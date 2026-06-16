Concours J'ai une histoire à raconter 2026 du CRSH : l'élite de la communication scientifique à l'honneur

MONTRÉAL , le 16 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) a dévoilé aujourd'hui les gagnantes du concours J'ai une histoire à raconter 2026, à l'occasion d'un événement spécial organisé lors de la conférence de Science Writers and Communicators of Canada. Le concours, qui se tient annuellement, met les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire au défi de démontrer, en un maximum de trois minutes ou de 300 mots, en quoi les recherches financées par le CRSH ont une incidence positive sur la population canadienne. Les personnes choisies cette année incarnent l'excellence en matière de communication scientifique claire, originale et féconde.

Ces cinq étudiantes ont été sélectionnées pour leur aptitude exceptionnelle à présenter sous forme de récit captivant des recherches complexes sur la société, la culture et l'économie. Elles recevront chacune 1 000 dollars, en plus des 3 000 dollars obtenus à titre de finalistes, et une campagne de promotion fera connaître leurs travaux remarquables à l'échelle nationale. Ensemble, félicitons et saluons ces personnes de talent :

Andrea Bentz, de l'Université d'Ottawa, a parlé des préjudices moraux que vit le personnel infirmier des urgences pédiatriques, qui sont influencés par les enjeux éthiques et les pressions venant de la profession et de la société.

Kathleen Motluk, de l'University of Toronto, a fait découvrir un projet de barge servant à héberger des personnes qui demandent l'asile au Royaume-Uni.

Diana Peña Ruiz, de l'Institut national de la recherche scientifique, a levé le voile sur les écarts dans le patrimoine détenu par les femmes comparativement aux hommes, écarts qui persistent et s'aggravent chez les plus jeunes.

Jaclyn Roach, de l'University of Regina, a discuté de l'influence des pressions systémiques sur le bien-être du personnel enseignant, qui à son tour a des répercussions importantes sur l'expérience en classe.

Ghada Youssef, de l'University of Victoria, a parlé d'un projet artistique qui, au moyen de romans graphiques et de films documentaires, fait connaître l'expérience qu'ont vécue des personnes survivantes de génocides.

Le CRSH a aussi attribué le prix Engagement, assorti d'une bourse de 1 000 $, à Sydney Ambury de la Lakehead University. Cette finaliste s'est distinguée en faisant la promotion, avec créativité et de façon soutenue, de son projet, des projets des autres finalistes et du concours en général.

Citations

« Les étudiantes et étudiants qui participent au concours J'ai une histoire à raconter 2026 mettent en avant la vigueur de la recherche canadienne. En traduisant des idées complexes en récits captivants, elles et ils montrent l'importance des sciences humaines pour l'édification d'une économie plus forte, plus inclusive et fondée sur le savoir et l'innovation. Je félicite les lauréates de cette année pour leur leadership. Elles ont su démocratiser la recherche et en accroître la pertinence et les retombées pour l'avenir. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Faire connaître l'importance et les retombées de la recherche en sciences humaines est plus que jamais essentiel dans un monde qui devient toujours plus complexe et où l'aspect humain et social est au cœur de la plupart des enjeux. Les cinq gagnantes du concours J'ai une histoire à raconter ont su jeter des ponts entre le milieu universitaire et le public, et démontrer que la recherche en sciences humaines n'est pas qu'une question de données, mais concerne de près les gens, le progrès et notre avenir commun »

- Sylvie Lamoureux, chef des opérations et vice-présidente, Recherche, Conseil de recherches en sciences humaines

Faits en bref

Les gagnantes ont été sélectionnées par un jury de haut niveau : Sumeep Bath , membre de Science Writers and Communicators of Canada; directeur de la rédaction et des communications, International Institute for Sustainable Development Estelle Chamoux , membre de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec et de Science Writers and Communicators of Canada; professeure titulaire, Université Bishop's Gabrielle B Durand, membre de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec; éducatrice et communicatrice scientifique, École en réseau

Le concours J'ai une histoire à raconter s'adresse aux étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire du Canada, qui peuvent présenter leur proposition en anglais ou en français sous forme de récit écrit, d'infographie ou de document audio ou vidéo.

s'adresse aux étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire du Canada, qui peuvent présenter leur proposition en anglais ou en français sous forme de récit écrit, d'infographie ou de document audio ou vidéo. Le CRSH est le principal organisme canadien qui encourage et appuie la recherche et la formation en recherche dans le domaine des sciences humaines.

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SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

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