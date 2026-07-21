/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annonce un investissement majeur dans la recherche en sciences humaines/

EDMONTON, AB, July 20, 2026 /CNW/ -- Au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Karim Bardeesy, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, annoncera un important investissement fédéral en recherche qui permettra de faire progresser les connaissances et la compréhension des personnes et des sociétés, et qui aura un effet positif sur les collectivités partout au Canada.

M. Bardeesy sera accompagné de Sylvie Lamoureux, chef des opérations et vice-présidente, Recherche, du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH).

Un point de presse suivra l'annonce.

On demande aux membres des médias d'écrire à l'équipe des relations avec les médias à [email protected] pour recevoir l'information sur le lieu de l'événement et confirmer leur présence.

Date : Mardi 21 juillet 2026 Heure : De 10 h à 10 h 30 (HAR) Lieu : MacEwan University

Edmonton (Alberta)

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SOURCE Conseil de recherches en sciences humaines du Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Conseil de recherches en sciences humaines, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe des relations avec les médias, Bureau de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Science et Développement économique Canada, [email protected]