GATINEAU, QC, le 4 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance qu'ont les déplacements sur la glace marine pour de nombreuses personnes dans le Nord, car ils leur permettent d'accéder aux aliments traditionnels, de visiter les communautés voisines et de continuer de participer à des activités culturelles. Les répercussions des changements climatiques sur la prévisibilité et la sécurité de ce mode de transport se font sentir rapidement.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ont annoncé un investissement total de 671 751 $ dans la technologie SmartICE pour accroître la sécurité des déplacements sur la glace dans les communautés de l'Inuit Nunangat et pour poursuivre les efforts importants de collecte de données en temps réel sur l'état de la glace.

Ensemble, les trois projets financés dans le cadre de cet investissement visent à relever ce défi au moyen de la technologie SmartICE, car l'état imprévisible de la glace pose des risques pour la sécurité des chasseurs et des pêcheurs et continue de menacer le mode de vie traditionnel et la sécurité alimentaire des Inuits. Le système SmartICE offrira aux utilisateurs, notamment les chasseurs, les trappeurs, les pêcheurs et les camionneurs, un dispositif simple, semblable à un système mondial de localisation (GPS), qui leur permettra d'obtenir des renseignements précieux fondés sur des données sur l'épaisseur de la glace marine et l'état local de la glace, en temps quasi réel.

Le premier projet permettra de poursuivre la surveillance des glaces marines à Nain, Pond Inlet, Iqaluit, Cambridge Bay, Arviat, North West River et Kugluktuk. Les données recueillies et l'information associée sont diffusées pour assurer la sécurité des déplacements et pour informer au sujet des adaptations au changement climatique. Le deuxième projet se poursuivra avec la mobilisation et la mise à disposition d'affiches et de cartes sur les connaissances des Inuits en matière de glace marine à Pond Inlet, alors que la pandémie de COVID-19 continue d'accroître les déplacements sur la glace marine. Les aînés et les utilisateurs expérimentés des glaces marines de la communauté ont partagé leurs connaissances pour créer ces produits éducatifs sur la façon de voyager en toute sécurité sur la glace.

Les deux projets, menés sous la direction des Inuits et en collaboration avec les communautés locales, s'appuient à la fois sur la science et les qaujimajatugangit (connaissances traditionnelles) des Inuits. Ils profitent également aux jeunes de la région, puisque ceux-ci reçoivent une formation et contribuent à la sécurité de leurs communautés en participant aux opérations du système SmartICE.

Le troisième projet est financé dans le cadre du Programme sur les données environnementales côtières de référence prévu dans le Plan de protection des océans. Il s'appuiera sur un projet de référence antérieur de deux ans, SmartICE. Au moyen de systèmes SmartQAMUTIK, des chasseurs formés, désignés par l'Amaruq Hunters and Trappers Association, recueilleront des données en temps réel sur l'état de la glace autour des sentiers communautaires et des zones d'exploitation des ressources et de développement des infrastructures dans la région d'Iqaluit. De plus, quatre capteurs intelligents SmartBUOY seront expédiés et déployés dans la région d'Iqaluit pour fournir des renseignements supplémentaires sur l'épaisseur de la glace. Les données recueillies dans le cadre de ce projet aideront à mieux comprendre les écosystèmes marins et à prendre les décisions qui ont des effets sur les milieux côtiers sensibles. Le projet vise également à mieux faire connaître au public la surveillance et l'état de la glace marine au moyen d'activités de sensibilisation et de mobilisation du public.

SmartICE est une entreprise sociale d'intégration par le travail reconnue à l'échelle internationale qui permet aux communautés autochtones de s'adapter à l'imprévisibilité sans cesse croissante de l'état des glaces. Il s'agit de la première initiative mondiale d'adaptation aux changements climatiques à utiliser les connaissances autochtones de la sécurité et des déplacements sur glace en conjonction avec une technologie de surveillance de la glace exploitée par les communautés et des images satellite d'observation de la Terre. En tant qu'innovateur social, SmartICE a acquis une expérience considérable dans la prestation d'une formation holistique adaptée au contexte culturel et embauche de jeunes Autochtones, femmes et hommes, comme producteurs, opérateurs et techniciens de sa technologie.

« Avec cet investissement dans SmartICE, l'objectif du gouvernement du Canada est d'aider les résidents du Nord, les Inuits en particulier, à acquérir, gérer et utiliser cette technologie innovante pour se déplacer en toute sécurité sur la glace et, finalement, améliorer leur qualité de vie. Voyager sur la glace dans le Nord devient de plus en plus dangereux dans un environnement affecté par les changements climatiques. Il peut être extrêmement difficile, voire impossible, de vaquer à ses activités quotidiennes, à cause de l'état imprévisible de la glace qui rend la planification difficile et met en péril la sécurité alimentaire. Je tiens à féliciter tous ceux qui travaillent sur cet important projet pour leur dévouement envers leurs communautés et la sécurité des personnes. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

"Notre littoral arctique évolue rapidement. L'augmentation de la fonte des glaces influe directement sur les déplacements et la sécurité alimentaire des communautés du Nord. Le financement du Programme sur les données environnementales côtières de référence, qui a été annoncé aujourd'hui, signifie que SmartICE et les chasseurs formés peuvent poursuivre la surveillance de la glace de mer, et s'assurer que les habitants du Nord sont bien au courant des conditions. Lorsque nous pouvons mieux détecter les changements de notre environnement marin au fil du temps, cela entraîne une plus grande stabilité et un meilleur accès à nos collectivités nordiques."

