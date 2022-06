Le gouvernement du Canada investit plus de 221 millions de dollars pour aider les Canadiennes et les Canadiens vivant dans des établissements de soins de longue durée au Québec

MONTRÉAL, le 27 juin 2022 /CNW/ - Alors que nous nous rétablissons de la pandémie de COVID-19, nous devons nous pencher sur les défis existants qui se sont aggravés pour les Canadiens, notamment ceux qui vivent dans les établissements de soins de longue durée (SLD). Au cours des deux dernières années, nous avons constaté des lacunes dans la prévention, le contrôle des infections, la dotation en personnel et l'infrastructure, et cela a eu des effets tragiques sur les résidents, leurs familles et le personnel dans les foyers de soins de longue durée. Nous savons que ces défis perdurent, et en tant que gouvernement, nous devons en faire davantage pour nous assurer que nos aînés obtiennent les soins de qualité qu'ils méritent.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, accompagné du député Emmanuel Dubourg, annonce aujourd'hui la signature de l'entente du Fonds pour la sécurité des soins de longue durée (FSSLD) avec la province du Québec. Grâce à celle-ci, la province reçoit plus de 221 millions de dollars des 1 milliard de dollars en investissements versés dans le contexte de l'Énoncé économique de l'automne (ÉÉA) de 2020.

Depuis l'introduction de l'ÉÉA de 2020, le FSSLD a permis aux provinces et territoires d'améliorer la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée partout au pays. Grâce à ces fonds, le Québec a fait progresser plusieurs projets déjà en cours dans les établissements de soins de longue durée pour appuyer davantage :

le soutien d'équipes de prévention et de contrôle des infections et la formation de champions internes qui appuient ces équipes;

la mise sur pied d'un centre d'excellence au Québec.

Notre gouvernement continuera de travailler en collaboration avec les provinces et les territoires pour obtenir des résultats positifs en matière de soins de santé pour les Canadiens. C'est pourquoi, en mars 2022, nous avons annoncé un investissement de 2 milliards de dollars pour aider nos partenaires provinciaux et territoriaux à réduire considérablement l'arriéré de chirurgies retardées à cause de la COVID-19. Cet investissement fait partie d'une liste plus large de domaines prioritaires en matière de soins de santé, à savoir :

Réduire les arriérés et soutenir nos travailleurs de la santé ;

Améliorer l'accès aux services de santé familiale ;

Améliorer les services de santé mentale et de toxicomanie ;

Aider les Canadiens à vieillir dans la dignité, plus près de chez eux ; et

utiliser plus efficacement les données sur la santé et la santé numérique.

En mettant l'accent sur ces volets, nous serons en mesure de nous assurer que notre système de soins de la santé est adapté pour garder tout le monde sain et en santé, y compris les aînés qui vivent dans des établissements de longue durée.

Citations

« Tous les Canadiens et Canadiennes méritent d'avoir accès à des soins de santé sécuritaires et de qualité. En outre, les aînés méritent d'être traités avec dignité et de recevoir des soins appropriés lorsqu'ils en ont besoin. L'entente signée avec le Québec permettra de nous pencher sur les défis qui touchent les établissements de soins de longue durée, qui se sont aggravés avec la pandémie. Le gouvernement continuera d'appuyer les aînés du Québec, et de partout au Canada, en collaborant avec les provinces et territoires pour solidifier notre système de soins de santé. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les aînés dans les établissements de soins de longue durée méritent d'être traités avec dignité et respect et de recevoir les meilleurs soins possible. Toutefois, la pandémie de COVID-19 a dévoilé des vérités et des lacunes gênantes dans les soins que reçoivent les personnes âgées dans ces établissements - une réalité déchirante dont j'ai été moi-même témoin en tant qu'infirmière autorisée en première ligne de cette pandémie. Le Fonds pour la Sécurité des soins de longue durée aidera le Québec à offrir plus de soutien aux aînés dans les établissements de soins de longue durée en assurant la transparence et des investissements en vue d'améliorations, tout en procurant la tranquillité d'esprit de recevoir des soins de santé sûrs et de qualité aux personnes âgées. »

L'honorable Kamal Khera

Ministre des Aînés

« La pandémie de COVID-19 a dévoilé des lacunes dans la façon dont nous prenons soin des aînés dans les établissements de soins de longue durée. Notre gouvernement est résolu à améliorer la qualité de vie des aînés et à faire en sorte que les membres de la population canadienne qui travaillent dans ces établissements sont traités avec respect. Cet investissement permettra aux établissements de soins de longue durée au Québec d'améliorer davantage les soins de longue durée dans toute la province. »

Emmanuel Dubourg

Député, Bourassa

Faits en bref

En plus du FSSLD, le gouvernement du Canada a également investi pour remédier à des lacunes touchant les soins de longue durée qui ont été relevées pendant la pandémie en :

a également investi pour remédier à des lacunes touchant les soins de longue durée qui ont été relevées pendant la pandémie en : investissant 740 millions de dollars dans l'Accord sur la relance sécuritaire pour aider les provinces et les territoires à soutenir les populations vulnérables, y compris pour s'occuper des besoins immédiats dans le secteur des soins de longue durée;



fournissant plus de trois milliards de dollars de financement fédéral pour aider les provinces et les territoires à augmenter les salaires des travailleurs essentiels à faible revenu, une catégorie qui peut inclure des travailleurs de première ligne des hôpitaux et des foyers de soins de longue durée;



versant 10,7 millions de dollars de plus à Excellence en santé Canada pour soutenir les foyers de soins de longue durée de partout au pays au moyen de l'initiative SLD+. Plus de 1 500 établissements prennent part au programme.

pour soutenir les foyers de soins de longue durée de partout au pays au moyen de l'initiative SLD+. Plus de 1 500 établissements prennent part au programme. De plus, le budget de 2021 inclut un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour veiller à ce que les normes concernant les soins de longue durée soient respectées et que des changements permanents soient faits. Ce nouveau financement sera offert pour aider les provinces et les territoires à renforcer les activités de conformité et d'application de la loi ainsi que pour les aider à appuyer la stabilité du personnel, y compris au moyen du versement de suppléments salariaux et d'améliorations des conditions de travail (p. ex. nombre d'employés par patient, horaire de travail).

Le gouvernement fédéral a répété dans son budget de 2022 son engagement de collaborer avec les provinces et les territoires sur des priorités qui entraînent une amélioration des résultats sur la santé et qui sont axées sur les priorités de la population canadienne, notamment les soins de longue durée, les soins à domicile et les soins communautaires. Le gouvernement propose aussi dans le budget de 2022 la création d'un groupe d'experts relevant de la ministre des Aînés et du ministre de la Santé pour se pencher sur l'idée d'une prestation pour aider les gens à vieillir chez eux.

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Marie-France Proulx, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200 ; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709 ; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]