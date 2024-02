Le gouvernement du Canada appuie le 60e festival Yukon Rendezvous à Whitehorse

WHITEHORSE, YT, le 23 févr. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, a annoncé un investissement de 15 100 dollars pour appuyer le 60e festival Yukon Rendezvous. La ministre Hajdu a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Octroyé par l'entremise du programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine, le financement vise à appuyer la tenue du festival de cette année. Ce rendez-vous annuel très attendu met en valeur les arts et la culture de la région tout en célébrant l'histoire et le patrimoine du territoire. En plus d'offrir une plateforme importante aux artistes et aux interprètes, il crée une vitrine particulière qui permet de célébrer la vie hivernale au Yukon.

Avec une fréquentation attendue de plus de 28 000 personnes, le festival est une attraction touristique essentielle pour les visiteurs et les résidents du Nord canadien. Cette année, il fête 60 ans de rassemblement qui s'organise autour d'une programmation dynamique et imaginative.

Citations

« Le festival Yukon Rendezvous est une tradition hivernale très appréciée qui permet de célébrer la riche histoire et la diversité des gens, des coutumes et de la culture du territoire. Le festival est l'une des pierres angulaires de la communauté artistique de Whitehorse. Il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit de la danse, des spectacles musicaux ou de l'artisanat. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir l'héritage du festival et sa promotion du caractère unique du Nord. Félicitations pour votre anniversaire de diamant! »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« En célébrant les nombreuses histoires du Yukon - autochtones, francophones et plus encore - le Yukon Rendez-vous rassemble les résidents du Nord, les visiteurs et les amoureux de l'hiver pendant deux semaines de plaisir, de festivités et d'amitié, ce qui nous rappelle l'esprit de coopération qui rend les communautés fortes et résilientes. En investissant dans de tels festivals, nous favorisons des échanges culturels significatifs et contribuons à bâtir des communautés inclusives et solidaires dans tout le Canada. Je ne vois pas de meilleure façon de souligner la journée du Patrimoine du Yukon. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Bien avant la tenue du premier festival Yukon Rendezvous, avant que Whitehorse devienne la capitale du Yukon et que la population prenne l'ampleur qu'elle a aujourd'hui, le peuple yukonnais se rassemblait à l'époque la plus sombre, la plus froide et la plus solitaire de l'hiver. Ce rassemblement permettait aux gens de sortir de leur cabane, de rire un peu et de se rendre compte qu'ils n'étaient pas seuls. C'est l'essence même de ce que signifie être un Yukonnais : être accepté, savoir que l'on sera épaulé dans les conditions les plus difficiles et sentir que l'on fait partie de quelque chose de spécial. Ce principe est encore aujourd'hui ancré dans l'esprit de tous les Yukonnais et se trouve au cœur même du Yukon Rendez-vous. »

- Conseil d'administration de la Yukon Sourdough Rendezvous Society

Les faits en bref

Initialement lancé en 1945 sous le nom de Yukon Carnival Week, le Yukon Rendezvous présente sa 60e mouture du 9 au 25 février 2024. Cette rencontre est l'une des manifestations hivernales emblématiques de Whitehorse. Elle permet de célébrer l'esprit pionnier du territoire et de mettre en valeur les talents de la région grâce à des activités artistiques, patrimoniales et culturelles.

Cette année, le festival met en valeur plus de 180 artistes, artisans et interprètes du patrimoine locaux. Plus de 200 bénévoles dévoués y mettent la main à la pâte. Les activités comprennent des spectacles de musique et de danse, des pièces de théâtre, des programmes autochtones, des expositions d'arts visuels, des sculptures sur neige et des arts du cirque.

Le programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine offre à la population canadienne davantage d'occasions de participer à des activités qui mettent en valeur les arts et la culture de la scène locale ou qui célèbrent l'histoire et le patrimoine d'une région. Le volet Festivals locaux offre une aide financière aux groupes locaux qui organisent des festivals récurrents et présentent des œuvres d'artistes locaux; d'artisans locaux; d'interprètes du patrimoine ou de spécialistes locaux; et de passeurs culturels des Premières Nations, Inuits et Métis. Ceci inclut les célébrations des communautés 2ELGBTQI+ et les célébrations culturelles autochtones.

Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine

Yukon Rendezvous Festival

