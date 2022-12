Des communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue à Internet haute vitesse

OTTAWA, ON, le 19 déc. 2022 /CNW/ - Peu importe où ils vivent, les Canadiens doivent tous avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. Le gouvernement du Canada prend les mesures qui s'imposent pour que les résidents des communautés rurales et éloignées aient accès à des services Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Sean Fraser, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de plus de 31 millions de dollars à la Municipalité du comté de Pictou pour le branchement à Internet haute vitesse de plus de 4 700 foyers de communautés rurales de la Nouvelle-Écosse. Ce financement est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme conçu pour aider à brancher la population canadienne à des services Internet haute vitesse fiables.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà réalisés par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif qui est de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans l'infrastructure afin de bâtir des communautés fortes, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

« Nous savons tous qu'aujourd'hui Internet n'est plus un luxe, c'est une nécessité. L'accès à un service Internet rapide et fiable permet aux Canadiens des régions rurales de profiter de services essentiels, comme les soins de santé et l'éducation, de participer à l'économie numérique ou simplement de communiquer avec leurs proches. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour atteindre ses objectifs en matière de connectivité et pour veiller à ce que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Internet haute vitesse est essentiel au bien-être des communautés. La connectivité est un enjeu économique pour les résidents et les entreprises, ainsi qu'un enjeu de sécurité publique pour les premiers répondants. Elle permet aux communautés rurales de prospérer dans l'économie du 21e siècle. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le comté de Pictou disposera désormais des outils nécessaires pour mettre en place des conditions gagnantes pour la prochaine génération. »

- Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, l'honorable Sean Fraser

« Le réseau haute vitesse détenu et exploité par notre municipalité pourra désormais fournir aux résidents des régions rurales des services Internet de qualité. Notre communauté pourra aussi exercer son leadership en soutenant le développement futur de tous les secteurs d'affaires, ainsi que des secteurs de la santé, de l'éducation, du tourisme et des loisirs. Les récents événements météorologiques survenus dans les Maritimes ont aussi prouvé l'importance de notre réseau. Il faut que nos résidents puissent avoir accès aux services d'urgence si des événements semblables, directement liés aux changements climatiques, surviennent dans le futur. Merci au gouvernement fédéral de soutenir notre projet qui permettra aux membres de notre communauté rurale d'être branchés non seulement entre eux, mais aussi au reste du monde. »

- Le préfet du comté de Pictou, Robert Parker

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada , doté d'une enveloppe de 3 225 milliards de dollars, a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030.

, doté d'une enveloppe de 3 225 milliards de dollars, a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse ou ont été ciblés par des engagements pris dans le cadre de programmes existants, alors que ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse ou ont été ciblés par des engagements pris dans le cadre de programmes existants, alors que ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à Internet à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et à des vitesses d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 20 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Nouvelle-Écosse.

