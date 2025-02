Le gouvernement du Canada intensifie ses efforts pour soutenir le développement de l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde au Canada

OTTAWA, ON, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le Canada est fier de son statut bilingue et continue à investir pour appuyer l'éducation dans les deux langues officielles. En travaillant en partenariat avec les provinces et les territoires, le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les Canadiennes et Canadiens des communautés linguistiques minoritaires à travers le pays puissent étudier, se développer et vivre dans la langue officielle de leur choix.

Aujourd'hui, l'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique, a annoncé la ratification du nouveau Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde, pour la période de 2024 à 2028.

Dans le cadre de cette entente de collaboration, le gouvernement fédéral investit plus de 1,4 milliard de dollars pour appuyer l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde. Le Protocole inclut aussi des fonds dédiés au recrutement et à la rétention des enseignants et enseignantes, et à l'éducation postsecondaire dans la langue de la minorité.

Dans l'ensemble, cet accord renforcera les communautés de langues officielles en situation minoritaire et permettra d'améliorer l'accès à l'enseignement de la langue seconde partout au pays.

Le Protocole se décline comme suit :

Enseignement dans la langue de la minorité 707 204 968 $ Enseignement de la langue seconde 578 368 460 $ Éducation postsecondaire dans la langue de la minorité 104 000 000 $ Recrutement et rétention d'enseignants et enseignantes (dans les écoles de langue

française en situation minoritaire et les programmes d'immersion et de français langue seconde) 50 970 000 $

Cet investissement répond aux besoins et priorités exprimés par les parties prenantes du domaine de l'éducation en contexte minoritaire. De plus, il concrétise les engagements prévus dans la Loi visant l'égalité réelle entre les langues officielles du Canada, notamment celui d'accroître les possibilités pour les minorités francophones et anglophones de faire des apprentissages de qualité dans leur propre langue, tout au long de leur vie.

Le Protocole établit les principes de collaboration entre le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux et territoriaux, en plus d'encadrer les ententes bilatérales. Patrimoine canadien a entamé les processus de négociation des ententes bilatérales avec les gouvernements des provinces et territoires.

Citations

« Les jeunes partout au Canada méritent et s'attendent à avoir accès facilement à une éducation de qualité dans la langue officielle de leur choix. Le Protocole annoncé aujourd'hui avec les provinces et les territoires rend cela possible. En investissant dans l'enseignement dans la langue de la minorité et l'enseignement de la langue seconde, nous donnons aux Canadiennes et Canadiens le choix d'étudier en anglais ou en français, et nous favorisons le bilinguisme. »

- L'honorable Rachel Bendayan, ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

Les faits en bref

Le nombre d'inscriptions dans les écoles de langue française en situation minoritaire a augmenté de 21,5 % de 2005-2006 à 2020-2021, les effectifs scolaires atteignant 173 703 élèves (Statistique Canada, 2022).

La demande pour les programmes d'immersion française est en hausse. Les effectifs scolaires de ces programmes au primaire et au secondaire sont passés à 482 769 élèves en 2020-2021, soit une hausse de 63,5 % par rapport aux 295 197 élèves inscrits en 2005-2006 (Statistique Canada, 2022).

Bien qu'il souscrive aux principes généraux du Protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde, le gouvernement du Québec n'a pas adhéré au présent Protocole, car il entend conserver sa responsabilité exclusive dans ce domaine sur son territoire. La conclusion d'une entente bilatérale entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, respectueuse de sa compétence exclusive en matière d'éducation, permettra au gouvernement du Québec d'obtenir la part du financement fédéral qui lui revient.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration reconnaît l'importante valeur sociale, économique et culturelle des langues officielles. Il tient également compte de la situation actuelle et future des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada, soit celle des minorités francophones à l'extérieur du Québec et celle des minorités d'expression anglaise au Québec.

