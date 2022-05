HALIFAX, NS, le 25 mai 2022 /CNW/ - Les jeunes passent beaucoup de temps en ligne, et nous devons veiller à ce qu'ils puissent vivre des expériences sûres et exemptes de cyberintimidation dans cet espace. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets de prévention du crime visant à réduire la cyberintimidation et la cyberviolence par l'intermédiaire de la Stratégie nationale pour la prévention du crime.

Afin d'aider plus de jeunes de divers genres, ethnicités et origines culturelles à développer des cyberpratiques saines, le ministre de Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, a annoncé aujourd'hui l'investissement de plus de 1,8 million de dollars sur une période de six ans provenant du Fonds d'action en prévention du crime pour un projet de prévention du crime desservant Halifax et d'autres communautés de la Nouvelle-Écosse.

« Open New Tab », le projet mené par YWCA Halifax, offre un programme contre la cyberintimidation à 1 500 jeunes âgés de 9 à 17 ans dans les écoles et les espaces communautaires dans les lieux urbains et ruraux. « Open New Tab » aide les enfants à identifier la cyberintimidation ainsi qu'à s'en protéger et leur enseigne comment s'en remettre. Un des nombreux éléments du projet montre aux enfants comment ils peuvent s'entraider lorsqu'ils sont témoins de cyberintimidation.

Citations

« Ce projet visera à changer les connaissances des participants sur la cyberintimidation, leurs attitudes et leurs comportements d'intervention, tant en ligne que dans le monde réel. En même temps, il contribuera à développer des connaissances sur les relations saines, la capacité de gestion du quotidien et les compétences de prise de décisions. C'est le genre de projet qui aura un effet de longue durée sur les jeunes qu'il touche. »

- L'honorable Marco Mendicino, ministre de Sécurité publique

« Comme les adultes qui les entourent, les jeunes sont souvent en ligne. "Open New Tab" utilise les pratiques exemplaires et le leadership par les pairs pour appuyer les jeunes à naviguer en ligne sans violence et sans haine. »

- Miia Sukonautio, directeur général, YWCA Halifax

Faits en bref

La recherche démontre que les victimes et les auteurs de cyberintimidation sont plus à risque de commettre des infractions plus tard dans leur vie et les jeunes cyberintimidateurs sont plus probables de devenir des adultes violents.

Cette collaboration ainsi que la nature et la portée unique de l'engagement mèneront à une relation durable à long terme appuyant des résultats fructueux.

Le fonds d'action en prévention du crime de la Stratégie nationale pour la prévention du crime appuie les initiatives qui répondent à un risque connu et à des facteurs de protection associés au crime et abordent les questions prioritaires relatives au crime.

Le dernier appel de candidatures de projets du Fonds d'action a fermé en octobre 2021. L'appel a reçu 266 demandes.

À l'exercice 2022-2023, environ 12 millions de dollars de financement deviendront disponibles par l'intermédiaire du Fonds d'action.

La Stratégie appuie la mise en œuvre et l'évaluation d'initiatives locales axées sur le crime ayant l'objectif de développer et de partager des connaissances sur ce qui fonctionne pour prévenir et réduire le crime parmi les populations prioritaires.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

