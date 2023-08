MONTRÉAL, le 1er août 2023 /CNW/ - Le monde est confronté à une crise de la biodiversité sans précédent. La lutte contre la perte de la biodiversité et les changements climatiques commence par la protection de la nature. Investir dans la nature, c'est contribuer à créer un environnement plus propre, plus sain, plus résilient et plus durable. Il est primordial de veiller à la protection des espèces et à celle de leurs habitats. Pour enrayer la perte de la biodiversité et remettre ses milieux naturels en état au Canada, la collaboration entre les provinces, les territoires, les peuples autochtones et d'autres partenaires est essentielle.

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé aujourd'hui qu'un financement de 1,48 million de dollars sur une période de quatre ans est accordé à Conservation de la nature Canada pour soutenir la protection et la restauration d'habitats fréquentés par de nombreuses espèces en péril aux abords du fleuve Saint-Laurent. Cet investissement s'ajoute au financement de 250 000 dollars octroyé entre 2020 et 2023 pour une première phase de ce projet.

Ce projet se déroulera dans les basses-terres du Saint-Laurent au Québec, principalement dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de la Mauricie. Il vise à protéger des noyaux d'habitats adéquats pour les espèces en péril notamment par des activités de planification de la conservation, le développement de partenariats ou l'acquisition de terres, et à les relier par des corridors écologiques. Le secteur ciblé par ce projet héberge un total de 21 espèces en péril, dont le Goglu des prés, le Hibou des marais et la gentiane de Victorin. Les fonds investis permettront également de restaurer des habitats dégradés, notamment par la présence d'espèces exotiques envahissantes, l'érosion côtière et la présence de déchets, et de sensibiliser différents groupes aux bienfaits de concilier les usages du territoire.

Le gouvernement du Canada s'engage fermement à prendre des mesures concrètes pour protéger la biodiversité et contribuer aux objectifs mondiaux fixés lors de la COP15. Grâce à l'adoption du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, notre pays s'efforce de préserver la nature à l'échelle mondiale, de stopper et d'inverser la perte de biodiversité d'ici 2030, et de placer les milieux naturels sur la voie du rétablissement d'ici 2050.

Citations

« Le Saint-Laurent, écosystème unique et riche, est soutenu par le gouvernement du Canada en partenariat avec Conservation de la nature Canada. Ensemble, nous protégeons des milieux essentiels pour les espèces en péril et visons à préserver 30 % des terres et des océans d'ici 2030. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Conservation de la nature Canada est enthousiaste à l'idée de poursuivre sa collaboration avec Environnement et Changement climatique Canada pour accélérer ses mesures de protection des milieux riverains et insulaires du fleuve Saint-Laurent. Conservation de la nature Canada est un organisme à but non lucratif privé qui œuvre à la conservation permanente de territoires clés depuis 1962. Grâce à la première phase de l'investissement, nous avons pu restaurer et aménager des habitats essentiels pour des espèces en péril telles que le Goglu des prés et le Hibou des marais et nous continuerons le travail que nous avons entrepris avec l'appui de nos précieux partenaires : le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Fondation Age of Union, et tant d'autres. »

- Claire Ducharme, vice-présidente pour le Québec, Conservation de la nature Canada

Faits en bref

Les fonds de ce projet proviennent du programme des Lieux prioritaires du Fonds de la nature du Canada . Un lieu prioritaire est une zone de grande valeur sur le plan de la biodiversité qui est considérée comme un lieu distinct présentant un thème écologique commun pour les personnes qui y vivent et y travaillent.

. Un lieu prioritaire est une zone de grande valeur sur le plan de la biodiversité qui est considérée comme un lieu distinct présentant un thème écologique commun pour les personnes qui y vivent et y travaillent. Les basses-terres du Saint-Laurent figurent parmi les 11 lieux prioritaires désignés dans l'Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril.

figurent parmi les 11 lieux prioritaires désignés dans l'Approche pancanadienne pour la transformation de la conservation des espèces en péril. Le projet vise plus précisément les secteurs prioritaires de l'archipel de L'Isle-aux-Grues, de l'île d'Orléans, de la Côte-de-Beaupré, de la rive sud de l'estuaire, des marécages de Grondines et Sainte-Anne -de-la-Pérade ainsi que de la tourbière Lac-à-la-Tortue.

