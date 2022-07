Le gouvernement du Canada investit plus d'un million de dollars dans les nouvelles technologies pour améliorer la gestion agricole

OTTAWA, ON, le 6 juill. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'octroi d'un financement de plus d'un million de dollars à SomaDetect Inc. et à Vivid Machines Inc. dans le cadre du programme Agri-science, afin d'aider les producteurs à améliorer la gestion de leur exploitation et leurs résultats.

Partout au Canada, des entreprises en démarrage axées sur l'innovation agricole mettent au point des technologies révolutionnaires pour aider à relever les défis de la gestion agricole. Ces avancées technologiques sont importantes pour permettre aux producteurs d'avoir accès aux outils dont ils ont besoin pour maximiser leur production, augmenter l'approvisionnement alimentaire et stimuler la croissance économique.

SomaDetect Inc. située à Halifax, en Nouvelle-Écosse, fournit aux producteurs laitiers un accès aux données sur la qualité du lait, l'état de la reproduction et les indicateurs de santé du troupeau pour chaque vache à chaque traite. Grâce à un financement à hauteur de 707 873 $, l'entreprise combinera ses capteurs à l'intelligence artificielle pour fournir des renseignements en temps réel sur la qualité du lait au niveau de la ferme. Les producteurs pourront suivre de près les données pour maintenir leur troupeau en bonne santé et exempt de maladies, améliorer le taux de réussite de la reproduction, et finalement produire le meilleur lait possible pour les consommateurs.

Vivid Machines Inc. située à Toronto, en Ontario, fournit aux producteurs de fruits et légumes un système de vision par ordinateur qui saisit les détails visibles et chimiques de chaque plante d'une culture, du bourgeon à la récolte. Grâce à un financement pouvant aller jusqu'à 390 297 $, l'entreprise développera sa technologie de capteurs et de vision pour saisir les données des plantes se trouvant sous le couvert des feuilles. Cela permettra aux producteurs de comprendre en temps réel la quantité et la qualité des fruits sur chaque plante. Ils pourront ainsi mieux gérer la croissance des plantes, prévoir le rendement et diagnostiquer rapidement les maladies, les parasites et les carences en éléments nutritifs. Cela les aidera à maximiser la quantité et la qualité des aliments destinés aux consommateurs canadiens et mondiaux.

La mise au point de technologies de pointe aide les producteurs agricoles à réaliser des gains d'efficacité et des économies dans leurs opérations quotidiennes, tout en faisant leur part pour nourrir une population mondiale croissante. Le gouvernement du Canada continue d'investir dans l'innovation agricole qui encourage le partage des connaissances et comble le fossé de l'information entre les scientifiques et les producteurs, renforçant ainsi l'agriculture au Canada à long terme.

Citations

« La recherche et l'innovation sont nécessaires pour donner à nos producteurs agricoles les outils dont ils ont besoin pour relever les défis liés à la gestion agricole et accroître la sécurité alimentaire. Ces nouvelles technologies, mises au point par SomaDetect et Vivid Machines, permettront aux exploitations agricoles de toutes tailles d'avoir accès à des données dans des formats qu'elles peuvent utiliser. Des investissements comme celui-ci favorisent la croissance du secteur agricole canadien. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« SomaDetect Inc. est un leader dans le secteur laitier canadien et dans la communauté d'Halifax. Ses capteurs aident les producteurs laitiers à offrir un lait de la meilleure qualité possible aux Canadiens, tout en soutenant les emplois dans notre collectivité et en Nouvelle-Écosse. En investissant dans des projets novateurs comme ceux-ci, le gouvernement aide à garder le secteur agricole fort et durable pour l'avenir. »

- Andy Fillmore, député de Halifax, Nouvelle-Écosse

« L'accès à des renseignements en temps réel sur les cultures est une partie importante du travail des producteurs. Il leur permet d'être mieux organisés, d'atténuer les risques et les maladies, et de faire progresser leur entreprise. Basée ici à Toronto, Vivid Machines Inc. joue un rôle important en aidant les producteurs à comprendre les cultures grâce à des capteurs et à la technologie de vision par ordinateur. Je salue les efforts que déploie Vivid Machines pour aider la communauté locale et les communautés agricoles de tout le Canada. »

- Julie Dzerowicz, députée de Davenport, Ontario

« L'élaboration de nouvelles technologies est pleine de défis. Le financement d'Agri-science signifie que nous pouvons explorer des projets clés qui comportent certains éléments de risque technique. C'est incroyablement excitant pour nos producteurs laitiers et l'industrie dans son ensemble. Nous sommes ravis de recevoir ce financement et de nous lancer dans ce nouveau projet. Pour une entreprise en démarrage comme SomaDetect, ce soutien nous permet de continuer à développer notre technologie et de rester à l'avant-garde absolue de la surveillance du lait, de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle. »

- Bethany Deshpande, PDG et fondatrice de SomaDetect Inc.

« Avec les exigences de taille et de qualité des fruits commercialisables, la gestion de la charge des cultures est une question urgente pour les producteurs. En maximisant la quantité de fruits qui se retrouvent au rayon des fruits et légumes à l'aide de données précises, on améliore la rentabilité tout en contribuant à réduire les pertes alimentaires. Grâce au financement que nous avons reçu d'AAC dans le volet projets d'Agri-science, nous avons pu mettre au point et perfectionner des prototypes de capteurs et des modèles d'apprentissage machine qui peuvent détecter, suivre et compter les fruits pendant qu'ils sont sur l'arbre, afin d'aider les producteurs à comprendre efficacement les besoins de chaque plante de leur exploitation. »

- Jenny Lemieux, cofondatrice et directrice générale de Vivid Machines Inc.

Faits en bref

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada .

. Le programme Agri-science vise à accélérer le rythme de l'innovation en fournissant un financement et un soutien aux activités scientifiques pré-commerciales et à la recherche de pointe qui profitent au secteur agricole et agroalimentaire ainsi qu'aux Canadiens.

