OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Les femmes et les filles noires, qui sont une partie importante de la mosaïque du Canada, ont apporté des contributions inestimables dans toutes les sphères de la société, notamment dans la culture, la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM), le sport et les affaires. Le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets qui contribueront à éliminer les inégalités auxquelles ces femmes sont confrontées et qui procureront, aux femmes et aux filles noires, les ressources dont elles ont besoin pour réussir.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé plus de 1,3 million de dollars pour trois projets qui favoriseront l'autonomisation des femmes et des filles noires aux quatre coins du Canada.

Les projets suivants profiteront des efforts continus visant à faciliter l'inclusion des femmes et des filles noires afin qu'elles puissent participer à tous les aspects de la société :

L'organisme Black Canadian Women in Action reçoit 474 095 $ afin de créer une trousse d'outils qui permettra aux organismes communautaires de renforcer leurs formations sur la sensibilisation aux réalités culturelles.

L'organisme Future Black Female reçoit 412 180 $ pour concevoir des outils et des ressources afin d'aborder les défis uniques auxquels les femmes noires sont confrontées et pour créer des perspectives de carrière pour les femmes noires au sein de la population active.

L'organisme Black Women Business Network reçoit 489 850 $ afin de déterminer les causes profondes qui limitent la participation des femmes noires dans certains secteurs d'emploi.

Grâce à la création de projets comme ceux qui sont mentionnés ci-dessus, le Canada est mieux outillé pour surmonter les obstacles systémiques à l'égalité des genres, ce qui nous rapproche d'un Canada meilleur et plus inclusif pour l'ensemble de la population.

Citations

« Lorsque nous habilitons les femmes noires à être des têtes dirigeantes dans leurs domaines, nous bâtissons un pays plus équitable et nous inspirons la prochaine génération de jeunes filles. Les trois projets incroyables annoncés aujourd'hui vont renforcer la sensibilisation aux réalités culturelles, créer des perspectives de carrière et combattre des obstacles systémiques de longue date. J'applaudis les personnes militantes et bénévoles qui accomplissent cette œuvre importante dans leurs collectivités afin de contribuer à bâtir un avenir prometteur pour les femmes et les filles noires au Canada. »

L'honorable Marci Ien, C.P., députée, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Le travail que nous accomplissons et les programmes que nous administrons, tout comme les ressources et le temps que nous y consacrons, doivent être culturellement significatifs et adaptés aux filles et aux femmes noires que nous servons. Nous commençons par reconnaître et célébrer les forces dont les filles et les femmes noires au Canada ont déjà fait preuve. Nous nous appuyons ensuite sur les ressources et les actifs dans nos réseaux de femmes noires. En tant que femmes noires, nous savons que nous devons être tellement de choses pour les autres. Future Black Female s'efforce de nous faire découvrir ce que nous pouvons être pour nous-mêmes avec l'aide de FEGC, du gouvernement élargi - fédéral et provincial - et de nos communautés diversifiées. D'où notre programme : Providing Culturally Relevant and Responsive Career Pathways for Black Women in Ontario (Tracer des parcours professionnels culturellement significatifs et adaptés pour les femmes noires en Ontario). »

Tapo Chimbganda, fondatrice et directrice générale, Future Black Female

« Black Canadian Women (BCW) in Action se consacre à l'autonomisation des femmes, des filles et des familles noires canadiennes dans toutes les sphères de la société. Fort de son engagement à multiplier les pratiques exemplaires et à faire avancer la sensibilisation ainsi que l'éducation axées sur le racisme dans notre société, l'organisme BCW crée et met sur pied une trousse d'outils pour lutter contre le racisme avec les agences, les organisations et la collectivité afin d'accroître les connaissances et de renforcer les capacités ainsi que les compétences pour des communautés plus inclusives. Nous remercions Femmes et Égalité des genres Canada de soutenir l'initiative qui consiste à faire de l'organisme BCW un champion de l'autonomisation et de l'égalité pour les femmes dans l'Ouest canadien. »

Jeanne Lehman, fondatrice et directrice générale, Black Canadian Women in Action

« Ce projet aidera les femmes et les filles noires à se lancer, à demeurer et à progresser dans des études et des carrières technologiques tout en permettant aux parties prenantes des emplois technologiques de favoriser l'attraction, le recrutement, la rétention et l'avancement des femmes noires dans les technologies. Il contribuera à accroître la sécurité et la prospérité économiques pour les femmes noires au Canada en augmentant leur représentation dans les emplois technologiques bien rémunérés dans une économie numérique post-pandémie. Nous remercions Femmes et Égalité des genres Canada pour son aide financière qui nous permettra de mettre ce projet en œuvre. »

Pasima Sule, fondatrice et directrice générale, Black Women Business Network

Faits en bref

En 2016, près de 1,2 million de personnes au Canada , soit 3,5 % de la population canadienne, ont déclaré être noires, y compris près de 620 000 femmes et filles.





, soit 3,5 % de la population canadienne, ont déclaré être noires, y compris près de 620 000 femmes et filles. En 2021, les travailleuses noires étaient principalement concentrées dans le secteur des soins de santé et de l'aide sociale. Près d'une travailleuse noire sur trois avait un emploi dans ce secteur, c'est plus que le reste de la population des femmes qui occupaient un emploi.





En 2020, 89 % des 48 plus grandes organisations du Canada ont déclaré qu'elles n'avaient pas prévu que des femmes noires tiennent des rôles de têtes dirigeantes.





ont déclaré qu'elles n'avaient pas prévu que des femmes noires tiennent des rôles de têtes dirigeantes. Le gouvernement du Canada a pris des mesures concrètes afin d'autonomiser les communautés noires à l'échelle du pays. Cela consiste notamment à financer des projets qui soutiennent les femmes noires et racisées en lançant le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires et en luttant pour atteindre l'égalité dans le cadre de la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected] ; Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]