour relever les défis nationaux et mondiaux de l'heure. En appuyant des équipes de recherche aussi variées ainsi que leurs partenaires, nous veillons à ce que les connaissances canadiennes continuent de nous guider vers une société plus inclusive et plus prospère. »

- Normand Labrie, président par intérim, Conseil de recherches en sciences humaines

Faits en bref

Le CRSH est l'organisme fédéral de financement de la recherche qui favorise et soutient la recherche et la formation en recherche dans le domaine des sciences humaines.

L'annonce d'aujourd'hui concerne un investissement total de 289 824 610 $ destiné à financer 1 788 projets de recherche et partenariats. Les subventions Savoir soutiennent l'excellence en recherche dans le domaine des sciences humaines en finançant des initiatives de recherche d'une durée de deux à cinq ans. Les subventions de développement Savoir soutiennent la recherche à ses débuts. Elles servent à financer des projets de développement de la recherche à court terme (jusqu'à deux ans) proposés par des chercheuses et des chercheurs travaillant seuls ou en équipe. Les subventions de partenariat - Deuxième étape constituent l'une des plus importantes occasions de financement du CRSH qui appuient les collaborations officielles à long terme. Les subventions de développement de partenariat offrent du soutien pendant un à trois ans pour concevoir et tester de nouveaux modèles de partenariat de recherche et (ou) de nouvelles activités liées à la recherche.



Liens connexes

Restez branchés!

Suivez le Conseil de recherches en sciences humaines sur les médias sociaux.

X : @CRSH_SSHRC | Bluesky : @sshrc-crsh.canada.ca | Facebook : @CRSHCanada | Instagram : @SSHRC_CRSH | LinkedIn

Recherche d'information connexe par mot-clé : Financement | Subvention de recherche | Sciences sociales | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | Canada | Science et innovation | étudiants | médias | demandeurs de financement | communiqués de presse

SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]