CALGARY, AB, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Les technologies propres aident le secteur agricole canadien à lutter contre les changements climatiques. Les investissements dans des initiatives qui stimulent la bioéconomie peuvent améliorer la rentabilité des agriculteurs, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Aujourd'hui, Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, l'octroi de plus de 1,4 million de dollars à l'entreprise SixRing Inc. pour qu'elle puisse augmenter sa production. Avec ces fonds, SixRing pourra améliorer un processus de transformation qui convertit des déchets issus de la production agricole en carburant renouvelable et en matériaux avancés durables.

Les possibilités de la bioéconomie sont nombreuses au Canada : réduire l'empreinte carbone du pays et créer de nouvelles occasions pour stimuler l'économie. En remplaçant des sources non renouvelables de carburant et d'énergie avec des solutions écologiques, on peut maximiser l'utilisation de ressources agricoles et ajouter une valeur aux produits considérés comme une perte.

Grâce au Programme des technologies propres en agriculture, cet investissement dans la technologie développée par SixRing permettra à l'entreprise d'augmenter considérablement sa production avec de la recherche et du développement. Pendant cette phase, l'entreprise prévoit faire des tests avec des matières premières inusitées et trouver des solutions pour rendre la production plus efficace. En plus d'avoir une faible intensité de carbone, cette solution de gestion de déchets agricoles diminuera considérablement les émissions de gaz à effet de serre et générera plus d'argent pour les agriculteurs partout au Canada.

Le nouveau Plan de réduction des émissions pour 2030 souligne les mesures nécessaires pour réduire les émissions dans divers secteurs de l'économie. Les mesures prises par les entreprises s'ajouteront aux investissements et aux autres mesures gouvernementales pour lutter contre les changements climatiques et renforcer l'économie propre.

« Le secteur agricole pousse pour plus d'actions dans la lutte contre les changements climatiques et s'acharne à bâtir un avenir sain pour le pays. Grâce au Programme des technologies propres en agriculture, cet investissement dans SixRing Inc. permettra aux agriculteurs d'augmenter leurs profits, de protéger notre environnement et de continuer de nourrir le monde de façon durable. »

- Francis Drouin, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Des investissements dans les technologies vertes aident les producteurs et entreprises agricoles à être plus résilients face aux conditions météorologiques extrêmes. Avec cet investissement, SixRing continue son travail pour créer des technologies qui aideront d'autres industries dans la lutte contre les changements climatiques. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cette contribution financière aidera considérablement SixRing à accélérer ses recherches sur les matières premières provenant des cultures agricoles et à optimiser rapidement ses procédés. Nous sommes impatients d'aider notre industrie agricole grâce aux revenus générés par ces produits dérivés des déchets végétaux, tout en améliorant l'accès aux carburants avec un niveau moins élevé de carbone qui n'entrent pas en concurrence avec l'industrie alimentaire, comme le carburant d'aviation durable, le diesel et l'essence. »

- Clay Purdy, PDG et président, SixRing Inc.

Les bioproduits sont des produits renouvelables autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui proviennent de ressources agricoles, aquatiques ou forestières ou de déchets municipaux. Il s'agit notamment de produits biochimiques, de biocarburants, de bioénergie et de biomatériaux.

Le secteur agricole a un rôle déterminant à jouer dans le plein développement de la bioéconomie canadienne. Les bioproduits offrent également de nouveaux débouchés intéressants pour les productrices et producteurs agricoles canadiens, le secteur générant des ventes évaluées à près de 4,3 milliards de dollars par année.

Dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture (Programme TPA) récemment élargi du gouvernement du Canada , le changement de type de carburant et la consommation réduite de carburant devraient faire baisser les niveaux de pollution actuels de 0,8 mégatonne.

, le changement de type de carburant et la consommation réduite de carburant devraient faire baisser les niveaux de pollution actuels de 0,8 mégatonne. Dans le cadre du Plan de réduction des émissions lancé en mars 2022, le gouvernement du Canada a promis de verser de 330 millions de dollars supplémentaires au Programme TPA, triplant ainsi le soutien à l'innovation, et au développement et à l'adoption de technologies propres dans le secteur agricole.

lancé en mars 2022, le gouvernement du a promis de verser de 330 millions de dollars supplémentaires au Programme TPA, triplant ainsi le soutien à l'innovation, et au développement et à l'adoption de technologies propres dans le secteur agricole. Ce projet et le financement définitif sont tributaires de la négociation d'une entente de contribution.

