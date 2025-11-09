Le gouvernement du Canada prend des mesures pour bâtir une économie canadienne à faibles émissions de carbone

TORONTO, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), tiendra une activité à Toronto dimanche pour présenter les investissements prévus dans le budget fédéral qui visent à bâtir une économie canadienne à faibles émissions de carbone.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le dimanche 9 novembre 2025

HEURE :

16 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cette annonce sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le samedi 8 novembre 2025. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

