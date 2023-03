Dix entreprises et organisations locales recevront des fonds pour commercialiser de nouvelles technologies, développer leurs activités et atteindre de nouveaux marchés.

VANCOUVER, BC, le 20 mars 2023 /CNW/ - La Colombie-Britannique possède les personnes, les idées et les ressources nécessaires pour créer un écosystème d'innovation, générant des solutions locales qui ont un impact mondial. Pour soutenir les plus audacieux et les plus brillants agents du changement de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada fait des investissements stratégiques dans des organisations locales qui sont des catalyseurs des innovations canadiennes qui répondent à une demande mondiale croissante.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 25,7 millions de dollars pour aider 10 entreprises et organisations de Vancouver à stimuler l'économie de la Colombie-Britannique, à créer des emplois et à mettre au point des produits qui améliorent la vie des gens. Ce montant comprend plus de 16,1 millions de dollars accordés à huit entreprises dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises et plus de 9,6 millions de dollars accordés à deux organisations dans le cadre du Fonds pour l'emploi et la croissance.

Le ministre Sajjan a fait cette annonce à Aspect Biosystems à Vancouver; l'entreprise de biotechnologie qui recevra un financement de plus de 3,6 millions de dollars du programme Croissance et productivité des entreprises. Cet investissement aidera Aspect Biosystems à mettre au point la prochaine génération de traitements médicaux en élargissant l'application de sa technologie de bio-impression.

La plateforme technologique d'Aspect génère des tissus humains bioprimés en 3D qui restaurent ou remplacent la fonction d'organes endommagés. Par exemple, Aspect utilise sa technologie pour créer des tissus pancréatiques produisant de l'insuline pour traiter le diabète de type 1. Le financement de PacifiCan aidera l'entreprise à élargir son réseau mondial de partenaires et à mettre à l'échelle ses systèmes de fabrication. Cela permettra non seulement d'accroître la productivité d'Aspect Biosystem, mais aussi de soutenir son objectif de mettre au point des traitements pour des maladies actuellement incurables.

Pour de plus amples renseignements sur les entreprises et les organisations bénéficiant d'un financement, veuillez lire le document d'information ci-dessous.

Au total, les investissements annoncés aujourd'hui devraient permettre de créer plus de 500 emplois, d'entraîner une croissance des revenus de plus de 500 millions de dollars et de générer plus de 400 millions de dollars de nouvelles ventes à l'échelle mondiale pour les entreprises de la Colombie-Britannique.

Le gouvernement du Canada, par l'entremise de PacifiCan, soutient l'innovation, la croissance des entreprises et le développement économique communautaire en Colombie-Britannique. PacifiCan investit stratégiquement dans des entreprises en croissance afin de renforcer la position de la Colombie-Britannique en tant que chef de file national et international dans divers secteurs, tels que les technologies propres, les sciences de la vie et les industries numériques.

Citations

« La Colombie-Britannique est un terrain fertile pour l'innovation et la croissance des entreprises. Afin d'assurer la réussite des talents locaux, PacifiCan investit dans les idées, les entreprises et les personnes qui joueront un rôle clé dans l'économie de demain. Les investissements réalisés aujourd'hui mettent l'innovation au service des Britanno-Colombiens en créant des emplois bien rémunérés, en soulevant de nouvelles idées et en contribuant à la réussite mondiale des produits fabriqués au Canada. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La ville de Vancouver accueille des esprits talentueux et des organisations novatrices qui ouvrent la voie à des technologies révolutionnaires. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la façon dont l'engagement de notre gouvernement à créer des emplois bien rémunérés, à investir dans de nouvelles idées et à soutenir les talents canadiens peut accélérer la croissance et favoriser la réussite locale. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et députée de Vancouver Quadra.

« L'innovation et la ténacité de la Colombie-Britannique font que Vancouver-Centre abrite certaines des entreprises les plus diverses et à la croissance la plus rapide dans divers secteurs. L'annonce faite aujourd'hui d'un financement de plus de 25 millions de dollars de PacifiCan permettra à cinq entreprises de Vancouver- Centre de prendre de l'expansion et de faire connaître l'innovation et la technologie canadiennes dans le monde entier. »

- L'honorable Hedy Fry. C.P., députée de Vancouver-Centre

« Cet investissement de plus de 25 millions de dollars, notamment dans deux entreprises de Vancouver Granville, Tradable Bites Media et Arbutus Medical, permettra aux entreprises locales d'innover, de commercialiser leurs produits en Amérique du Nord et de créer davantage d'emplois de qualité ici même à Vancouver ».

- Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

« Le Canada a une riche histoire en matière de médecine régénérative, et nous sommes fiers d'être les pionniers de la prochaine génération de thérapies vivantes avancées, ici, en Colombie-Britannique. Ce soutien du gouvernement du Canada nous aidera à poursuivre notre mission de développement de traitements des tissus par bio-impression afin de transformer la façon dont nous traitons les maladies. »

- Tamer Mohamed, directeur général, Aspect Biosystems

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de notre province.

Le programme Croissance et productivité des entreprises effectue des investissements stratégiques dans des secteurs économiques clés, aidant des entreprises novatrices à accélérer leur croissance et à être compétitives sur le marché mondial.

Le Fonds pour l'emploi et la croissance aide les créateurs d'emplois et les organisations qui les soutiennent à assurer l'avenir de leurs entreprises. Ce fonds vise notamment à renforcer la résilience et la croissance en passant à une économie verte, en favorisant une reprise inclusive, en améliorant la compétitivité et en créant des emplois dans l'ensemble de la Colombie-Britannique.

