OTTAWA, ON, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - Femmes et égalité des genres Canada

Les femmes et les filles autochtones vivent des iniquités systémiques, disproportionnées et intolérables dans de nombreuses sphères de leur vie. Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre fin à cette situation en soutenant les organismes qui jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l'autonomie des femmes et des filles autochtones afin qu'elles participent pleinement à tous les aspects de la vie économique et sociale du pays.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que plus d'un million de dollars serait versé pour soutenir deux projets qui feront progresser l'égalité des sexes du point de vue autochtone.

Le Congrès des peuples autochtones a reçu 585 866 dollars et l'Association nationale des centres d'amitié a reçu 750 000 dollars de Femmes et Égalité des genres Canada pour accroître leur capacité et promouvoir des initiatives d'égalité des genres pertinentes sur le plan culturel dans leurs collectivités.

Grâce à ce financement, le Congrès des peuples autochtones entreprendra des recherches pour créer un « guide sur la durabilité » et un « guide sur l'égalité des genres » qui, ensemble, seront utilisés par les membres pour renforcer leur capacité à soutenir les femmes et les filles autochtones. L'Association nationale des centres d'amitié mènera une série d'activités pour orienter la création de manuels de ressources qui mettent en commun les pratiques exemplaires en matière de leadership, de gouvernance des conseils d'administration, d'analyse comparative entre les sexes propre aux Autochtones et de développement de partenariats. Ces initiatives aideront à renforcer la capacité nationale, provinciale, territoriale et locale de mieux soutenir les femmes et les filles autochtones.

Ces investissements aideront des organismes comme le Congrès des peuples autochtones et l'Association nationale des centres d'amitié à soutenir les femmes autochtones et leurs communautés. Le gouvernement du Canada continuera à collaborer avec nos partenaires autochtones pour bâtir un Canada plus inclusif et plus équitable pour toute la population.

Citations

« Les organismes autochtones jouent un rôle essentiel dans l'élimination des obstacles pour les femmes et les filles partout au pays. Depuis novembre 2015, notre gouvernement a investi plus de 83 millions de dollars en soutien à plus de 170 organismes qui font progresser l'égalité des femmes, des filles et des personnes 2SLBGTQQIA+ autochtones. Ensemble, des partenariats comme ceux-ci pave la voie vers la réconciliation et créent des communautés plus sûres et plus égalitaires pour toute la population. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les femmes et les filles autochtones, inuites et métisses ainsi que les personnes 2ELGBTQQIA+ soient appuyées dans leurs communautés. Je félicite ma collègue la ministre Monsef d'avoir aidé les organismes autochtones à faire progresser l'égalité entre les genres dans une perspective autochtone. En offrant un soutien culturellement adapté aux femmes et aux filles autochtones, nous nous assurons qu'elles disposent des ressources et des outils appropriés dont elles ont besoin pour réussir, aujourd'hui et demain. »

L'honorable Carolyn Bennett, MD, C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Le Congrès des peuples autochtones tient à remercier Femmes et Égalité des genres Canada pour ce financement à l'appui du projet intitulé « Des trousses d'outils à utiliser pour renforcer la capacité des programmes durables d'égalité entre les genres ». Ce projet de trois ans aidera le Congrès des peuples autochtones, les partenaires provinciaux et les organismes autochtones à optimiser leurs travaux sur l'égalité des genres. Dans le cadre de ce projet, le personnel examinera les résultats du projet et cherchera des moyens de prolonger l'utilisation des programmes, des ressources et des outils. Cela permettra aux projets et aux programmes d'être autosuffisants, créera des normes qui accroîtront leur incidence, renforcera les partenariats avec les organismes autochtones partout au Canada et renforcera la capacité des futurs programmes d'égalité entre les genres. »

Elmer St Pierre, chef national

Depuis leur création il y a près de 60 ans, les centres d'amitié sont reconnus pour leurs efforts visant à assurer la pleine participation des femmes à la vie économique, sociale et démocratique à l'échelle du Canada.

« Grâce au financement, l'Association nationale des centres d'amitié entend tirer parti de ces acquis pour offrir une formation supplémentaire et essentielle et un renforcement des capacités aux femmes autochtones vivant en milieu urbain et aux personnes 2SLGTBQQIA. Cette formation renforcera la capacité des femmes autochtones vivant en milieu urbain et des leaders de diverses identités de genre à mieux instaurer des partenariats, à accroître l'efficacité de leurs collaborations et à apprendre à réseauter. »

Jocelyn Formsma, directrice générale, Association nationale des centres d'amitié

Faits en bref

Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la viabilité et la solidité du mouvement des femmes au Canada . Le gouvernement a prévu dans son budget de 2019 un investissement supplémentaire de 160 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, visant le Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres Canada .

s'est engagé à investir 100 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer la viabilité et la solidité du mouvement des femmes au . Le gouvernement a prévu dans son budget de 2019 un investissement supplémentaire de 160 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, visant le Programme de promotion de la femme de Femmes et Égalité des genres . Depuis novembre 2015, Femmes et Égalité des genres Canada a versé un financement total dépassant 83 millions de dollars à plus de 170 organismes œuvrant à l'égalité des femmes et des filles autochtones, à la commémoration de la vie des femmes, des filles et des personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones disparues et assassinées, et à la promotion des innovations, de l'esprit d'entreprise et du leadership des femmes autochtones. De ce montant, plus de 13 millions de dollars ont appuyé 110 projets dans le cadre du Fonds de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

a versé un financement total dépassant 83 millions de dollars à plus de 170 organismes œuvrant à l'égalité des femmes et des filles autochtones, à la commémoration de la vie des femmes, des filles et des personnes LGBTQ et bispirituelles autochtones disparues et assassinées, et à la promotion des innovations, de l'esprit d'entreprise et du leadership des femmes autochtones. De ce montant, plus de 13 millions de dollars ont appuyé 110 projets dans le cadre du Fonds de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Le 11 février 2021, Femmes et Égalité des genres Canada a annoncé un appel de propositions qui vise à fournir 100 millions de dollars aux organismes admissibles pour soutenir une réponse et une relance féministes après les répercussions de la pandémie. La priorité est donnée à des projets s'attaquant aux obstacles auxquels se butent les femmes autochtones et les autres femmes sous-représentées.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Bureau de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123 ; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 1-855-969-9922

Liens connexes

http://www.swc-cfc.gc.ca/