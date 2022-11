WATERLOO, ON, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Partout au pays, des entreprises développent des technologies innovantes pour soutenir la productivité et l'approvisionnement alimentaire. C'est le cas de P&P Optica inc., qui a développé un système d'imagerie intelligent pour inspecter la viande automatiquement sur les chaînes de production.

Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, la députée Bardish Chagger a annoncé un investissement de 2 430 023 $ sous le programme Agri-innover pour permettre à P&P Optica de bâtir et présenter cette technologie canadienne novatrice aux transformateurs de viande.

Le système analyse la composition des aliments, évaluant des propriétés comme la tendreté, la teneur en protéines, en eau et en matières grasses ou la fraîcheur du produit. Il peut identifier les imperfections et éliminer des corps étrangers tels que le plastique, les os ou le caoutchouc. Grâce à l'apprentissage automatique, ces tâches sont effectuées à la vitesse de la chaîne et en temps réel, générant des informations que les transformateurs peuvent utiliser pour améliorer leurs produits, gérer leurs fournisseurs et optimiser leur production.

L'investissement aidera l'entreprise à construire des unités qui pourront permettre de présenter la technologie innovante aux utilisateurs potentiels. P&P Optica inc. vise à aider les transformateurs à améliorer la salubrité et la qualité de leurs produits, rendre l'approvisionnement alimentaire plus durable et réduire le gaspillage alimentaire.

L'entreprise construira aussi une salle de démonstration pour optimiser sa technologie pour ses clients. Cette technologie d'imagerie hyperspectrale évalue la salubrité et la fraîcheur des produits de viande en analysant la couleur et l'humidité du produit et fournit une panoplie de données utiles aux transformateurs.

Des investissements dans les technologies d'inspection automatisées, comme celle de P&P Optica inc., créent de nouveaux débouchés, stimulent l'économie et contribuent à la viabilité de l'industrie canadienne de la viande.

Citations

« Les transformateurs alimentaires du pays adoptent de nouvelles technologies pour augmenter la production et offrir des produits de qualité, au Canada et à l'étranger. La technologie de P&P Optica inc. donne aux transformateurs des renseignements essentiels leur permettant, entre autres, de diminuer le gaspillage. Notre gouvernement s'engage à investir dans l'innovation qui appuie la croissance et la réussite à long terme de notre secteur agricole et alimentaire. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Je félicite P&P Optica inc. de leur leadership dans l'élaboration d'un outil rapide qui peut évaluer la qualité de la viande en temps réel. En plus d'être au premier plan de l'innovation ici au Canada et à l'international, cette entreprise est un leader communautaire à Waterloo. Notre soutien aidera les transformateurs de la viande à améliorer la qualité du produit et la durabilité du secteur. »

- L'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo

« P&P Optica inc. est très reconnaissant du soutien du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et du Programme Agri-innover. Chez PPO, nous travaillons avec les transformateurs pour améliorer la salubrité et la qualité des aliments, tout en diminuant le gaspillage. Nous avons très hâte de promouvoir notre nouveau système d'inspection automatisé, un système déjà en place dans plusieurs usines au Canada et aux États-Unis. Nous croyons que l'industrie de la viande au Canada, déjà chef de file mondial pour sa qualité, peut devenir encore plus concurrentielle grâce à des technologies comme la nôtre. »

- Olga Pawluczyk, présidente-directrice générale de P&P Optica inc.

Faits en bref

Le programme Agri-innover vise à accélérer la démonstration, la commercialisation ou l'adoption de produits, de technologies, de processus ou de services novateurs qui améliorent la concurrence et la durabilité du secteur.

Le système d'imagerie intelligent de P&P Optica inc. utilise la physique pour comprendre la composition chimique des aliments, indiquant aux transformateurs ce que contiennent exactement leurs produits.

