Le député Mike Kelloway annonce l'octroi d'un soutien financier au Highland Arts Theatre en Nouvelle-Écosse.

SYDNEY, NS, le 22 sept. 2025 /CNW/ - Les arts et la culture jouent un rôle essentiel dans le développement de communautés fortes et inclusives et dans la transmission des histoires qui façonnent le Canada. Les espaces culturels sont plus que des endroits où sont présentés des spectacles : ils sont des lieux qui invitent les gens à se rassembler pour célébrer le patrimoine, la créativité et l'identité, et qui stimulent la croissance économique dans nos communautés.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et du Commerce intérieur et député de Sydney-Glace Bay, a annoncé l'octroi d'un appui de 750 000 $ au Highland Arts Theatre. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, et de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA).

Depuis plus de 10 ans, le Highland Arts Theatre est un pilier de la scène culturelle de Sydney. Accordant une grande place aux voix et aux expériences du Cap-Breton, il ouvre la porte aux artistes locaux, attire le public et contribue à resserrer les liens entre les communautés. Grâce à la modernisation de son espace et de ses ressources, le théâtre sera mieux équipé pour présenter des spectacles, monter de nouvelles productions et encourager la prochaine génération de talents. Les fonds accordés serviront à apporter des améliorations en matière d'accessibilité, à effectuer des réparations essentielles et à moderniser l'équipement du théâtre principal et d'une salle de spectacle secondaire. Les travaux au théâtre consisteront à aménager des toilettes et des entrées accessibles, à réparer des infrastructures essentielles, à ajouter de nouveaux systèmes de chauffage et d'éclairage, et à moderniser les espaces de répétition, de production et d'accueil du public.

Le Highland Arts Theatre célèbre et fait connaître les voix, les histoires et les traditions du Cap-Breton, contribuant ainsi à renforcer le paysage culturel du Canada dans toute sa diversité. En soutenant la création et la présentation de spectacles locaux, le gouvernement investit dans des espaces où les communautés peuvent se rassembler, où les identités peuvent s'exprimer et où les générations futures peuvent découvrir la richesse de leur patrimoine.

« La culture ne définit pas seulement qui nous sommes, elle nous unit, façonne notre identité, stimule notre économie et suscite la fierté et l'innovation. Le Highland Arts Theatre est un bel exemple de la manière dont les arts et la culture renforcent nos communautés. En investissant dans cet important espace culturel, notre gouvernement veille à ce que les histoires, les langues et les traditions du Cap-Breton continuent d'inspirer le public d'aujourd'hui et de demain. »

-- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le Highland Arts Theatre [HAT] est plus qu'un simple lieu situé dans le centre-ville de Sydney : il est l'une des artères qui font battre son cœur. Ce qui n'était au départ qu'une petite salle intime est devenue un lieu de création primé, en constante évolution afin de répondre aux besoins des artistes et du public. Les améliorations apportées au HAT visent toutes à faire du centre-ville un lieu où l'art, la musique et les histoires rayonnent. Soutenir le HAT, c'est soutenir notre centre-ville, les talents locaux, les entreprises dynamiques et la culture commune qui font du cœur du Cap-Breton un endroit si extraordinaire. »

-- Mike Kelloway, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et du Commerce et député de Sydney-Glace Bay, au nom de l'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député de Nova-Centre, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Ces travaux de modernisation sont axés avant tout sur les personnes : ils améliorent l'accessibilité, le confort et la technologie afin qu'encore plus de gens puissent assister à des spectacles de premier ordre dans un magnifique cadre historique. Notre investissement de 360 000 $ contribue à ce que le Highland Arts Theatre demeure un centre culturel accueillant au Cap-Breton. »

-- L'honorable Dave Ritcey, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, gouvernement de la Nouvelle-Écosse

« Nous sommes tellement reconnaissants du soutien offert par Patrimoine canadien et par nos autres bailleurs de fonds, et nous avons vraiment hâte de voir le projet se concrétiser. À l'heure où les défis à relever en 2025 et après ne cessent de croître, il est particulièrement rassurant de pouvoir compter sur un gouvernement qui comprend la nécessité des espaces communautaires et le pouvoir réparateur des arts. Nous rêvons de ce projet depuis 11 ans, et nous avons du mal à croire que nous franchissons enfin cette première étape. Je suis convaincu que ce sera le début d'un nouveau chapitre pour le Highland Arts Theatre et la communauté artistique du centre-ville de Sydney et de toute l'île. »

-- Wesley J. Colford, directeur artistique et général, Highland Arts Theatre

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit un total de 750 000 $ (non remboursables) - 375 000 $ par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels de Patrimoine canadien, et 375 000 $ par l'entremise du Fonds des collectivités innovatrices de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique - afin de financer la modernisation du Highland Arts Theatre de Sydney. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse contribue également au projet à hauteur de 360 000 $.

Les fonds serviront à apporter des améliorations en matière d'accessibilité, à effectuer des réparations essentielles et à acquérir de nouveaux équipements pour le théâtre principal et une salle de spectacle secondaire. Les travaux comprennent la rénovation des rampes, des entrées et des toilettes; la réparation du toit et des cages d'escalier; l'installation d'un nouveau système d'éclairage, de sonorisation et de diffusion en direct; l'installation de pompes à chaleur; et la création de nouveaux espaces de répétition, de production et d'accueil du public.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Il appuie des projets de rénovation, ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la planification, la conception et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels du domaine des arts et du patrimoine.

Le Fonds des collectivités innovatrices, de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, s'appuie sur les points forts des collectivités et fournit les outils nécessaires afin de cerner les occasions offertes pour assurer leur croissance économique durable.

Depuis sa fondation en 2014, le Highland Arts Theatre a présenté de nombreuses productions originales enracinées dans l'histoire, la culture et la musique du Cap-Breton. Il s'efforce de mettre en place une programmation théâtrale professionnelle tout au long de l'année dans le centre-ville de Sydney en produisant des spectacles de qualité dans un espace inclusif et accessible.