Fondée en 2013, Aspect Biosystems est une entreprise de biotechnologie basée à Vancouver qui transforme la façon dont les maladies sont traitées. En combinant sa technologie brevetée de bio-impression, les cellules thérapeutiques, les biomatériaux et la conception assistée par ordinateur, Aspect crée des tissus thérapeutiques de pointe pour traiter les maladies incurables.

Document d'information : Le gouvernement du Canada investit plus de 25,7 millions de dollars pour stimuler l'innovation et la croissance économique à Vancouver

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Programme Croissance et productivité des entreprises

Arbutus Medical Inc.

400 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à lancer deux nouveaux produits et à accroître les ventes de son système de perçage orthopédique aux centres de traumatologie de l'Amérique du Nord. Son système de perçage approuvé par l'autorité réglementaire permet aux chirurgiens orthopédistes d'utiliser une perceuse achetée en quincaillerie dans des environnements médicaux stériles, le rendant trente fois plus économique que ses concurrents.

Aspect Biosystems Ltd.

3 677 430 $

Le financement aidera le bénéficiaire à élargir son réseau de partenaires mondiaux appelé « Discovery Ecosystem », ainsi qu'à accroître ses ventes de services de technologie de bio-imprimante 3D. La plateforme de bio-impression permet de fabriquer des tissus humains en 3D qui reproduisent des fonctions humaines réelles, soutenant d'importantes avancées dans les secteurs de la recherche biologique, de la découverte de médicaments et de la médecine régénérative.

Augurex Life Sciences Corp.

473 500 $

Le financement aidera le bénéficiaire à élargir son marché pour sa méthode d'analyse sanguine brevetée, JOINTstat, et à lancer des processus d'analyse différents, comme le prélèvement à distance. JOINTstat est actuellement utilisée pour la détection de la polyarthrite rhumatoïde, et le financement permettra à l'entreprise d'explorer des possibilités d'utilisation pour d'autres maladies auto-immunes, telles que le lupus ou le syndrome de Sjögren.

Broadband TV Corp (BBTV)

5 000 000 $

Le financement sera utilisé pour accroître les activités de marketing numérique du bénéficiaire et élargir sa stratégie de vente grâce à l'embauche de nouveaux employés et au déploiement d'un système de planification des ressources de l'organisation. BBTV favorise les possibilités de monétisation pour les créateurs de contenu numérique, tels que NBA, Sony Pictures et Viacom, en fournissant des solutions de bout en bout complètes pour accroître le nombre de téléspectateurs et augmenter les revenus générés par la technologie.

Klue Labs Inc.

2 000 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à développer sa plateforme de veille concurrentielle alimentée par l'IA grâce au renforcement de ses capacités opérationnelles, à l'élaboration d'un plan de marketing pour l'acquisition de nouveaux clients et au développement de partenariats pour accroître sa part de marché. Le logiciel de Klue permet aux entreprises de recueillir, de gérer et de distribuer les renseignements requis pour conclure une vente.

MetaOptima Technology Inc.

2 031 250 $

Le financement permettra au bénéficiaire, une entreprise de santé numérique, d'accroître les ventes à l'exportation de ses solutions logicielles infonuagiques et mobiles pour les soins dermatologiques et de peau, en particulier aux États-Unis. Les activités de projet comprennent l'embauche de nouveaux membres pour l'équipe, l'élaboration de documents de marketing et de formation et l'amélioration des services infonuagiques. La plateforme de l'entreprise, alimentée par l'IA, offre à coût abordable des solutions diagnostiques en dermatologie, y compris des services de télésanté plus que nécessaires.

PrecisionOS Technology Inc.

1 500 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à élargir sa plateforme de réalité virtuelle utilisée pour la formation en médecine en vue d'une adoption sur les marchés mondiaux grâce au renforcement de ses capacités opérationnelles et à la mise en place de nouveaux outils pour gérer ses relations avec la clientèle et ses abonnements. La plateforme de l'entreprise offre une formation médicale virtuelle immersive en chirurgie orthopédique, solution économique et accessible pour remplacer l'utilisation de cadavres.

TradableBits Media Inc.

1 020 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à accroître à l'échelle internationale les ventes de sa plateforme logicielle de marketing qui permet à ses clients de l'industrie de la musique, des sports et du divertissement de recueillir, d'analyser et d'activer les données sur leurs supporteurs et admirateurs. Les activités de projet comprennent le développement logiciel, l'élargissement des activités de ventes et de marketing et de nouveaux essais auprès de clients européens et de l'Asie-Pacifique.

Fonds pour l'emploi et la croissance

Circle Innovation

4 692 000 $

Le financement permettra au bénéficiaire d'aider un large éventail d'entreprises des sciences de la vie de la Colombie-Britannique à mettre au point de nouvelles technologies et à élargir leurs services. Circle Innovation travaille avec des petites et moyennes entreprises pour les aider à résoudre leurs problèmes de R-D, accroître leurs revenus et créer des emplois. Les activités de projet comprennent l'embauche d'employés et de contractants, la tenue d'événements à l'intention de l'industrie et l'élaboration de programmes de développement des compétences.

CoPilot AI

5 000 000 $

Le financement aidera le bénéficiaire à élargir le marché pour sa plateforme logicielle de facilitation des ventes aux États-Unis. Son logiciel d'intelligence artificielle aide les entreprises à trouver des acheteurs potentiels et à les classer en fonction de leur valeur et de leur intérêt, leur permettant ainsi de classer efficacement leurs ressources en ordre de priorité.

