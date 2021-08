NORTH VANCOUVER, BC, le 6 août 2021 /CNW/ - Agriculture et Agroalimentaire Canada

Grâce à des investissements dans des technologies et des équipements modernes et novateurs, le gouvernement du Canada aide les producteurs à demeurer concurrentiels, à améliorer leur efficacité et à accroître leur productivité. Avec la pandémie actuelle de COVID-19, il est plus important que jamais que les entreprises agrotechnologiques disposent de l'équipement nécessaire afin que les agriculteurs soient bien positionnés pour l'avenir.

Aujourd'hui, à Vancouver, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement pouvant atteindre 3,9 millions de dollars versé à Ecoation Innovative Solutions Inc. pour la mise au point d'une technologie unique en son genre qui réduit l'utilisation de pesticides et la perte des cultures.

Financé par l'entremise du programme Agri-innover, le nouveau système permet de détecter le stress des cultures et d'avertir à l'avance les exploitants de serres commerciales, afin qu'ils puissent cibler ou réduire l'utilisation de pesticides, limiter les pertes de cultures et améliorer la productivité des serres. Ce projet aidera l'entreprise Ecoation à accélérer la mise en œuvre de son plan de développement technologique et facilitera l'adoption de cette technologie à l'échelle mondiale. Le projet devrait créer davantage de débouchés à l'exportation, augmenter la capacité de production, réduire l'utilisation de pesticides, faire progresser la technologie agricole et améliorer la santé des cultures, tout en contribuant à protéger l'environnement par la réduction de l'empreinte carbone.

Citations

« Plus que jamais, il est important que nos agriculteurs aient accès à une technologie de pointe. Le soutien du gouvernement du Canada permettra aux producteurs de prendre des décisions plus éclairées sur la meilleure façon de gérer leurs cultures, ce qui se traduira par une utilisation plus efficace des pesticides et des rendements plus élevés. Des projets comme ceux-ci sont importants pour le secteur agrotechnologique, car ils contribuent à accroître la prospérité économique et à maintenir la compétitivité du secteur pour les générations futures. La technologie d'Ecoation permet de réaliser des progrès considérables en vue d'assurer des rendements plus réguliers des cultures et de pallier la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de l'horticulture. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes très fières de recueillir cette aide financière du gouvernement du Canada. Leur support a été indispensable pour les initiatives d'Ecoation en développant cette technologie unique - qui soutien notre vision d'évoluer un avenir plus vert en agriculture. Ce ne sont pas que des nouvelles excellentes pour le secteur agricole, mais aussi pour l'économie de North Vancouver et de la région de Colombie-Britannique. »

- Dr. Saber Miresmailli, Co-fondateur PDG, Ecoation Innovative Solutions Inc.

Faits en bref

Le programme Agri-innover, dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, offre des contributions financières remboursables pour des projets qui visent à accélérer la commercialisation, l'adoption ou la démonstration de produits, technologies, procédés ou services novateurs permettant d'accroître la compétitivité et la viabilité dans le secteur de l'agriculture.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada .

. Ecoation est une entreprise familiale canadienne fondée en 2010 en tant que société agrotechnologique. L'objectif principal de l'entreprise est d'aider les producteurs en leur fournissant des données qui leur permettent de réduire au minimum l'utilisation de pesticides prophylactiques, de diminuer les risques et les coûts, d'augmenter les revenus et d'offrir un service de culture à circuit fermé.

Liens supplémentaires

Programme Agri-innover

Partenariat canadien pour l'agriculture

Ecoation Innovative Solutions Inc. (en Anglais seulement)