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ces projets sont un bon exemple de partenariats entre le gouvernement et les Inuits qui sont nécessaires pour la réconciliation dans notre pays. Comme la technologie SmartICE est fondée à la fois sur le savoir traditionnel inuit et sur la science, elle met en valeur l'esprit que les gouvernements et l'industrie doivent intégrer pour établir des relations positives avec les Inuits. Tout aussi important est le fait que ces projets seront gérés localement par les Inuits et feront appel à des jeunes qui acquerront les compétences et les connaissances nécessaires pour contribuer de manière importante au mieux-être de leurs communautés. C'est vraiment beau et inspirant. C'est le genre de respect et de soutien que les Inuits attendent depuis trop longtemps. Les investissements annoncés aujourd'hui sont des mesures concrètes qui me rendent fière de faire partie du gouvernement! »

Yvonne Jones, députée du Labrador

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord

« Je remercie sincèrement le ministre Vandal pour son soutien opportun aux services SmartICE dans les communautés, juste au moment où l'on en avait le plus besoin. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le printemps dernier et que les communautés du Nord ont été encouragées à voyager sur la glace pour récolter des aliments traditionnels, SmartICE surveillait continuellement l'état de la glace pour leur permettre de se déplacer en toute sécurité. Nous avons pu le faire parce que SmartICE a mis entre les mains des communautés la technologie et la formation dont elles avaient besoin pour surveiller leurs propres itinéraires de déplacement sur la glace; d'autant plus que l'état de la glace devient plus imprévisible avec les changements climatiques. SmartICE aide également les aînés et les personnes qui ont l'habitude de se déplacer sur la glace à documenter et à communiquer leurs connaissances sur la glace marine. Les affiches et les cartes créées à Pond Inlet représentent de nouveaux moyens et formats pour le transfert intergénérationnel des connaissances et permettent d'aider les jeunes Inuits à rester en sécurité sur la glace en ces temps incertains. »

Trevor Bell

Directeur et fondateur de SmartICE

« Je tire une grande satisfaction à former les jeunes de la région dans le cadre du programme de préparation à l'emploi de SmartICE, ici à Nain. Je les vois prendre de l'assurance grâce à notre programme et utiliser la formation comme point de départ pour s'améliorer. En ce qui concerne la formation technique, lorsque les jeunes apprennent à construire les capteurs intelligents (SmartBUOY) et qu'ils réalisent que ce qu'ils assemblent va peut-être sauver des vies, ils ressentent visiblement un grand sentiment de fierté, car ils savent que leur participation à SmartICE aura un effet positif sur la sécurité des autres. »

Rex Holwell

Responsable de la production et des opérations régionales dans le Nord, Nunatsiavut

SmartICE

« En tant qu'AngajukKâk (maire) de Nain, je peux honnêtement affirmer que SmartICE est un service que Nain peut fièrement revendiquer comme le sien. SmartICE a ouvert le premier centre de production du Nord fabriquant ici même les SmartBUOY (capteurs d'épaisseur de glace marine) et n'emploie que des membres de la communauté. Ils ont stimulé la croissance économique, renforcé les capacités des individus et créé des emplois dans notre communauté. »

Julius (Joe) Dicker

AngajukKâk

Gouvernement de la communauté inuite de Nain

Une enquête menée en 2010 auprès des résidents de Nain (Nunatsiavut), à la suite d'un hiver extrêmement chaud, a indiqué que 75 % des utilisateurs du transport sur glace marine ne parvenaient plus à prévoir l'état des glaces. Elle a également révélé qu'une personne interrogée sur 12 était passée à travers la glace l'hiver précédent.

(Nunatsiavut), à la suite d'un hiver extrêmement chaud, a indiqué que 75 % des utilisateurs du transport sur glace marine ne parvenaient plus à prévoir l'état des glaces. Elle a également révélé qu'une personne interrogée sur 12 était passée à travers la glace l'hiver précédent. SmartICE utilise à la fois des capteurs autonomes (SmartBUOY) installés à un endroit quelconque sur la glace et des capteurs gérés par un opérateur (SmartQAMUTIK) remorqués par une motoneige le long des sentiers, afin de mesurer l'épaisseur de la glace et de renseigner les communautés sur celle-ci.

SmartICE se concentre sur la création de partenariats pour former et employer des jeunes de la région en tant que producteurs, opérateurs et techniciens de sa technologie.

En 2019, SmartICE a reçu le prix de l'innovation du gouverneur général pour son « innovation exceptionnelle qui favorise une transformation et qui a une incidence positive sur la qualité de vie au Canada ».

Le financement des projets annoncés aujourd'hui a été assuré par le Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord et le Programme sur les données environnementales côtières de référence.

Dans le cadre du Programme : Se préparer aux changements climatiques dans le Nord, les communautés autochtones et nordiques, les administrations territoriales et régionales et d'autres partenaires, comme SmartICE, définissent les priorités et mettent en œuvre des solutions pour que le Nord canadien puisse s'adapter aux changements climatiques.

Le Programme sur les données environnementales côtières de référence est l'une des nombreuses mesures que le gouvernement du Canada prend pour protéger nos côtes et nos voies maritimes dans le cadre du Plan de protection des océans de 1,5 milliard de dollars.

