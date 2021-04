KITCHENER, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a grandement perturbé le système alimentaire canadien et a mis en évidence la nécessité de diversifier les activités de transformation des aliments. Par conséquent, les éleveurs de bétail et les transformateurs de viande canadiens ont entrepris des activités inattendues et exceptionnelles pour gérer la santé et la sécurité durant la pandémie. Le gouvernement du Canada aide les transformateurs de viande à investir dans des mesures de sécurité pour protéger leurs travailleurs et dans des améliorations de leurs installations pour renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada.

Aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, le secrétaire parlementaire Neil Ellis et le député de Kitchener-Conestoga, Tim Louis, ont souligné le soutien pouvant s'élever jusqu'à 12,2 millions de dollars grâce au Fonds d'urgence pour la transformation pour 42 entreprises de transformation de la viande de l'Ontario.

Ce financement permet aux bénéficiaires d'adopter des mesures pour assurer la sécurité de leurs employés et accroître leur capacité. Ils peuvent notamment apporter des correctifs pour permettre l'éloignement physique, acheter de l'équipement de protection individuelle réutilisable, mettre en œuvre des mesures de biosécurité, installer des écrans de protection et élaborer des formations destinées aux employés. Les fonds servent également à la mise à niveau des installations et à l'achat de nouvel équipement pour augmenter la capacité de production.

Le secrétaire parlementaire Ellis et le député Louis ont parlé de ce soutien lors d'un événement virtuel avec Leavoy Rowe Beef Co., découpeur et distributeur de produits de viande haut de gamme de Mississauga, qui recevra jusqu'à 1 303 904 $.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les transformateurs d'aliments pour protéger la santé et le bien-être des travailleurs dans les usines de transformation des aliments de partout au pays et pour renforcer la chaîne d'approvisionnement alimentaire.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a entraîné de nombreuses difficultés pour l'industrie de la transformation des aliments, en particulier pour les usines de transformation de la viande de toutes les tailles. Grâce à ces investissements, nous aidons les transformateurs de viande, ici en Ontario, à assurer la sécurité de leurs travailleurs pour qu'ils puissent continuer de livrer des produits de viande de qualité aux épiceries. Nous apportons aussi un soutien à des projets qui augmentent la capacité de transformation afin de renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada et de favoriser la croissance de cette importante industrie. »

- Neil Ellis, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le secteur de transformation de la viande de l'Ontario contribue grandement à l'économie locale. Les travailleurs de cette industrie ont fait preuve d'une incroyable résilience tout au long de la pandémie. Les projets financés par le Fonds d'urgence pour la transformation aident les transformateurs de viande à Kitchener-Conestoga et dans l'ensemble de notre région à améliorer la sécurité des travailleurs et la capacité de production pour préserver la robustesse de notre approvisionnement alimentaire. »

- Tim Louis, député de Kitchener-Conestoga

« Au cours des 15 dernières années, je dépendais principalement des restaurants pour me garder à flot, mais le virus a décimé cette industrie. Ce financement apporte une aide cruciale puisque j'ai dû réinventer mon entreprise et, afin de continuer à innover, j'ai besoin de nouveaux équipements pour fournir les autres commerces de vente au détail. Cette aide m'assure également de pouvoir conserver mes employés et d'avoir la possibilité d'en embaucher d'autres. »

- Rod Rowe, propriétaire, Leavoy Rowe Beef Co.

« Les projets financés grâce au Fonds d'urgence pour la transformation ont aidé les transformateurs de viande de l'Ontario alors qu'ils doivent s'adapter aux répercussions de la COVID-19, assurer la sécurité de leurs employés et optimiser la production dans leurs installations. Que ce soit pour les boucheries ou les plus grandes installations de transformation de la viande, les bénéfices de ce financement se sont fait sentir d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement agroalimentaire. Les gens de ce secteur travaillent sans relâche pour offrir des produits de qualité aux consommateurs. »

- Chris Hiemstra, Président du Conseil de l'adaptation agricole

Faits en bref

À ce jour, le Fonds d'urgence pour la transformation a offert un soutien d'une valeur de 32,5 millions de dollars à 188 projets au total en Ontario . Le soutien de 12,2 millions discuté aujourd'hui comprend trois projets déjà annoncés.

. Le soutien de 12,2 millions discuté aujourd'hui comprend trois projets déjà annoncés. Annoncé en mai 2020, le Fonds d'urgence pour la transformation, qui s'élève à 77,5 millions de dollars, aide les transformateurs d'aliments, en particulier les usines de transformation de la viande au Canada , à prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de leur famille en raison de la pandémie de COVID-19. Il leur permet également d'améliorer leurs installations pour renforcer l'approvisionnement alimentaire du Canada . Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars devrait être attribué à partir de fonds internes, portant le total à 87,5 millions de dollars.

, à prendre des mesures pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs et de leur famille en raison de la pandémie de COVID-19. Il leur permet également d'améliorer leurs installations pour renforcer l'approvisionnement alimentaire du . Un montant supplémentaire de 10 millions de dollars devrait être attribué à partir de fonds internes, portant le total à 87,5 millions de dollars. Le Conseil de l'adaptation agricole, un organisme représentant l'industrie qui fournit des programmes d'aide financière pour stimuler la croissance et les possibilités de l'industrie agricole et agroalimentaire de l' Ontario , a exécuté les activités du Fonds d'urgence pour la transformation dans la province pour les demandeurs ayant demandé un financement de moins de 100 000 $.

l'adaptation agricole, un organisme représentant l'industrie qui fournit des programmes d'aide financière pour stimuler la croissance et les possibilités de l'industrie agricole et agroalimentaire de l' , a exécuté les activités du Fonds d'urgence pour la transformation dans la province pour les demandeurs ayant demandé un financement de moins de 100 000 $. L' Ontario compte 480 établissements (abattoirs et établissement de transformation des viandes sans abattoir) titulaires d'un permis provincial et 230 qui sont titulaires d'un permis fédéral.

compte 480 établissements (abattoirs et établissement de transformation des viandes sans abattoir) titulaires d'un permis provincial et 230 qui sont titulaires d'un permis fédéral. L'annonce d'aujourd'hui se situe dans le prolongement des autres mesures adoptées pour préserver la main-d'œuvre agricole du Canada , notamment :

, notamment : près de 85 millions de dollars pour le Programme d'aide pour l'isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires qui aide les employeurs canadiens à assumer une partie des coûts supplémentaires liés à la période d'isolement obligatoire de 14 jours imposée par la Loi sur la mise en quarantaine aux travailleurs étrangers temporaires qui arrivent au Canada ;

;

un Fonds d'urgence pour les mesures de soutien à la ferme s'élevant à 35 millions de dollars qui vise à renforcer la protection des travailleurs canadiens et des travailleurs étrangers temporaires et à lutter contre les éclosions de COVID-19 sur les fermes.

Produit connexe

Document d'information - base de données : Fonds d'urgence pour la transformation - projets en Ontario

Liens connexes

Renseignements: Oliver Anderson, Directeur des communications, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 613-462-4327 ; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]

Liens connexes

