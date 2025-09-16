Le S.S. Klondike commémore le transport sur les eaux intérieures du Yukon et il est un symbole emblématique de Whitehorse

WHITEHORSE, YT, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Parcs Canada protège et met en valeur les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation du Canada, permettant aux gens de découvrir l'histoire et la nature, ainsi que de s'en rapprocher, et contribuant à préserver la valeur économique de ces endroits pour les collectivités locales et régionales.

Parcs Canada travaille à la conservation à long terme du lieu historique national S.S. Klondike. La restauration de la barge Atlin est en grande partie terminée et accessible aux visiteurs du site. Source : Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Aujourd'hui, M. Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, au nom du ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé l'octroi de 14,2 millions de dollars pour des travaux d'amélioration structurelle et de restauration au lieu historique national S.S. Klondike à Whitehorse, au Yukon.

Ce financement fédéral soutiendra le projet pluriannuel de conservation du S.S. Klondike mené par Parcs Canada afin de protéger ce bateau à aubes historique en bois. Il permettra d'améliorer la stabilité structurelle et d'éliminer la peinture contenant du plomb, tout en réhabilitant et en imperméabilisant le navire. Un projet sur la barge historique voisine Atlin visant à reconstruire la coque, le pont et les rampes, et à améliorer l'accessibilité sera achevé cette année.

Des années 1860 aux années 1950, les bateaux à aubes ont constitué le lien principal entre le Yukon et le monde extérieur, aidés par des barges qui travaillaient aux côtés de ces navires. Les efforts de conservation du S.S. Klondike seront facilité par une scie de long historique - une grande scie à ruban spécialisée qui permet de créer des biseaux en courbe en une seule coupe continue, pour couper des morceaux de bois devant renforcer les angles courbés d'un bateau. L'artefact a été déplacé de Bear Creek près de Dawson City et remis en état pour être utilisé dans ce projet.

Grâce à des investissements dans l'infrastructure, le gouvernement du Canada préserve des trésors nationaux pour les générations futures, soutient les économies locales et favorise le tourisme local. Cet investissement garantira la sécurité du public, enrichira l'expérience des visiteurs et protégera le patrimoine bâti au Canada.

Citation

« Les lieux historiques nationaux nous aident à réfléchir à notre histoire commune, en racontant qui nous sommes en tant que collectivités et en tant que pays. Le S.S. Klondike est l'un des quelque 250 bateaux à aubes qui ont parcouru les voies navigables du Yukon pendant plus de quatre générations, reliant le territoire au monde extérieur et façonnant la société et l'économie de la région. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans la préservation de l'un des rares bateaux à aubes à vapeur encore existants au pays et de perpétuer ainsi l'histoire des bateaux fluviaux du Yukon. »

M. Brendan Hanley

Secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

Les faits en bref

Depuis 2015, les investissements fédéraux dans l'infrastructure ont permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens dans tout le pays. Le projet du S.S. Klondike fait partie du financement annoncé par le gouvernement du Canada pour les sites administrés par Parcs Canada, dont 557 millions de dollars du budget de 2022 et 545 millions de dollars du budget de 2024.

fait partie du financement annoncé par le gouvernement du pour les sites administrés par Parcs Canada, dont 557 millions de dollars du budget de 545 millions de dollars du budget de 2024. Le S.S. Klondike, désigné lieu historique national en 1967, commémore le transport sur les eaux intérieures du Yukon des années 1860 aux années 1950 et le rôle que le transport fluvial à vapeur a joué pour relier le Yukon au monde extérieur après l'arrivée du premier navire à Fort Selkirk en 1866.

désigné lieu historique national en 1967, commémore le transport sur les eaux intérieures du des années 1860 aux années 1950 et le rôle que le transport fluvial à vapeur a joué pour relier le au monde extérieur après l'arrivée du premier navire à Fort Selkirk en 1866. Si les bateaux à aubes étaient les piliers de ce système de transport, les barges travaillaient à leurs côtés pour augmenter la capacité de transport de marchandises, en déplaçant des machines, du minerai et des biens communautaires, ce qui optimisait le transport de grandes quantités de marchandises pendant la courte saison de navigation sur les lacs et rivières du Yukon .

. Une stratégie clé du Plan directeur du lieu historique national du Canada S.S. Klondike de 2022 met l'accent sur la conservation à long terme du S.S. Klondike et de ses ressources culturelles associées, comme la barge Atlin .

Klondike met l'accent sur la conservation à long terme du S.S. et de ses ressources culturelles associées, comme la barge . Les travaux de préparation du S.S. Klondike ont commencé en 2023. Il a fallu enlever et entreposer des artéfacts, acheminer de l'équipement et des fournitures sur le site, tester des techniques de décapage de peinture, et installer des puits de surveillance environnementale.

ont commencé en 2023. Il a fallu enlever et entreposer des artéfacts, acheminer de l'équipement et des fournitures sur le site, tester des techniques de décapage de peinture, et installer des puits de surveillance environnementale. Le financement fédéral améliorera l'état du S.S. Klondike. Après avoir été mise en cale sèche et exposée à un climat nordique rigoureux ponctué de cycles de gel et de dégel pendant des décennies, la structure en bois s'est déformée, créant des fissures qui laissent pénétrer la pluie et la neige, ce qui compromet l'intégrité du navire. La peinture contenant du plomb, qui était communément utilisée dans le passé, sera remplacée par un produit sans plomb.

Après avoir été mise en cale sèche et exposée à un climat nordique rigoureux ponctué de cycles de gel et de dégel pendant des décennies, la structure en bois s'est déformée, créant des fissures qui laissent pénétrer la pluie et la neige, ce qui compromet l'intégrité du navire. La peinture contenant du plomb, qui était communément utilisée dans le passé, sera remplacée par un produit sans plomb. Le S.S. Klondike ne sera pas accessible aux visiteurs pendant les travaux de restauration, mais ces derniers sont invités à profiter du terrain du lieu historique national S.S. Klondike, des panneaux d'interprétation à l'extérieur et de la barge Atlin , à leur rythme. Le site Web du lieu historique national S.S. Klondike indique les heures d'ouverture du Centre d'accueil.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements : Hermine Landry, Attachée de presse, Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]; Kathy Burden, Parcs Canada, Unité de gestion du Yukon, 867-333-9458, [email protected]