Plus de 46 millions de dollars en subventions pour soutenir les collèges qui aident des entreprises locales et régionales à exploiter de nouvelles possibilités technologiques

OTTAWA, ON, le 5 avril 2022 /CNW/ - Les collèges jouent un rôle central dans l'écosystème de l'innovation au Canada; ils collaborent avec des partenaires locaux et régionaux pour trouver des solutions novatrices aux enjeux communautaires et offrir des avantages directs et tangibles à la population.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annonce un investissement de 46,9 millions de dollars sur deux ans, réparti en 74 subventions qui encourageront les partenariats de recherche appliquée dans lesquels des collèges, des cégeps et des écoles polytechniques du Canada aident des petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à tirer parti de nouvelles occasions pour se développer et accroitre leur compétitivité.

Ces fonds proviennent des investissements supplémentaires annoncés dans le budget fédéral de 2021 pour les subventions de partenariat en recherche appliquée et en technologie (PRAT). Les subventions de PRAT sont accordées dans le cadre du Programme d'innovation dans les collèges et la communauté (ICC), lequel est administré par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), en collaboration avec les Instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

Dans le cadre de ces partenariats, les collèges aideront les PME à résoudre des problèmes concrets sur divers plans prioritaires, comme l'apprentissage machine et les technologies de fabrication, ou l'environnement et l'agriculture. Pour ce faire, ils transposeront les connaissances, les technologies et les résultats de recherche appliquée les plus récents en nouveaux produits et services pratiques.

Les subventions serviront aussi à offrir de précieuses expériences de formation à la prochaine génération de travailleuses et travailleurs qualifiés, qui sera essentielle à la prospérité et à la compétitivité des PME.

Citations

« La science et l'innovation contribuent à renforcer notre économie et à la rendre plus résiliente. Le gouvernement sera toujours là pour soutenir les petites et moyennes entreprises qui adoptent des nouvelles technologies, et notre secteur collégial offre un soutien essentiel à ces entreprises. L'annonce d'aujourd'hui donnera lieu à de solides partenariats qui favoriseront l'innovation et qui feront émerger la prochaine grande idée, tout en offrant une formation de toute première qualité à la prochaine génération de travailleuses et travailleurs qualifiés du Canada. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Ce soutien supplémentaire du gouvernement du Canada témoigne de la valeur des collèges, des cégeps et des écoles polytechniques et de la façon dont ils contribuent à l'innovation au pays, que ce soit grâce à une expertise en recherche appliquée et à des expériences de formation exceptionnelles, ou à des installations et à un équipement de pointe. Au nom des trois organismes, félicitations aux établissements qui recevront une subvention pour aider la communauté étudiante, les entreprises locales et la collectivité à prospérer. »

- Alejandro Adem, président, CRSNG

Faits saillants

Le Programme d'ICC des trois organismes est l'un des plus grands véhicules de financement de la recherche appliquée dans les collèges, les cégeps et les écoles polytechniques du Canada . En 2021, il a soutenu plus de 950 étudiantes et étudiants dans 350 projets de recherche appliquée et permis de développer plus de 250 nouveaux produits pour les organisations partenaires.

. En 2021, il a soutenu plus de 950 étudiantes et étudiants dans 350 projets de recherche appliquée et permis de développer plus de 250 nouveaux produits pour les organisations partenaires. Le budget fédéral de 2021 comprenait aussi un investissement de 5,7 millions de dollars sur deux ans pour aider un plus grand nombre d'entreprises à accéder aux visites interactives du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada , qui permettent aux entreprises de profiter de l'équipement, des installations et de l'expertise des centres d'accès à la technologie affiliés à des collèges.

