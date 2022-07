Le gouvernement du Canada investit plus de 1,4 million de dollars dans la production d'aliments d'origine végétale en Colombie‑Britannique

OTTAWA, ON, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Le secteur canadien des aliments d'origine végétale évolue pour répondre à la demande mondiale croissante de protéines. Pour s'assurer que cette évolution s'accompagne d'un soutien aux entreprises aux fins de la commercialisation de leurs produits, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,4 million de dollars pour Big Mountain Foods 2 Ltd. à Delta, en Colombie‑Britannique.

Big Mountain Foods 2 Ltd. est une entreprise détenue et exploitée par des femmes qui fabrique des aliments à base de plantes en utilisant des ingrédients locaux de qualité pour produire de façon durable des aliments protéinés entiers substituts. Grâce à un investissement dans le cadre du programme Agri‑innover, l'entreprise augmentera sa capacité et son efficacité de production en ajoutant à ses installations de l'équipement robotique entièrement automatisé conçu sur mesure. Ces changements contribueront à la commercialisation de tofu végétal sans soja, fabriqué avec des pois chiches entièrement cultivés et moulus au Canada, ce qui permettra de répondre aux besoins des consommateurs allergiques au soja et ayant des besoins alimentaires particuliers.

Alors que les gens du monde entier commencent à consommer davantage de produits à base de plantes, les producteurs agricoles et les transformateurs ont l'occasion de réunir l'innovation et les cultures canadiennes pour aider le secteur à accéder à de nouveaux marchés étrangers. Les Canadiens mettent en place des installations à la fine pointe de la technologie pour tirer parti du rôle de chef de file mondiale du Canada dans le domaine des céréales, des légumineuses et d'autres cultures, offrant ainsi de nouvelles options alimentaires de qualité aux consommateurs.

En investissant dans l'innovation végétale pour soutenir la position concurrentielle du Canada, le gouvernement positionne la production végétale pour une croissance et un succès continus, aujourd'hui et demain.

« Alors que les Canadiennes et les Canadiens cherchent de plus en plus à varier leur alimentation, les produits d'origine végétale ont la cote au pays. Investir dans des entreprises comme Big Mountain Foods 2 vient consolider notre position de chef de file mondial dans cette industrie, en plus d'augmenter le choix des consommateurs en matières de protéines de remplacement. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« L'agriculture innovatrice est la voie de l'avenir. Je félicite Big Mountain Foods 2 Ltd. pour sa contribution à notre collectivité de Delta et à l'industrie des produits d'origine végétale du Canada. Notre gouvernement est fier d'investir dans des entreprises qui répondent aux exigences des consommateurs tout en permettant à nos industries de demeurer viables et compétitives pour les générations futures. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

« Grâce à l'aide du programme Agri‑innover, nous avons pu lancer sur le marché canadien et américain le tout premier tofu à base de féverole, exempt de tous les allergènes courants. Big Mountain Foods a mis en service une installation à Vancouver, en Colombie‑Britannique, qui peut produire plus de 2 millions d'unités de tofu par année. La nouvelle installation favorise le recyclage valorisant avec un objectif de zéro déchet. La rétroaction sur notre tofu a été très positive, avec des inscriptions récentes chez Whole Foods et de nombreux autres détaillants. Nous sommes fières d'avoir mis au point un produit de tofu qui a un goût, une texture et une fonctionnalité similaires à ceux du tofu de soja traditionnel, tout en étant plus riche en protéines. »

- Jasmine Byrne, présidente de Big Mountain Foods 2 Ltd.

Les faits en bref

Le programme Agri‑innover offre des contributions remboursables pour des projets qui visent à accélérer la commercialisation, l'adoption et/ou la démonstration de produits, de technologies, de processus ou de services novateurs qui augmentent la compétitivité et la durabilité du secteur agricole.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018‑2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada .

